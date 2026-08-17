Končí odpad z oblíbené atrakce na černé skládce? CHKO řeší podezřelé počínání

Do zámeckého areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku proudí davy lidí. Láká je letošní novinka – Svět obrů. Málokdo už ovšem ví, že odpadky z jeho provozu končí v jiné části parku, uprostřed Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Třeboňsko. Není to první problém majitelů areálu, v minulých letech se řešila potřebná povolení k rekonstrukci zámku a podezřelý úhyn zvířat ve farmaparku.
Ladislav Rektoris ze Správy CHKO Třeboňsko popsal, že odpad se shromažďuje v areálu provozované atrakce Svět obrů před budovou bývalé lesní správy, kde obvykle čeká zaparkované nákladní auto.
Odpad se ukládá v těsné blízkosti potoka, který nahání vodu do chlumecké rybniční soustavy s přírodní rezervací Staré jezero. Voda z něj se pak vlévá do řeky Lužnice s navazující Národní přírodní rezervací Stará a Nová řeka.
Ladislav RektorisSpráva CHKO Třeboňsko