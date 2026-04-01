Zdrogovaný agresor běsnil. Zranil příbuznou, probační úředníky i policisty

Události se stala krátce po 11. hodině dopoledne v krumlovské části Plešivec v blízkosti sídla probační a mediační služby.
„Agresor byl pro krumlovské policisty známou osobou, protože v minulosti s ním už byly problémy,“ uvedl krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík s tím, že víc podrobností k případu policie zveřejní ve čtvrtek.
Na místě zasahovaly dvě posádky záchranářů. Za asistence policistů poskytli péči třem mužům a jedné ženě.
„Všichni tři muži utrpěli lehčí zranění, převážně pohmožděniny v oblasti hlavy a trupu. Po ošetření je záchranáři předali na úrazovou ambulanci českokrumlovské nemocnice. Do stejného zdravotnického zařízení byla převezena i žena s podezřením na poranění v oblasti krku,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.