V Českém Krumlově si pochvalují omezení vjezdu do historického centra

Majitelé historických domů v centru Českého Krumlova si mohou u městské policie vyměnit povolenky pro vjezd do města. Zatímco na ty dosavadní se tam v době od 10 do 16 hodin nedostanou, od dubna mají nárok na povolenky s nepřetržitým vjezdem.



O změně pravidel pro vjezd do centra rozhodli v pondělí českokrumlovští radní po kritice některých vlastníků domů. Ti požadovali i neomezený vjezd pro provozovatele podniků, tento návrh však radní zamítli.

„Na základě podnětů budou mít od 1. dubna vlastníci nemovitostí v centru nepřetržitý vjezd do města. Nebudou tedy časově omezeni, jak to bylo dosud. Jde o 25 povolenek, což by provoz nemělo výrazně zatížit,“ potvrdila mluvčí radnice Petra Nestávalová s tím, že jde o majitele domů, kteří v nich nežijí.

Lidé s trvalým bydlištěm v centru povolenky s neomezeným vjezdem mají.

Přísnější vyhláška pro vjezd do vnitřního města platí v Českém Krumlově od loňska. Zdarma vjíždí jen abonenti, rezidenti, držitelé ZTP, záchranáři a zásobování.

Vzrostla cena za jednodenní vjezd do města, víc platí vozidla taxi i kyvadlové dopravy. Provozovatelé penzionů a hotelů musejí naučit své hosty, že se od 10 do 16 hodin autem do centra nedostanou.

Město tak usiluje o zklidnění dopravy v pěší zóně, kde se úzkými uličkami plnými turistů prakticky nepřetržitě proplétala auta. A první měsíce dopravního provozu v novém režimu si radní pochvalují.

„Na základě citelného snížení počtu vydaných povolenek a toho, co vidíme na vlastní oči, jsme na 25 až 30 procentech provozu v pěší zóně ve srovnání s předchozími roky. Uvidíme, jak to bude vypadat v hlavní turistické sezoně, kdy tu bude víc lidí, kteří se ve městě ubytovávají,“ řekl místostarosta Josef Hermann.

Nad provozem v pěší zóně bdí strážníci. První měsíc nechali všem na seznámení s novými pravidly, a pak začali hříšníky pokutovat.

„Laťka je přísná a myslím, že se s tím ubytovatelé vypořádali. Svým hostům píšou, že se k nim ve vymezené době nedostanou. Když turistovi dáme pokutu 100 až 300 korun, nic si z ní nedělá. Ale když je to od tisíce korun výš, stěžuje si na ni a provozovatel se snaží víc informovat cestovní kancelář, kdy návštěvníci do města autem nemohou,“ popsal velitel městské policie Jan Šítal.

Radní počítají s osazením vjezdů do pěší zóny výsuvnými sloupky, v městské rezervaci však jejich instalace není snadná. „Pokud se je podaří osadit na příští turistickou sezonu, byl by to úspěch,“ konstatoval Šítal.