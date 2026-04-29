Nová kuchyně i více pokojů. Modernizace Domu klidného stáří stála 100 milionů

Autor:
  9:34
Charita Strakonice ukončila v Sousedovicích projekt, který je jedním z největších v její historii. Po přístavbě nabízí Dům klidného stáří sv. Anny více pokojů, přesto nedokáže uspokojit všechny zájemce. Nyní Charita dokončuje dostavbu azylového domu pro matky s dětmi ve Veselíčku u Milevska.
Modernizace Domu klidného stáří sv. Anny stála 100 milionů korun. | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Při slavnostním otevření zmodernizovaného Domu klidného stáří měli jeho klienti...
8 fotografií

Součástí rozsáhlé rekonstrukce a přístavby v areálu na Strakonicku je i nová kuchyně. Pro personál i obyvatele to znamená větší komfort a lepší péči. Dosud si jídlo nechávali dovážet. „Konečně máme svoji plnohodnotnou kuchyni a klienti si ji nemohou vynachválit,“ komentovala ředitelka strakonické Charity Olga Mendlínová.

„Máme tu skvělé sestřičky, starají se o nás až moc a jídlo je opravdu dobré,“ potvrdila Miluše Harnyšová, která v domově žije půl roku. „Když to nemusím vařit, nic mi tu nechybí,“ smála se.

Charita Strakonice v Sousedovicích ukončila projekt, který přišel na sto milionů korun a je jedním z největších v její historii. „Z toho osmdesát milionů pokryla dotace a dvacet milionů je náš podíl, který doháníme z vlastních zdrojů. Zejména z Tříkrálové sbírky a dalších darů,“ uvedl ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

8 fotografií

Při představení požehnal domu českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, stejně tak jako obrazu sv. Anny, který je ve vstupní hale.

Přestavbou vzniklo 29 jednolůžkových a šest dvoulůžkových pokojů, všechny s vlastním sociálním zázemím. Kapacita se tak zvýšila o třetinu. Přibyl lůžkový výtah, nová prádelna, prostorná jídelna a klubovna. Budova je nově zateplená, má nová okna, tepelné čerpadlo i solární panely, takže bude mít nižší provozní náklady.

Modernizovalo se rovněž zázemí pro zaměstnance. Současně s vyšším počtem obyvatel se rozšířil také tým, který o ně denně pečuje. „Stojíme si za kvalitní individualizovanou péčí. A to tak, abych se nebála sama se do ní svěřit,“ zdůraznila Mendlínová.

O služby domova je dlouhodobě velký zájem a žádostí je víc, než mohou přijmout. Loni přibylo 22 klientů a v evidenci mají celkem 84 lidí. Přijímají ale jen ty, u nichž sociální a zdravotní posudky potvrdí, že se bez každodenní pomoci druhé osoby neobejdou.

Má čtyři práce a spí dvě hodiny. Jsem v podstatě poděs, říká oceněná sestra

Provoz domu se po dobu stavby trvající 22 měsíců nepřerušil. Podle ředitelky Mendlínové ale obyvatelé zvládli úspornější režim bez problémů. „Někteří sledovali práce a komentovali je. Jako dneska vám to šlo, nebo dnes vám to šlo hůř,“ vzpomněla.

Marie Korbelová a Anežka Mráčková sdílejí společný pokoj s balkonem a velmi si ho pochvalují, zvláště nyní na jaře, kdy si mohou sednout ven na sluníčko. Obě ženy spolu bydlely už dříve. Pokoj pro dva klienty má dvě samostatné koupelny a lze ho v případě potřeby přepažit zástěnou, takže každá z obyvatelek může mít i zde vlastní soukromí.

Vedoucí domova Pavla Piklová vysvětlila, že přidělování řešili podle individuálních přání obyvatel. „Každému jsme se snažili najít místo tak, aby měl výhled, patro i případné spolubydlení podle toho, co mu vyhovuje.“

V kraji přibylo 151 lůžek pro seniory, kapacity ale pořád nestačí

Součástí slavnostního dne bylo také oznámení personální změny ve vedení. Dosavadní ředitelka Olga Mendlínová odchází do důchodu. Od června ji vystřídá Jana Bolinová. „Do budoucna bych se chtěla víc zaměřit i na jiné služby. Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením je tady dobře zajištěná, ale jsou skupiny, na které se trochu zapomíná,“ uvedla Bolinová.

„Mým hlavním cílem je podpora rodin, které doma pečují o své blízké. Je to fyzicky i psychicky náročné a potřebují si občas odpočinout, vyřídit si svoje věci a znovu nabrat sílu,“ poznamenala.

