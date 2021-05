Cestovní ruch se v prvním čtvrtletí roku propadl na jihu Čech o 90 procent

Jen sotva mohou jihočeští majitelé restaurací či hotelů hledat něco pozitivního na uplynulých čtyřech měsících. Kvůli tvrdým omezením způsobeným bojem proti covidu se extrémně propadla návštěvnost regionu.

„Přijatá opatření znamenala mimo jiné výrazné omezení ubytovacích služeb i pohybu osob a zavinila dramatický propad návštěvnosti kraje. V hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje se v prvním čtvrtletí roku 2021 ubytovalo pouhých 17,2 tisíce hostů, což bylo necelých 10 procent z hodnoty za stejné období minulého roku. Přitom už loňská čísla byla pandemií koronaviru poznamenaná,“ potvrdila Irena Kovárnová z Krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Českých Budějovicích.

Čísla padala ve všech ohledech. Tuzemských hostů ubylo meziročně o téměř 87 procent, v případě těch zahraničních čísla spadla dokonce o bezmála 97 procent.

„V prvním čtvrtletí se v hromadných ubytovacích zařízeních kraje ubytovaly necelé dva tisíce klientů ze zahraničí, většinou z evropských zemí, především ze Slovenska, Německa a Polska. Mezi ně se počtem přenocování vklínily díky delším pobytům Portugalsko a Itálie. Portugalsko je jediná země, odkud do jižních Čech letos zavítalo více hostů než loni,“ zmínila Kovárnová.

Slováků přijelo 418, Němců bezmála tři stovky a Portugalců přes stovku. Do statistiky se nedostali turisté z Asie, kteří do kraje v minulosti přijížděli i se začátkem roku.

Údaje ČSÚ zahrnují i hosty jihočeských lázní. „Také jejich provoz výrazně omezila koronavirová krize. Lázně sice nebyly uzavřené, ale mohly poskytovat pouze péči hrazenou pojišťovnami, nikoli pro samoplátce. Počet hostů se tam meziročně snížil o více než polovinu, na 3,2 tisíce osob, vesměs šlo o ty z tuzemska. V průměru se každý rezident v lázních ubytoval na 12,2 noci,“ shrnula Kovárnová. Klienti lázní se na celkovém počtu hostů podíleli pětinou.

Ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromíra Poláška (JCCR) statistiky nezaskočily. „Vlastně mě překvapuje, že se to dostalo alespoň na těch 10 procent. Jinak jsem ale očekával velký propad. Ve srovnání se stejným obdobím za loňský rok nám odpadly i leden a únor, takže se nedalo čekat nic jiného,“ zhodnotil.

Restaurace a hotely shání nové posily

Jaké důsledky budou mít tragická čísla za první měsíce se podle Poláška teprve uvidí. „Klíčové datum je teď 24. května, kdy by se mělo vše naplno spustit. Uvidíme, co se do té doby ještě podnikatelé dozvědí. Už teď se mezi majiteli penzionů, hotelů či restaurací řeší případné prokazování testů a dalších dokumentů, které je pro řadu podnikatelů velmi složité. Doufáme ale, že od června pojedeme opět naplno,“ sdělil.

Polášek má obavy i z nedostatku pracovní síly. „Všude ve výlohách teď vidíte, že restaurace a hotely shání nové posily. Podniky udržely klíčové pozice, ale chybět bude personál, který kvůli krizi tuhle oblast opustil. Bude to mít velký vliv na kvalitu služeb, ať už jde o obsluhu hostů, nebo posily do kuchyně. Navíc se tito lidé za současné situace ani nedají nahradit zahraničními pracovníky. Na Lipensku tohle řešili už před covidem, teď to bude pokračovat. A nejen tam,“ uvedl šéf JCCR.

Větší i menší ubytovací zařízení už přijímají rezervace, kterých s blížícím se létem přibývá. V řadě z nich je možné stornovat pobyt krátce před příjezdem. Někteří od toho ale podle Poláška mohou upustit, protože si Češi díky této možnosti zarezervovali dvě varianty dovolené – doma a u moře – a jednu z nich budou rušit.

Jestli pojedou letos Češi k moři ve velkém, se podle Poláška teprve uvidí. „Zcela jistě bude záležet na konkrétních podmínkách. Pokud bude stačit antigenní test, tak se tak stane. V případě toho PCR, který stojí minimálně patnáct set korun, si to část lidí může rozmyslet. Je to pořád hodně otevřené,“ dodal.