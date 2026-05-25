Žena množila psy v nevhodných podmínkách, štěňata měnila za alkohol a cigarety

Autor:
  15:49
Českokrumlovští kriminalisté se zabývají případem chovu psů v nevhodných podmínkách. Žena navíc vydělávala jejich množením. Narozená štěňata s odběrateli mimo jiné směňovala, a to často ještě před uplynutím doby, kdy by měla být oddělená od feny. Inkasovala za ně alkohol nebo cigarety.
Žena chovala psy v nevhodných podmínkách. V jedné místnosti žili dospělí psi i narozená štěňata. | foto: Policie ČR

Počátkem ledna letošního roku se obyvatel jedné obce na Českokrumlovsku obrátil na policii s tím, že v jednom z domů dochází k chovu psů v nevhodných podmínkách. Případem se začali zabývat kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově.

V průběhu prověřování oznámení se podařilo zjistit, že devětapadesátiletá žena je chovala v nevhodných podmínkách, ale navíc je množila bez dodržování pokrevní linie, čímž vznikala nežádoucí genetická zátěž u jednotlivých vrhů. K tomu mělo podle dosud zjištěných informací docházet nejméně od roku 2020.

„Kriminalisté rovněž zjistili, že v domě byla v březnu 2025 na kontrole Státní veterinární správa, při níž bylo chovatelce odebráno pět fen a jeden pes. Jednalo se o opatření spočívající ve snížení rozsahu chovu. V době kontroly bylo v domě celkem čtrnáct psů,“ uvedl českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Žena dále nesplnila povinnost nahlásit Krajské veterinární správě chov tří a více fen. Psi nebyli očkovaní a někteří z nich nebyli ani očipovaní. Žena také neodváděla místní poplatek obci.

Na základě zjištěných informací provedli policisté v domě chovatelky domovní prohlídku. Objevili celkem 15 psů - čtyři feny, čtyři psy a sedm štěňat. Dvě z fen měly v době prohlídky čerstvě narozená štěňata, třetí byla březí. V místnosti určené k chovu o rozměrech 1,9 krát 4,6 metru byli společně dospělí psi i čerstvě narozená štěňata.

Domovní prohlídky se účastnila inspektorka Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj a pracovnice odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov. „Na jejím základě bylo rozhodnuto o dobrovolném předání čtyř psů, aby se předešlo jejich dalšímu nekontrolovanému množení,“ doplnil Šupík.

Žena narozená štěňata s odběrateli mimo jiné směňovala, a to často ještě před uplynutím doby, kdy by měla být oddělená od feny. Za štěňata inkasovala například alkohol, cigarety nebo drůbež určenou ke konzumaci.

Jeden z odběratelů od chovatelky za tři roky převzal nejméně třicet štěňat, která následně dále přeprodával.

„Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Podezřelé devětapadesátileté ženě hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce od šesti měsíců do čtyř let,“ upřesnil mluvčí.

Dodal, že policisté zároveň vyzývají další případné svědky nebo lidi, kteří od ženy odebírali štěňata, aby kontaktovali policii a poskytli své svědectví. Obrátit se mohou také na linku 158.

Žena množila psy v nevhodných podmínkách, štěňata měnila za alkohol a cigarety

Žena chovala psy v nevhodných podmínkách. V jedné místnosti žili dospělí psi i...

Českokrumlovští kriminalisté se zabývají případem chovu psů v nevhodných podmínkách. Žena navíc vydělávala jejich množením. Narozená štěňata s odběrateli mimo jiné směňovala, a to často ještě před...

25. května 2026  15:49

