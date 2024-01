Velká voda jako atrakce i tisíc pytlů s pískem. Krumlov opět hlásí třetí stupeň

„Zvýšení hladiny Vltavy v Českém Krumlově je zapříčiněné navýšením odtoku z lipenské přehrady ze sedmdesáti metrů krychlových na devadesát. Průtok muselo povodí navýšit kvůli množství srážek, které na Šumavě spadlo v noci na středu. Navíc se očekává, že pršet bude i nadále,“ naznačila hydroložka Kateřina Štěrbová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Vodohospodáři očekávají přítok do Lipna až 340 metrů krychlových za sekundu.

Hydroložka doplnila, že pokud zůstane hladina na 220 centimetrech, bude řeka na třetím stupni, ale nepůjde o mimořádný stav. Klesat začne až po opětovném snížení odtoku z přehrady, které se bude odvíjet od množství srážek, které naprší v noci na čtvrtek.

„Řeka od 24. prosince kulminuje a klesá, ale chod našeho penzionu to neohrožuje, i když je náplavka pod vodou. Je to spíš taková atrakce pro turisty,“ konstatoval Pavel Hanzal, majitel penzionu Wok v Rybářské ulici.

Připomněl, že dvě restaurace ve stejné ulici musely zavřít, protože stojí blíž u břehu. „My máme zasaženou jen venkovní fasádu. Ta bude poškozená. Navíc mají přijít silné mrazy, které by mokrou fasádu mohly ještě více poničit. Na začátku jara budeme mít co opravovat, není to nic výrazného,“ povzdechl si Hanzal.

Majitel penzionu tvrdí, že za problémy s rozvodněnou Vltavou ve městě stojí oprava jezu u Jelení lávky, který je asi dvě stě metrů po proudu řeky. „Povodí Vltavy nestihlo rekonstrukci v termínu. Mají bariérovou stěnu, aby mohli pracovat v suchu. Ale hladina se tím zvedla o čtyřicet centimetrů. Kdyby tam nebyla ta stěna, voda by zůstala v korytě,“ popsal Hanzal.

Opatření se plánovala

Protože Povodí Vltavy už dopoledne oznámilo, že zvýší odtok z Lipna, začala krumlovská radnice zabezpečovat krizová místa v blízkosti řeky. Vedení města počítá s tím, že hladina řeky dosáhne až 230 centimetrů.

Radnice rozmístila kolem řeky téměř tisíc pytlů s pískem. „Hladina Vltavy se opět zvýší na třetí povodňový stupeň. Další zvyšování nad tuto hranici ovlivní lokální srážky a přítoky pod Lipnem. Povodňová komise zabezpečila krizové lokality u břehů, jež jsou ohrožené zatopením. Nadále zůstává v provozu krizová linka 380 766 222,“ informovala radnice.

Vltava byla v Krumlově na třetím stupni už o vánočních svátcích. Zaplavila některé sklepy a zahrádky, ale žádné výrazné škody nenapáchala.

Škody město zatím neeviduje. Vodohospodáři očekávají přítok do Lipna až 340 metrů krychlových za sekundu, dodal starosta.