Součástí nové českokrumlovské čtvrti má být i domov pro seniory

Nový domov pro seniory by v areálu bývalých kasáren v českokrumlovské části Vyšný mohl stát do pěti let. Budova s kapacitou 100 až 120 lůžek se má stát součástí plánované čtvrti Nový Dvůr.