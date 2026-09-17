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Novohradské hory byly trasou převaděčů i kanálem agentů. Z osudů po letech mrazí

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Badatel Paměti národa Jan Ciglbauer (v popředí s batohem) při jedné ze svých komentovaných výprav po česko-rakouské hranici u bývalé obce Cetviny v Novohradských horách. Tématem byla historie pohraničníků, financů, pašeráků či agentů-převaděčů. (16.9.2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Za první republiky tudy přecházeli „čáru“ pašeráci se zbožím. Po druhé světové válce region trpěl vysídlením a za pár let i totálním vymazáním z map. V okolí zaniklé vesnice Cetviny na Českokrumlovsku se kdysi odehrávaly příběhy o agentech-chodcích, pašerácích či únicích za hranice.

Študáci z Bechyně přijeli pod Cetviny na jaře 1968, aby tu při školní brigádě pomohli sázet stromky. Hned pod paloučkem teče Malše. Řeka, která po staletí tvoří hranice mezi Čechami a Rakouskem. Jenže za minulého režimu to byl velmi střežený prostor. Školáky tam ale hlídal jen jeden voják pohraniční stráže. A to byla chyba.

Spolužáci později přišli za kantory, že jim někdo chybí.

Přes Novohradské hory vedly různé kanály západních agentů, i když na druhé straně hranice byla okupační sovětská zóna Rakouska.

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