Ředitel Jiří Kohout doplnil, že podobně velkou investici Charita na jihu Čech v nejbližší době nechystá. „Aktuálně dokončujeme dostavbu azylového domu pro matky s dětmi ve Veselíčku u Milevska. Celkové náklady jsou asi 43 milionů, z toho třicet pokryla dotace a třináct musíme dofinancovat,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Stěhování Dynama do Chomutova? U nás máte zavřeno, vzkazuje Zaťko majitelce

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

Dřív po náspu jezdily vlaky na Prahu, teď patří bývalá trať cyklistům

Na trase nechybí přístřešky nebo dřevěné zábradlí. Denně ji využijí desítky...

Ještě před patnácti lety se tudy proháněly vlaky na trati z Českých Budějovic do Prahy. Po vybudování moderního železničního koridoru původní násep ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku na čas osiřel. Už...

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....

28. dubna 2026  18:27,  aktualizováno  29. 4. 9:36

29. dubna 2026  9:34

Pachatel i okolí pod kontrolou! Policisté se strážníky cvičili společný postup

Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným...

„Pachatel! Má zbraň! Městská policie. Vyjdi ven!“ volá strážník, když otvírá dveře v pokoji. Za nimi se ukrývá muž, který má v ruce sekyru. Pokládá ji na zem a vychází. Uposlechne výzvy, aby si lehl...

28. dubna 2026  16:50

Největší sucho za desítky let. Třeboňským rybníkům chybí už přes 20 procent vody

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. A kvůli suchému východnímu větru jejich hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho neobvyklé a je největší za několik desítek...

28. dubna 2026  16:27

Sanitka spěchala s maminkou k porodu, holčička se ale narodila už cestou

V 0.33 hodin přišla na svět zdravá holčička. Maminka i její novorozená dcera...

Úspěšný, náročný, ale hlavně šťastný výjezd za sebou mají jihočeští záchranáři. Posádka ze Suchdola nad Lužnicí na Jindřichohradecku vyjížděla v noci na dnešek do Českých Velenic k ženě, která začala...

28. dubna 2026  13:03

Krčínův dům v Třeboni je opět na prodej. Prázdný zůstává už skoro třicet let

Třeboňská radnice prodává Krčínův dům spojený s významnou osobností třeboňského...

Nevyšlo to napoprvé, tak to zkoušejí znovu. Třeboňští zastupitelé rozhodli, že Krčínův dům v těsné blízkosti zámku nabídnou opět k prodeji. Cena? Přes 11,1 milionu korun. Opozice naopak prosazovala...

28. dubna 2026  11:03

V Budějovicích hořela administrativní budova. Plameny přeskočily i na auto

Požár v Novohradské ulici v Budějovicích (28. dubna 2026).

Noční požár likvidovali hasiči v Novohradské ulici v českobudějovické čtvrti Nové Hodějovice. Začala hořet střecha a půda administrativní budovy, oheň se rozšířil i na osobní auto a kůlnu. Do akce...

28. dubna 2026  9:30

Lucernu zamořil zápach žluklého másla. Klub museli odvětrat a koncert odložili

Tomáš Maxwell rozjel se svými parťáky po letech českoubudějovickou Lucernu....

V sobotu večer vyrazili rockoví fanoušci do českobudějovického klubu Lucerna na koncert kytaristy a zpěváka Miloše Dodo Doležala. Začátek však odložila nepříjemná situace, kdy neznámý návštěvník na...

27. dubna 2026  15:51

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele za tři.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

Budějovické hokejisty přebírá Petrovický, k ruce mu budou Vrbata s Jirušem

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Novým trenérem hokejistů Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém...

27. dubna 2026  12:34

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Reprezentace je pro hlavu osvěžující, libuje si Čoudek, klíčový muž Artisu

Ondřej Čoudek v dresu Artisu Brno

Když brněnský Artis v sobotu v utkání druhé české fotbalové ligy porazil českobudějovické Dynamo 2:1, nechyběl v základní sestavě Brňanů stoper Ondřej Čoudek. Jedenadvacetiletý obránce do Brna přišel...

27. dubna 2026  12:24

Parkovacímu domu na Máji ustoupí stovka stromů. Radní odpověděli na hlavní otázky

Najít volné parkovací místo na sídlišti Máj je pravidelně velký problém.

Zvládne příjezdová silnice větší nápor aut, jak bude místo zabezpečené, kolik stromů pokácíte, jak silný bude světelný smog? Když zatím naposledy zasedli zastupitelé Českých Budějovic, dorazili na...

27. dubna 2026  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.