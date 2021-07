Maminku má v kómatu, ale k pěstounům nechce. Chlapec doufá, že se vrátí domů

Za deset let svého života prožil víc než mnozí dospělí. Chlapec, říkejme mu třeba Tomáš, pochází ze sociálně slabé rodiny. Matka, samoživitelka, potýkající se s nedostatkem peněz, ho proto loni dala do Dětského centra Jihočeského kraje ve Strakonicích, kde ho pravidelně navštěvovala.

Po několika měsících už to vypadalo, že se situace zlepšuje a chlapec půjde domů. Pak se ale stala tragédie. Maminka po nehodě upadla do kómatu, z něhož se dosud neprobrala. A prognózy lékařů nejsou ani do budoucna příznivé.