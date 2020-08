Ceny chat a chalup na jihu Čech prudce rostou, zájem o ně je obrovský

Už spoustu let jezdí devětapadesátiletý Ivan Mls odpočívat ve volnu na Šumavu. Jeho chata stojí mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou nedaleko vodní přehrady. Před časem zde našel v poštovní schránce dopis, který mu dosud nikdy nepřišel.



„Odesílací adresa byla z jakési vesnice u Prahy. Nějaký muž tam psal, že jezdí s rodinou k Lipenské přehradě a rádi sportují. Prý se věnují windsurfingu a potřebují místo, kam by si mohli uklidit sportovní vybavení. Našel si mě v katastru a prosil, ať mu dám vědět, kdybychom chatu prodávali. Když jsem si ho hledal na internetu, zjistil jsem, že má něco společného s nějakou realitní kanceláří,“ popisuje Ivan Mls.

Zájemce v tomto případě neuspěl. „Nejsem přece blázen. Nemám v plánu chatu prodávat,“ ubezpečuje rozhodně muž, který žije v Českých Budějovicích. Zároveň konstatuje, že je o podobné objekty na Šumavě stále větší zájem. To MF DNES potvrdili i oslovení realitní makléři.

„Ta poptávka po chatách a chalupách je obrovská. Platí to pro celou republiku a jižní Čechy nejsou výjimkou. Lidé asi cítí, že to bude nyní s cestováním složitější, někteří se také bojí jezdit do zahraničí,“ domnívá se Tomáš Štěpnička, regionální ředitel společnosti M&M Reality.

Podle něj zájem vzrostl několikanásobně. Zatímco loni se na rekreační objekty dotazovaly jednotky lidí, letos to jsou desítky.

Táhnou i méně atraktivní místa

„Před dvěma měsíci jsme prodávali chalupu na Táborsku, jejíž hodnota byla dva až tři miliony korun. Za dva dny se ozvalo více než 40 zájemců. S něčím takovým jsme se dosud nesetkali,“ podotýká Štěpnička. S vyšší poptávkou roste také cena. Tomáš Štěpnička to popisuje na příkladu Strakonicka.

„Zatímco loni jsme tam prodávali chatu za 1,25 milionu korun, letos jsme u podobného objektu na hodnotě 1,75 milionu. Samozřejmě ale vždy záleží na velikosti stavby, celkovém stavu, pozemku a lokalitě,“ uvádí.

Zároveň ale jedním dechem dodává, že se kvůli velkému zájmu začínají prodávat chaty a chalupy i na méně atraktivních místech.

„Šumava a hlavně Lipensko táhnou dlouhodobě. Jenže tam těch rekreačních objektů už tolik na prodej není. Proto se dnes lidé zajímají i o dříve méně lákavá území napříč krajem. Chtějí mít zkrátka nějaké svoje místo, kam mohou utéct a odpočívat,“ hodnotí Štěpnička.

Podle jeho hrubého odhadu se ceny chat a chalup v regionu mohly meziročně zvednout o 20 až 30 procent. Podobný růst potvrzuje i Jan Hrdlička z rodinné firmy Hrdlička Reality. Ta působí především na Strakonicku a Šumavě.

„Ceny malých chat do 40 metrů čtverečních letos vzrostly ohromně. Ty, které se před čtyřmi roky prodávaly do půl milionu, dnes stojí o jeden milion korun víc. Myslím, že je důvodem nedostatek podobných nemovitostí a také samozřejmě fakt, že je to letos s cestováním výrazně složitější. Koronavirus v tom určitě sehrál významnou roli. Je ale třeba upozornit, že se cena vždy odvíjí od řady faktorů, jako je mimo jiné technický stav a lokalita,“ líčí.

Chataři přijíždějí jen na sezonu

I podle Hrdličky táhne nejvíc Šumava. „Jenže je tam rekreačních objektů hodně málo. Často to jsou stavby, o které dlouho nemá nikdo zájem, protože mají nějaké vážné technické problémy, nebo je cena zkrátka až moc přestřelená. My teď například na Strakonicku nabízíme tři chaty, před pěti lety jsme jich měli dvanáct,“ vysvětluje Hrdlička.

K mání už toho tolik není ani například v okolí Horní Plané na Českokrumlovsku na břehu Lipenské přehrady. Potvrzuje to starosta Jiří Hůlka.

„Všechno je rozebrané. Buď se prodává penzion za 15 milionů korun, nebo předražené pozemky, které jsou často nezasíťované. Před pěti až deseti lety byly ceny poloviční a rekreačních objektů tady bylo mnohem víc. Teď se někde objeví inzerát a za chvíli je to prodané,“ potvrzuje.

Zatímco realitní kanceláře situace na trhu těší, starosta Hůlka z ní příliš velkou radost nemá. Chaty a chalupy si totiž často kupují lidé, kteří přijíždí jen na sezonu.

„Pro většinu to je rekreační záležitost. Pro nás je to samozřejmě nevýhodné, protože těm lidem zajišťujeme infrastrukturu a další služby za nemalé finanční prostředky, ale oni tady většinu času nejsou. Další věc jsou daně. Od toho, kdo tady jen vlastní dům, máme pouze daň z nemovitosti. Ve výsledku z toho máme víc starostí a méně příjmů než v případě člověka, který tady má trvalý pobyt,“ doplňuje starosta.