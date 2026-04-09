Vypadají jako sedačky na stadionu. Plastové zábrany mají udržet rozlitou Polečnici

V Českém Krumlově testovali plastové protipovodňové zábrany, které by v případě povodní měly zadržet vodu, která opustí koryto Polečnice. To se při vydatných deštích rychle naplní a voda se rozlévá do okolí. České Budějovice loni zvažovaly pořízení stejného typu zábran, nakonec město zvolilo jiný model z hliníku a oceli.

Gejzír vody dopadá na projíždějící auta v Chvalšinské ulici na okraji Českého Krumlova. Hasiči zvednutou proudnicí asi minutu stříkají vodu vzhůru, takže řidiči mezi pracujícími stěrači sledují u odbočky k pneuservisu neobvyklou scénu. „Kdybychom to věděli, necháme si auto umýt zadarmo,“ poznamenávají se smíchem přihlížející.

Vzápětí hasiči hadici sklánějí a ženou čerpanou vodu z nedaleké Polečnice přímo na silnici podél obrubníku chodníku. Profesionální i dobrovolní hasiči a policie začínají ve středu odpoledne simulovat povodeň a testují nové mobilní protipovodňové zábrany. Ty instalují právě na odbočce, v místech, kde se přítok Vltavy při povodních vylévá z koryta.

Jde o lehké plastové díly připomínající sedačky ze stadionu, které do sebe přesně zapadají. Jsou samonosné, stabilitu získávají tím, že je zatíží voda, která se přes ně navalí. Podle dodavatele dokážou podle velikosti použitých modulů zadržet hladinu o výšce 50 až 100 centimetrů.

Českokrumlovští hasiči spolu se zástupci města testovali nové protipovodňové zábrany u Chvalšinské ulice. (8. dubna 2026)
Českokrumlovští hasiči spolu se zástupci města testovali nové protipovodňové zábrany u Chvalšinské ulice. (8. dubna 2026)
Českokrumlovští hasiči spolu se zástupci města testovali nové protipovodňové zábrany u Chvalšinské ulice. (8. dubna 2026)
Českokrumlovští hasiči spolu se zástupci města testovali nové protipovodňové zábrany u Chvalšinské ulice. (8. dubna 2026)
Českokrumlovští hasiči spolu se zástupci města testovali nové protipovodňové zábrany u Chvalšinské ulice. (8. dubna 2026)
Při zkoušce odolávaly výšce kolem třiceti centimetrů. Pro jistotu je hasiči místy zatížili asi pětikilogramovými pytli s pískem. Zábrany i tak zadržely většinu vody, prosakovaly jen tenké čůrky v místech spojů.

Krumlovský starosta Alexandr Nogrády poznamenal, že město chtělo vidět, jak se zábrany chovají v reálných podmínkách. Mají nahradit pytle s pískem, které se dosud ve městě při povodních využívaly.

„Jsou opakovatelně použitelné, lehké, skladné a velmi rychle instalovatelné. To znamená, že pomocí nich bychom měli být schopni reagovat i na velmi rychlé povodně a ochránit tak městský i soukromý majetek,“ konstatoval Nogrády. „Na tuto odbočku trvalo postavit zábrany asi pět minut, což je oproti stavbě hráze z pytlů s pískem opravdu řádově kratší čas,“ zdůraznil.

Říčku Polečnici v Českém Krumlově zkrotí opatření proti velké vodě

Právě hasiči ocenili praktickou stránku. Manipulace je podle nich mnohem jednodušší než práce s pytli. Otestovali také instalaci přímo do proudu. Při testu vyzkoušeli také vodou plněné vaky.

„Nedokážeme nasimulovat to, co se nám valí z řeky Vltavy, tedy velký proud. Ale pro místa, kde jsme využívali pytle s pískem, se to zatím jeví velmi dobře,“ porovnal ředitel českokrumlovského územního odboru Hasičského záchranného sboru Pavel Rožboud.

Město v souvislosti s pořízením odhaduje náklady ve výši kolem sta tisíc korun. Protože plastové díly jsou snadno skladovatelné, uložily by se v zázemí Služeb města.

Na otázku, zda by se podobné zábrany daly využít i přímo ve městě u Vltavy, starosta odpověděl, že to zatím není rozhodnuté. „Nad tím bychom se museli ještě zamyslet, jestli by to případně mělo vliv nebo mohlo pomoci i v dalších, třeba pouze lokálních zábranách, třeba u dveří garáží, vchodů a podobně,“ nastínil Nogrády.

