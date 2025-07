Na kamenné dlažbě drkotají kolečka cestovních kufrů. Jeden za druhým. Přes českokrumlovské náměstí Svornosti přechází špalír asijských turistů a každý si za sebou táhne své věci. Míří do hotelu. Od června se tam totiž vlastním autem nedostanou, takže často musejí z autobusového nádraží po svých.

Českokrumlovská radnice výrazně změnila pravidla, která umožňují vjezd automobilům do pěší zóny v samotném centru města. Provoz v historických uličkách byl mnohdy až neúnosný, navíc se řidiči proplétali mezi davy turistů, bloudili a často se museli složitě otáčet.

„Pravidla jsme tvořili na základě praktických zkušeností a ve spolupráci s podnikateli přímo z centra města. Cílem bylo nastavení férového a srozumitelného systému, který zbaví centrum nadměrného provozu a zároveň umožní zachovat provozní potřeby všech, kdo mají do pěší zóny oprávněný důvod vjíždět,“ popisoval začátkem června starosta Alexandr Nogrády (ANO).

U každého vjezdu do jádra města zapsaného na seznamu UNESCO už tak najdete nové dopravní značení. Hlídat vjezdy bude i městský kamerový systém, který dokáže přečíst registrační značku vozu. O práci mají postaráno i městští strážníci. Ti nejprve přestupky řešili domluvami a pomáhali zmateným řidičům najít jinou cestu, třeba na odstavné parkoviště.

Stejné opatření mají všude ve světě běžně a funguje to. Bronislav Růžička taxikář

„Ze začátku to lidem docházelo postupně, všímali si změn. I když novinku dáte do médií či celkově na veřejnost, tak řada lidí v autech zjistí až v zákazu, že se něco stalo. Myslím si, že však už dlouho směřujeme k instalaci pohyblivých sloupků, které vjezdu zamezí fyzicky. Zatím však máme tuto variantu, která by nám měla ukázat co a jak dál,“ zhodnotil velitel krumlovské městské police Jan Šítal.

Co se mění? ● Zásobování:

Nově je stanovená doba od pěti do 11 hodin. Mimo tento čas není zásobování povolené. Vozidla provádějící zásobování se nemusejí registrovat do systému. ● Rezidenti:

Oprávnění ke vjezdu lze udělit pouze osobám s trvalým bydlištěm nebo nájmem za účelem bydlení přímo v pěší zóně. Rezidenti mohou využít až osm jednorázových oprávnění ročně zdarma pro návštěvy, řemeslníky a podobně. ●Abonenti:

Osoby vlastnící nemovitost nebo podnikající v pěší zóně (mimo skladování) mají možnost neomezeného vjezdu pro tři svá vozidla a také nárok na osm jednorázových oprávnění ročně zdarma, stejně jako rezidenti. ●Hosté hotelů a penzionů:

Nově není vjezd hostů povolený vůbec. Hotely v pěší zóně již nesmí hostům vystavovat povolenky k vjezdu – doprava k ubytování musí být zajištěná bez vjezdu do pěší zóny. ●Dopravní obsluha (řemeslníci):

Musí být registrovaní v systému. V době zásobování mají vjezd zdarma, mezi 11. a 20. hodinou hradí poplatek sto korun za vjezd. Od 20 do 5 hodin je vjezd zakázaný. ●Ostatní žadatelé:

Taxi, svatby nebo akce: zatím se registrují mimo systém a žádosti se řeší individuálně. ● Souhrn:

Základem systému zůstává elektronická evidence oprávnění, která již nyní slouží pro správu vjezdů rezidentů, abonentů (například podnikatelů) a jednorázových povolení. Pro ostatní skupiny, například taxi, svatby, akce nebo mimořádné případy, zatím zůstává režim individuálního schvalování přes odbor dopravy městského úřadu. Zdroj: město Český Krumlov

Pod tamní radnicí v horkém letním dni u mapy odpočívá jeden ze zahraničních turistů, tašku má položenou vedle sebe. „Vůbec mi to nevadí, chodit po městě a do hotelů pěšky. Kamkoliv přijedete, tak to tam mají také,“ mávl rukou muž, který na jih Čech přijel z německého Erfurtu.

Nová pravidla budou mít přirozeně vždy své odpůrce i příznivce, a to mezi místními podnikateli, obyvateli a turisty. S tím souhlasí i Nogrády. Ale zavedení přísnějšího vjezdu do centra si pochvaluje.

Pro nás to není problém, hosty si dovezu

„Po úvodních dnech, kdy jsme nepřistupovali ke zvýšeným kontrolám, nebyl dopad nařízení dobrý ani špatný. Od minulého týdne jsme už přistoupili ke zvýšeným kontrolám, takže se dopravní situace v centru zlepšila. Určitě celé nařízení hodnotíme pozitivně,“ shrnul.

Podobný názor má i Jakub Šmíd, vedoucí z Hotelu Grand, který sídlí přímo na náměstí Svornosti.

„Já jsem byl od samého začátku pro, aby to tak bylo. Pro nás to opravdu žádný problém není, už dva roky turistům píši, ať k nám autem nejezdí. Buď přijdou od autobusu pěšky, nebo si pro ně dojedu. Je to daleko jednodušší, protože se mi tu třeba i ztrácí a pak volají, píší a my máme špatné recenze. Lidé pak přijdou do hotelu naštvaní, protože třeba dostanou pokutu. Opravdu mnohem je lepší mít pro tyto účely centrum pro auta zavřené,“ zdůraznil jeden z krumlovských hoteliérů.

Právě před Grandem zastavuje i vůz taxi, ty také na zvláštní povolení do pěší zóny vjet mohou. Řidič vykládá dva cizince a čeká ho další jízda směrem k autobusovému nádraží či k parkovišti autobusů v Jelení zahradě. Jinde ve městě zájezdové autobusy zastavovat nesmějí.

„Máme trošku více jízd, ale dokud tu nebudou závory či zajíždějící sloupky, tak si sem stejně bude jezdit kdekdo. Cizinci zákazy nerespektují, ale budou se to muset naučit. Stejné opatření mají všude ve světě běžně a funguje to,“ zhodnotil krumlovskou novinku Bronislav Růžička za volantem svého vozu.