Podle studie zanikne v cestovním ruchu na jihu Čech přes čtyři tisíce míst

Víc než kdykoli dřív upínají majitelé ubytovacích zařízení pozornost k letní sezoně. S obsazením jejich pokojů a apartmánů jim po několikaměsíčním výpadku bude pomáhat i Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR).

Podle studie, kterou si nechala zpracovat, zanikne v kraji 4 200 pracovních míst napojených na cestovní ruch.

„To zahrnuje obsluhu restaurací či hotelů, ale i navazující služby, jako jsou například prádelny či stavebnictví, protože se zastavují plánované rekonstrukce,“ uvádí ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Podle ředitele Jihočeské hospodářské komory Luďka Keista je takový scénář možný. „Je samozřejmě otázkou, co všechno se do toho čísla započítává. Záleží také na tom, co se bude dít s domácím cestovním ruchem, což se teď těžko předpovídá. Odhadu centrály ale věřím, cestovní ruch je s automobilovým průmyslem asi nejpostiženější oblastí,“ zhodnotil Keist.

Dokument také uvádí, že ve veřejných rozpočtech bude kvůli omezením scházet 3,4 miliardy korun z poplatků i daní, které stát nevybere. Studie počítá s tím, že v červnu začnou turistické služby fungovat. Podle posledního rozhodnutí vlády se restaurace, hotely či kempy mají otevřít už od 25. května.

I proto se rozhodla JCCR pustit do velké kampaně, která má pomoci ubytovatelům naplnit kapacity tuzemskými návštěvníky. V druhé polovině května začne fungovat web, přes který budou penziony, hotely a další zařízení inzerovat. Internetové stránky zároveň turistům nabídnou i další související služby.

Cílem je zaplnit především ta zařízení, která se obvykle zaměřují na zájezdy zahraničních hostů.

„Musíme jim pomoci prodat maximum. Budeme nabízet kapacity, kde je volno. Určitě tam nebudou vyprodané hotely. Příkladem je město České Budějovice. Nebude mít totiž velké akce ani festivaly. Velké kapacity budou muset vymýšlet balíčky a nabídky, provozovat wellness a masáže. Důležité je také říct, že z toho nemáme žádnou provizi,“ sdělil Polášek.

Cílovou skupinu hostů musí kvůli současné situaci měnit například českobudějovický Hotel Zvon v centru města. „V minulosti jsme měli 75 až 80 procent klientů ze zahraničí. Teď to otáčíme a chceme stejných hodnot dosáhnout u českých hostů. Intenzivně na tom pracujeme,“ reagoval ředitel Petr Šalda.

„Zaplněné máme i září“

Podle něj je nyní velmi těžké odhadovat, jak bude léto vypadat. Regionu by ale mohla pomoci dobrá značka. „Závisí to na řadě faktorů. Ale řekl bych, že léto bude dobré. Jižní Čechy jsou druhou nebo třetí nejnavštěvovanější destinací v Česku. V tuhle chvíli podle mých informací zatím rezervace ve velkém nikam nechodí. Češi ještě nevyřešili své letní dovolené a čekají. Hlavní vlnu očekávám v polovině května,“ doplnil Šalda.

Kdo se podle Jaromíra Poláška bát nemusí, jsou penziony do 25 lůžek. „Myslím si, že bez problémů budou na Šumavě a na Lipensku. A podobně by tomu mohlo být v České Kanadě,“ sdělil.

O nedostatek hostů se nebojí například Penzion Harmonie Rohanov vzdálený sedm kilometrů od Prachatic. „Některé týdny už jsou v létě vyprodané a zaplněné máme i září. Kapacity jsou teď zamluvené jako každý jiný rok díky stálé klientele. Věřím a doufám, že nás to tolik neovlivní. Je tady krásně a spousta lidí bude určitě ráda, když na nějaký čas vyrazí mimo město,“ vzkázala jeho provozovatelka Martina Kubešová.

Obavy má jen z toho, aby nepřišla další vlna protiepidemických opatření. „Jednou lidem můžete dát nový termín, ale kdyby se to přesouvalo znovu a znovu, mohli by ztratit důvěru. Stát se může cokoli, jak všichni víme. Ale zároveň si také myslím, že bude hodně lidí čekat s rezervací do poslední chvíle,“ dodala.

Penzion z Prachaticka by uvítal, kdyby se na trhu práce uvolnili noví lidé. „Možná to zní hloupě, ale pro nás by to bylo dobře. Teď se mi poprvé po třech letech někdo sám ozval, že shání práci. Vždy jsme s tím bojovali, protože jsme kousek od hranic, a tak kuchaři nebo číšníci odchází za prací tam,“ vysvětlila podnikatelka.

Jak se povede kapacity naplnit, se teprve uvidí. Podle Poláška by mohlo pomoci i snížení vstupného na zámcích či v galeriích. „Kasteláni říkali, že vstupné je složka, kterou regulují průtok návštěvníků. Teď je potřeba odregulovat. Kdyby vstupné na památkách výrazně kleslo, bude to pro českého turistu obrovské lákadlo. Mou největší obavou je, že lidé nebudou mít peníze. První, co se škrtá v rodinných rozpočtech, je dovolená,“ dodal.