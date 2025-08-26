Nevíte jak pečovat o nemohoucího? Charita nabízí zácvik ve speciálním pokoji

Potřebujete se postarat o někoho blízkého a nejste si jistí jak? Charita České Budějovice nabízí bezplatné zaškolení. Ve svém výukovém pokoji předvede, jak se postarat o pacienta, který už není plně soběstačný a potřebuje pomoc blízkých.
Může to přijít náhle, třeba po pádu. Nebo kvůli postupující nemoci. A člověk, který dosud byl plně soběstačný, potřebuje pomoc svých blízkých. A pokud ti ví, jak ji poskytnout, může to být ulehčení pro všechny.

Ředitelka Charity České Budějovice Ivana Fenclová vnímá tento projekt jako důležité doplnění terénních služeb, které organizace nabízí. A to zdarma. „Ti, kteří pečují o své blízké doma, jsou do toho často postaveni bez možnosti přípravy a patřičného vzdělání,“ naznačila.

„My jsme tady proto, abychom je v tom podpořili a ukázali, jak to udělat bezpečně, a aby v tom nebyli sami. Lidé by měli vědět, že je tu někdo, kdo jim dokáže poradit a pomoci, protože se často bojí, že to sami nezvládnou,“ doplnila Kateřina Knytlová, která má v českobudějovické charitě projekt na starost.

Při práci mě chrání moje povaha, říká oceněná sociální pracovnice

Je připravená po telefonické domluvě vyjet za klienty také do jejich domovů, kde lépe posoudí konkrétní situaci. Také ukáže možnosti při využití standardního domácího vybavení. Například jak snáze manipulovat s člověkem pomocí přikrývek. A nemusí se vůbec jednat jen o plně ležícího pacienta.

Prodiskutuje se zájemci vhodné pomůcky pro danou situaci. A pokud je domácnost zatím nemá, charita je může zapůjčit. „Základ je polohovací postel. To je úleva jak pro opečovávaného, tak pro pečovatele. Když leží dotyčný na nějakém nízkém gauči, tak už po týdnu má problém se zády,“ naznačila Knytlová.

Poradíme nejen s péčí, ale i s dávkami

Právě polohovací postel pomůže i pečujícímu, kdy se díky nastavitelné výšce s pacientem lépe manipuluje například při přemisťování na vozík nebo toaletní křeslo. Protože nesprávné zacházení může mít dopad i na pečujícího a jeho zdraví.

Dále jsou v nabídce různé druhy chodítek, matrací, sedaček do sprchy nebo do vany, zvedáky a další.

„Kromě toho poradíme lidem i v oblasti dávek a příspěvků na péči. Na co mají nárok a jak si žádost vyřídit,“ připomněla Fenclová. Personál je připravený poskytnout pečujícím také psychologickou podporu. Pomoc pak může trvat i dlouhodobě.

„Stalo se nám také, a bylo to velice fajn, že dorazil i ten, kdo tuto situaci teprve očekává. Pán měl rodiče v seniorním věku, kteří to zatím zvládají sami. Ale už vědí, že tak to nemusí být napořád, a přišel si zjistit, co má dělat, až to nastane,“ vylíčila.

U nemocných se jedná hlavně o diagnózy, jako jsou diabetes nebo roztroušená skleróza. Ale může jít i o člověka po úraze, kdy se pak domácnost ocitá v podobné situaci zcela nečekaně ze dne na den.

Charita se snaží provázat tento projekt i s dalším programem, který nabízí, a to je pečovatelská služba. „Právě teď jsem vyřizovala jeden případ, kdy maminka v rámci možností svého zdravotního stavu spolupracuje, ale odmítá, aby jí provedli hygienu. Pak můžeme přijet my a pomoci,“ nastínila vedoucí pečovatelské služby Renata Šupitarová.

Terénní služby českobudějovické pobočky jsou k dispozici jen pro obyvatele žijící na území okresu. Podobné služby nabízejí také například na Strakonicku nebo na Písecku. „Zajít se podívat do školícího pokoje ale může kdokoliv,“ uzavřela Knytlová.

