V Jihočeském kraji klesl počet svateb i rozvodů, ukázala čísla statistiků

Zdaleka nejméně rozvodů za posledních třicet let, rekordní migrační přírůstky, ale také největší počet rozestavěných bytů za poslední dekády. Takový je výčet jen několika zajímavých údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) v každoročním přehledu základních demografických, sociálních a ekonomických údajů.

V uplynulých dvou letech je výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, která se nejvýrazněji podepsala na úmrtnosti v kraji a s ní spojeným úbytkem obyvatel kraje. V roce 2020 totiž po devatenácti letech jejich počet výrazněji poklesl. O rok později už se situace lehce zlepšila, mohli za to však hlavně přistěhovalci z jiných krajů nebo ze zahraničí.

„Loni jsme zaznamenali dokonce jeden z nejvyšších migračních přírůstků v dlouhodobé historii. Meziročně stoupla porodnost, na jihu Čech loni přibylo 6 699 dětí. I tak ale region patří za posledních deset let k těm lehce podprůměrným v republice,“ přiblížila Pavlína Kubíková z krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích.

Celkem loni žilo v kraji 637 047 obyvatel, mezi nimiž mírně převažovaly ženy. Nejvyšší přírůstek v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenali statistici na Soběslavsku, Budějovicku nebo Vodňansku. Naopak největší úbytek byl patrný zejména na Dačicku, Blatensku nebo Vimpersku.

Nejstarší obyvatelstvo žije v okolí Milevska

Právě Vimpersko je z pohledu získaných dat zajímavé ještě v jiné oblasti. Má totiž zdaleka nejmenší hustotu osídlení v kraji i v celé republice.

„V průměru zde žije pouze 32 osob na kilometr čtvereční, zatímco krajský průměr je 63,3 osob, tedy téměř dvojnásobek. Nejhustěji osídlené je naopak Budějovicko s krajským městem,“ popsala Petra Dolejšová z jihočeské pobočky ČSÚ.

Podle dostupných údajů navíc jihočeská populace stárne. Průměrný věk obyvatel kraje byl loni 43,2 roku a roste rovněž poměr seniorů vůči dětem. Nejstarší obyvatelstvo mají v okolí Milevska, kde je lidem v průměru 45 a půl roku. V samotném městě je situace v tomto ohledu ještě horší, průměrný věk zde dosahuje téměř 47 let.

„Je to pro naše město bolest, s níž se musíme umět vypořádat. Lidé by měli mít ve městě práci a možnost zde vychovávat děti. Podle mě je to i kvůli tomu, že to máme daleko do větších měst. Mladí lidé tak z města utíkají. Změnit to ale může stále horší dostupnost bydlení,“ komentoval už dříve situaci ve městě dnes už bývalý místostarosta Michal Horek.

Zajímavá je také statistika počtu sňatků a rozvodů. Oba ukazatele za uplynulé dva roky výrazně poklesly. Odborníci v tomto trendu opět vidí dopady koronaviru, kdy se kvůli lockdownům mladé páry do svateb často nepouštěly.

„Pokles ale nebyl tak výrazný, jak jsme nejprve očekávali. Oddáno bylo loni nakonec 2 656 párů. Rozvodů bylo ve stejném období pouze 1 276, což bylo nejméně za posledních třicet let,“ upřesnila Dolejšová.

Turisty z Asie nahrazují ti z okolních zemí

Ještě více se pandemie promítla do oblasti cestovního ruchu, kdy se v letech 2020 a 2021 ubytovalo v kraji v průměru o 37 procent méně hostů. Klesl i počet nocí strávených v ubytovacích zařízeních, a to přibližně o čtvrtinu.

„Nejprve zmizela asijská klientela, která tvořila většinu zahraničních návštěvníků. Lockdowny měly výrazné dopady na skladbu návštěvníků, loni v regionu trávili nejčastěji dovolenou čeští návštěvníci, a to až z 92 procent,“ upozornila Kubíková.

Její slova potvrzuje i ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup, podle něhož se ale situace pomalu vrací do období před covidem.

„Je vidět, že se lidem po dvou letech stýskalo. I tak nám ale chybí tři čtvrtě milionu cizinců z daleka, jako například Rusů nebo Číňanů. Přibývají nám ale klienti z okolních zemí, hlavně Německa, Rakouska nebo Slovenska,“ uvedl.

Pozitivně vyznívají rovněž údaje o výstavbě bytů. Před dvěma lety se začalo stavět nejvíce jednotek za posledních 25 let. Aktuálně se nejvíc budují rodinné domy.

„Loni se navíc podařilo dostavit v kraji 1 725 bytů, nejvíce v přepočtu na obyvatele jich bylo na Šumavě. Celkem je v kraji nyní přes 265 tisíc bytových jednotek,“ dodala další údaje Dolejšová s tím, že nejvíce osob v jednom bytě bydlí na Dačicku a Trhovosvinensku.