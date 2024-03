Kulturní centrum Port 1560 se má stát branou do centra Českého Krumlova

„V 16. století zde nechal Petr Vok z Rožmberka vybudovat palác pro svou ovdovělou matku Annu z Rogendorfu. Následně zde vybudovali zbrojnici. Ta se dočkala v 19. století rekonstrukce a přesunula se do ní výroba piva,“ popisuje ředitel Portu Miroslav Březina s tím, že poslední velká obnova varny se datuje k roku 1915 a pivo se v ní vařilo bez přestání 99 let až do roku 2014.

Nyní je zrekonstruovaná varna součástí expozice Práce. Ta návštěvníky nechá nahlédnout do tajů pivovarnického řemesla či každodenního života sládků. Seznámí je také s pivovarnickými tradicemi a s historickými a současnými postupy výroby piva.

„Při prohlídce uvidíte výrobní nástroje, vybavení varny, sládkovu kancelář, seznámíme vás s oborem bednářství a dozvíte se o zpracovávání sladu a chmelu. Součástí prohlídky bude i návštěva nového pivovaru, kde vaříme pivo Krumlov. Návštěvníci budou moci oba výrobní postupy porovnat a nebude chybět ani degustace,“ zve Březina.

Pivovarský areál, který má rozlohu přesahující 30 tisíc metrů čtverečních, byl pro veřejnost dlouhá desetiletí zcela uzavřený. To se však nyní změní. Port 1560 své brány otevře a bude fungovat jako další vstup do města, který kromě snadného a rychlého propojení okraje s centrem nabídne i kulturní vyžití.

„Slovo port má dvojí význam, je to přístav a brána. Oba významy jsou pro nás vhodné. Pivovarský areál leží u řeky a lze jím projít až do samotného centra. Číslovka 1560 pak odkazuje na rok, kdy se vaření piva přesunulo z krumlovského zámku do podzámčí,“ vysvětlil Březina.

Místo má potenciál, aby se stalo v turistickém Krumlově dalším hitem. „Osobně se těším, až si areál projdu a prohlédnu. Nový vstup do centra by navíc mohl ulehčit městu v letních měsících, kdy je historické jádro přeplněné turisty,“ reagoval jeden z návštěvníků Krumlova.

Významná část prohlídkových okruhů je situovaná do budovy původního paláce. Návštěvníci tam najdou jak expozici Život, zaměřenou na každodennost měšťanů v 19. století, tak i Výtvarnou galerii s přehledem výtvarných technik. Ta se veřejnosti otevřela 10. března. Zbytek areálu je přístupný od konce února.

„Úvodní výstava v galerii umění je nazvaná Magie otisku a představí přehled všech grafických technik. Jedná se o výstavu, která nabídne i spoustu významných umělců, mezi kterými jsou například Michael Rittstein nebo Oldřich Kulhánek,“ láká ředitel.

Umění se prolíná téměř celým areálem. Na zpracování nové podoby bývalého pivovaru pracoval renomovaný architekt Jan Topinka, který své návrhy konzultoval s památkáři, aby rekonstrukce zachovala historicky cenné architektonické prvky a detaily. Na konkrétních výtvarných detailech pak investor spolupracoval s akademickými umělci, kteří se snažili vytvořit například autenticky působící keramické obklady.

Objev gotického okna

Při rekonstrukčních pracích dělníci objevili také jedno zazděné gotické okno. O jeho novou dekorativní výplň, jíž dominuje rožmberský erb, se postaral český výtvarník a sklář Bohumil Eliáš mladší.

„Inspirací pro tuto výplň z vrstveného skla mi byla práce mého otce. Ten tady na Vimpersku a Prachaticku udělal několik podobných děl. Bohužel za minulého režimu jich většinu zničili a zbylo jen jedno v kostele v Dobrši u Vacova,“ vysvětlil výtvarník. Doplnil, že skleněný reliéf se skládá z celkem 350 plátů skla a váží více než 540 kilogramů.

Toto jedinečné výtvarné dílo je součástí druhé expozice v paláci Anny z Rogendorfu. Soustředí se na měšťanský život a kombinuje historii s moderními technologiemi. Návštěvníci projdou kuchyní, jídelnou a pracovnou. Všechny vystavené rekvizity si navíc může každý vyzkoušet a osahat.

Součástí areálu je také Pivovarská zahrada, dříve známá jako Novoměstská. Tu již nyní město využívá pro různé společenské akce, třeba pro Slavnosti pětilisté růže.