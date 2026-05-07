Řidič vyjel na chodník, kde srazil ženu. Patrně za to mohl mikrospánek

Autor:
  14:45
Ke zraněné chodkyni vyjížděli ve čtvrtek ráno strakoničtí záchranáři. Srazil ji řidič, který zřejmě vlivem mikrospánku vyjel ze silnice na chodník. Ženu s podezřením na středně těžká poranění ruky a nohy transportoval vrtulník do nemocnice.
Strakoničtí záchranáři ošetřují ženu, kterou na chodníku srazil řidič. (7. května 2026) | foto: ZZS Jihočeského kraje

Krátce po půl sedmé ráno začaly záchranářům na stanovišti ve Strakonicích zvonit pagery – výjezd k dopravní nehodě, naléhavost 2. Chodkyni porazilo osobní auto a s ohledem na vážnost byl k nehodě vyslán i záchranářský vrtulník.

Strakoničtí záchranáři ošetřují ženu, kterou na chodníku srazil řidič. (7. května 2026)

Nehoda se stala blízko hřbitova. Jednačtyřicetiletou ženu tam srazil řidič Škody Octavie. „Jel směrem od Vodňan do centra Strakonic, pravděpodobně se nevěnoval řízení, vjel na chodník, kde srazil chodkyni,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura a dodal, že se mohlo jednat o mikrospánek.

Záchranáři byli u nehody za tři minuty od výzvy. „Ihned si převzali do péče zraněnou ženu, která byla při vědomí a udávala bolest horní i dolní končetiny. Provedli základní ošetření a zajištění pacientky, včetně přiložení krčního límce a imobilizace do vakuové matrace. Lékař zraněné podal také lék proti bolesti,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

Následně pacientku přesunuli k vrtulníku, který přistál na nedaleké stanici profesionálních hasičů. S podezřením na středně těžká poranění ruky a nohy ji transportoval do nemocnice.

Případ si převzali kriminalisté, kteří ho budou prověřovat jako ublížení na zdraví.

Expert varuje: V Česku je 90 % glampingu nelegálních, je to časovaná bomba

Tomáš Vítek je expertem na stavební právo (30. dubna 2026).

Stavět legálně s náklady navíc až k milionu korun, nebo to zkusit načerno? Dilema, které stojí před řadou provozovatelů kempingů a glampingů v Česku. Tomáš Vítek je expertem na stavební právo a...

Muž odevzdal policii minomet z pevnosti na Maginotově linii. Nevejde se jí do skladu

Muž odevzdal při zbraňové amnestii pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm.

Další unikátní kousek se dostal k policistům v Českých Budějovicích v rámci zbraňové amnestie. Muž přivezl pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm, který byl součástí vybavení pevností na Maginotově linii...

Drtivý náraz odtrhl i střechu. Řidič na dálnici rozstřelil auto o stojící kamion

Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)

Příliš pozdě si na dálnici D3 nedaleko Kaplice na Českokrumlovsku všiml polský řidič BMW kamionů stojících v koloně. Povedlo se mu ještě trochu strhnout řízení do strany, což mu zřejmě zachránilo...

Rok vězení za podříznutí májky? Nešikovi to úplně nevyšlo, hledá ho policie

V Dolanech někdo podřízl májku tak nešťastně, že spadla na dráty elektrického...

Tradiční zvyk podřezávání májky může skončit až ročním vězením. Na Prachaticku ji neznámý pachatel podťal tak nešťastně, že poničila dráty elektrického vedení. Policisté událost řeší jako podezření z...

Okénkem přiletěl igelit a zakryl mi obličej, popsala řidička okamžik před nehodou

Řidička vyjela ze silnice a narazila do stromu.

Kuriózní příčinu měla nehoda mladé řidičky na Strakonicku. Ta popsala, že narazila do stromu proto, že jí obličej zakryl igelitový pytel, který přiletěl otevřeným oknem. Zraněnou ženu převezli...

