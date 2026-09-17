Študáci z Bechyně přijeli pod Cetviny na jaře 1968, aby tu při školní brigádě pomohli sázet stromky. Hned pod paloučkem teče Malše. Řeka, která po staletí tvoří hranice mezi Čechami a Rakouskem. Jenže za minulého režimu to byl velmi střežený prostor. Školáky tam ale hlídal jen jeden voják pohraniční stráže. A to byla chyba.
Spolužáci později přišli za kantory, že jim někdo chybí.
Přes Novohradské hory vedly různé kanály západních agentů, i když na druhé straně hranice byla okupační sovětská zóna Rakouska.