Noční tragédie ve Velké Lhotě. Opilý řidič přejel chodce ležícího na silnici

  9:09
Muž nepřežil nedělní nehodu na Jindřichohradecku. Nejdřív upadl na vozovku, ze které se ho snažili zvednout dva lidé. Náhle z kopce přijelo auto, které ležícího muže přejelo. Jeho řidič nadýchal 0,6 promile alkoholu. Nebyla to jediná víkendová tragická nehoda na jihu Čech. Na Prachaticku nepřežil řidič náraz do stromu.
Opilý řidič přejel chodce ležícího na vozovce. Tragická nehoda se stala na Jindřichohradecku. (2. března 2026) | foto: Policie ČR

Policisté v neděli krátce před jednou hodinou ranní přijali oznámení o nehodě v obci Velká Lhota na Jindřichohradecku, při které vozidlo přejelo chodce. Když přijeli na místo, ležel na silnici mrtvý muž (ročník 1970).

Řidič na Prachaticku nepřežil náraz do stromu. (2. března 2026)

„Podle prvotních informací se měl po silnici pohybovat ještě s další ženou. On z nezjištěných příčin upadl na vozovku. Žena se ho pokusila nejprve sama, pak i s dalším mužem zvednout, ale to s jim nepodařilo. Náhle z kopce přijelo vozidlo značky Toyota a muže přejelo,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Řidiče (ročník 1965) policisté podrobili dechové zkoušce, která opakovaně ukázala hodnoty přesahující 0,6 promile. „Případ si převzali jindřichohradečtí kriminalisté, kteří budou zjišťovat další okolnosti a především to, jak přesně k nehodě došlo,“ uvedla mluvčí.

Řidič v Jihlavě usmrtil chodce a ujel. Tělo pak přejela i další auta

Nebyla to jediná tragická nehoda, která se stala v noci na neděli. Po 23. hodině boural řidič (ročník 1955) na Prachaticku. Ve voze VW jel po silnici II/165 od obce Tisovka směrem na Markov.

Při projíždění levotočivé zatáčky sjel z neznámých důvodů mimo silnici a po několika metrech narazil do stromu. Utrpěl zranění, kterým následně podlehl. Přesné příčiny a okolnosti nehody zjišťují prachatičtí dopravní policisté.

Noční tragédie ve Velké Lhotě. Opilý řidič přejel chodce ležícího na silnici

