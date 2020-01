Na jihu Čech začala chřipková epidemie, zemřelo jedno dítě

Počet pacientů s chřipkou ve 4. týdnu 2020 0 až 5 let - 5231 (nárůst o 38,4 %) 6 až 14 let - 3684 (nárůst o 54,4 %) 15 až 24 let - 2495 (nárůst o 50,2 %) 25 až 64 let - 791 (nárůst o 14,8 %) nad 65 let - 551 (nárůst o 11,3 %) průměr - 1785 (nárůst o 36,5 %)