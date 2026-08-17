Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Končí odpad z oblíbené atrakce na černé skládce? CHKO řeší podezřelé počínání

Autor:
  18:50

Fotogalerie21 Premium

Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji provozuje v zámeckém parku u zámku v Chlumu u Třeboně. Odpadky, které tu tisíce návštěvníků zanechají, však nelegálně zakopává do parku. (17. srpna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Do zámeckého areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku proudí davy lidí. Láká je letošní novinka – Svět obrů. Málokdo už ovšem ví, že odpadky z jeho provozu končí v jiné části parku, uprostřed Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Třeboňsko. Není to první problém majitelů areálu, v minulých letech se řešila potřebná povolení k rekonstrukci zámku a podezřelý úhyn zvířat ve farmaparku.

Ladislav Rektoris ze Správy CHKO Třeboňsko popsal, že odpad se shromažďuje v areálu provozované atrakce Svět obrů před budovou bývalé lesní správy, kde obvykle čeká zaparkované nákladní auto.

Odpad se ukládá v těsné blízkosti potoka, který nahání vodu do chlumecké rybniční soustavy s přírodní rezervací Staré jezero. Voda z něj se pak vlévá do řeky Lužnice s navazující Národní přírodní rezervací Stará a Nová řeka.

Ladislav RektorisSpráva CHKO Třeboňsko

Dočtěte tento článek s předplatným iDNES Premium

S reklamou Bez reklam

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

490
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V Orlíku zbývá 3,5 metru vody k vypouštění, pak se začnou vypouštět Slapy

ilustrační snímek

Pokud hladina orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru, Povodí Vltavy pozastaví její vyprazdňování a minimální odtok z vltavské kaskády začne zajišťovat ze zásobního prostoru slapské přehrady....

Kuba si střihl Ironmana. Byla to jízda, prohlásil a prozradil svůj výsledek

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného...

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v neděli postavil na start vyhlášeného triatlonového závodu Ironman 70.3 Hradec Králové. „Byla to jízda, ale je to tam,“ pochlubil se jihočeský hejtman na...

Po útoku na cyklostezce v Českých Budějovicích zemřela žena. Podezřelého zadrželi

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

Po nehodě na kole zemřel Jan Boháč, člen Divadla Sklep a majitel slavonické Besídky

Jan Boháč opravil ve Slavonicích hotel Besídka a chystá další rozšíření o další

Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let člen Divadla Sklep Jan Boháč, když havaroval na kole. Nehodou se zabývá jihočeská policie.

Se strážci parku. Dvacet litrů borůvek pro vlastní potřebu? Pokuta a vysypání v lese

Premium
Vít Chlada, vedoucí územního pracoviště stráže a ochrany přírody Národního parku Šumava

Na Šumavě vrcholí nájezdy organizovaných skupin sběračů borůvek. Denně z klidových zón odvážejí tisíce litrů plodů a ničí přírodu. Strážci parku sice rozdávají pokuty, kvůli nepřesnostem v zákoně...

Končí odpad z oblíbené atrakce na černé skládce? CHKO řeší podezřelé počínání

Premium
Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Do zámeckého areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku proudí davy lidí. Láká je letošní novinka – Svět obrů. Málokdo už ovšem ví, že odpadky z jeho provozu končí v jiné části parku, uprostřed...

17. srpna 2026  18:50

Teplou Vltavu si letos asi nesjedete. Šumavský park tam kvůli suchu zastavil sezonu

Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park.

Šumavský národní park prozatím zastavil splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský most – Pěkná. Důvodem je nízká hladina řeky, která klesla na historické minimum 36 centimetrů. Letos se kvůli suchu...

17. srpna 2026  11:20

Kuba si střihl Ironmana. Byla to jízda, prohlásil a prozradil svůj výsledek

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného...

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v neděli postavil na start vyhlášeného triatlonového závodu Ironman 70.3 Hradec Králové. „Byla to jízda, ale je to tam,“ pochlubil se jihočeský hejtman na...

17. srpna 2026  10:58

Muž nepřežil požár hausbótu, zásah komplikovala nízká hladina Orlíku

Hasiči museli materiál pro hašení donést v rukou.

Náročný zásah absolvovali záchranáři a hasiči u orlické přehrady na Písecku, kde pomáhali staršímu muži. Ten utrpěl vážné popáleniny, když na hausbótu pravděpodobně manipuloval s plynovými lahvemi a...

17. srpna 2026  10:10

Kolem jezů na Vltavě najdou stovky mobilů ročně, vylovili i šavli nebo trumpetu

Premium
Jan Vavruška se potápí u jezů na Vltavě a loví věci, které utopí vodáci. Když...

Jan Vavruška a Patrik Buch se potápí u jezů na Vltavě na Českokrumlovsku a loví věci, které utopí vodáci. Svoje „úlovky“ prezentují na sociálních sítích. Vylepují v kempech plakáty s kontaktem....

17. srpna 2026

Po nehodě na kole zemřel Jan Boháč, člen Divadla Sklep a majitel slavonické Besídky

Jan Boháč opravil ve Slavonicích hotel Besídka a chystá další rozšíření o další

Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let člen Divadla Sklep Jan Boháč, když havaroval na kole. Nehodou se zabývá jihočeská policie.

17. srpna 2026  8:17

Po útoku na cyklostezce v Českých Budějovicích zemřela žena. Podezřelého zadrželi

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

16. srpna 2026  18:08

Oprava hotelu musí počkat, ve Volarech jsou důležitější akce, zaznělo na zastupitelstvu

Hotel Schreiner stojí na volarském náměstí.

Zastupitelé Volar na Prachaticku neschválili záměr, který měl umožnit rekonstrukci městského Hotelu Schreiner. Budova z počátku sedmdesátých let, známá pod bývalým názvem Hotel Bobík, přirozeně patří...

16. srpna 2026  11:13

Název Nahoře na hoře Hoře mi neprošel, směje se spisovatel. Zůstalo jen Nahoře

Českobudějovický spisovatel Jan Cempírek pokřtil ve vsi Bohouškovice pod vrchem...

Novinář, nakladatel, sběratel anebo vášnivý cestovatel. Tím vším je 56letý Jan Cempírek z Českých Budějovic. Nyní mu vyšla novela Nahoře. Byť Kleť v knize nikde nejmenuje, neskrývá, že se inspiroval...

15. srpna 2026  12:57

Ladíme střelbu v absolutní únavě. Krejčí o letním drilu, kempu a divočině v Portlandu

Premium
Vít Krejčí pózuje při focení nového oblečení pro české basketbalové...

V deštivém Oregonu má kousek od domu deset divokých vodopádů. V nablýskaných halách NBA zase denně potkává ty největší basketbalové celebrity planety. Přesto šestadvacetiletý strakonický rodák Vít...

15. srpna 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Muž naletěl při kšeftu s hodinkami. Podvodník mu dal padělek nebo kradený kus

Podvodník předal muži padělané, nebo kradené hodinky značky Rolex.

Policisté hledají podvodníka, který v Českých Budějovicích napálil muže při pochybném kšeftu s hodinkami. Poškozený chtěl své hodinky Omega Seamaster Planet Ocean vyměnit za hodinky Rolex Daytona. Po...

14. srpna 2026  14:25

Hejduk junior uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích, čeká ho extraliga

Marek Hejduk v dresu univerzity Harvard

Marek Hejduk, syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka, uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích a podepsal s hokejovým Motorem roční smlouvu. Klub to uvedl na svém webu.

14. srpna 2026  12:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×