Rychlé vodě neuniknete, zní z obcí, které „vyplachují“ bleskové povodně

Povodně zasáhly Český Krumlov nejvíce v roce 2002, kdy Vltava vystoupala až na 3,5 metru a způsobila škody za téměř 396 milionů korun. Zaplavila sklepy a přízemí domů v historickém centru, poškodila komunikace i inženýrské sítě. Tehdy se výrazně rozlila právě také jindy klidná říčka Polečnice.

Velká voda se do města vrátila i v letech 2006 nebo 2013, kdy Vltava kulminovala kolem 260 až 280 centimetrů, a naposledy v září 2024 po několika dnech vydatných dešťů. Zatímco průtok Vltavy lze díky lipenské přehradě alespoň částečně regulovat, Polečnice stoupá po deštích téměř okamžitě.

Alternativa pytlování. Malši v Budějovicích při povodni zastaví plastové zdi

České Budějovice loni původně zvažovaly pořízení stejného typu plastových zábran, jaké testoval Český Krumlov. Nakonec ale město zvolilo jiný model z hliníku a oceli. Kupní smlouvu radnice uzavřela na začátku loňského září a nové bariéry poprvé představila při pravidelném cvičení.

Podle informací města ochrání jednotlivé lokality před stoletou vodou. To znamená průtok 494 m3/s na Malši v Roudném. Magistrát s nimi počítá například v Mladém, na Malém jezu nebo na Sokolském ostrově. „Každý díl má své těsnění a zapadá do zámků tak, aby tudy nepronikla voda,“ popsal Aleš Benek z dodavatelské firmy. Nové zábrany tak rozšířily obrannou linii města o dalších pět set metrů.

Závěť první dámy se naplnila. Vláda předala Benešovu vilu v Sezimově Ústí

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Nad údolím Lužnice se rychle střídá jarní počasí. Chvilku padají sněhové vločky, chvíli svítí slunce. Nad řekou ale stojí dům, který jako by do tohohle aprílového počasí nepatřil, jako by měl stát...

„Na co má Západ studie, dělají přirozeně.“ Žena z Budějovic žije s kmenem v pralese

Premium
Tereza Celbová žije s kmenem v brazilském pralese.

Tereza Celbová z Českých Budějovic opustila práci a byt a nyní se snaží pomáhat brazilskému kmeni zachovat jeho kulturu. Na druhou stranu několik členů kmene vzala na tříměsíční cestu po Evropě....

OBRAZEM: Jako v katedrále. Po 60 letech začne Jindřichův Hradec zase vařit pivo

Kompletní přestavba a obnova pivovaru v Jindřichově Hradci spěje do finále....

Po šedesáti letech zase začne Jindřichův Hradec vařit pivo. Kompletní oprava tamního pivovaru ze 16. století za více než 500 milionů korun pomalu míří do finále. V červenci chce město celý...

Jižní expres smetl auto, které mu vjelo do cesty. Řidič na místě zemřel

Při srážce s vlakem zemřel na Českokrumlovsku třiašedesátiletý řidič Škody...

Srážka vlaku s autem na železničním přejezdu mezi Holkovem a Velešínem na Českokrumlovsku zastavila v neděli dopoledne železniční koridor do Rakouska. Záchranná služba na místo vyslala i vrtulník,...

OBRAZEM: Bílé masky, černé oděvy a tajuplné zvuky. Budějovicemi prochází hrkači

Divadlo Víti Marčíka každoročně pořádá Velikonoční hrkání. Začíná se na zelený...

Černé oblečení, bílé masky přes obličej a tajemný zvuk velkých hrkaček a bubnů. Průvody městem se stovkami diváků, do toho ručně tesané kříže na náměstí. To jsou tradiční křesťanské svátky v Českých...

Vypadají jako sedačky na stadionu. Plastové zábrany mají udržet rozlitou Polečnici

Českokrumlovští hasiči spolu se zástupci města testovali nové protipovodňové...

V Českém Krumlově testovali plastové protipovodňové zábrany, které by v případě povodní měly zadržet vodu, která opustí koryto Polečnice. To se při vydatných deštích rychle naplní a voda se rozlévá...

9. dubna 2026  13:38

Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel

Součástí nového sídla na okraji Písku bude administrativní budova, výrobní hala...

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních...

9. dubna 2026  9:29

Dynamo na křižovatce. Dohoda s majitelkou, výpověď ze stadionu, či prodej městu?

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou.

Zástupci Jihočeského kraje, města a bývalí hráči ve středu jednali o budoucnosti budějovického fotbalu. Situace kolem Dynama totiž kvůli sporům klubu s těmito institucemi dospěla do kritické fáze. Na...

8. dubna 2026  16:32

Širší kádr Budějovic pomůže i Táboru. Šéf Motoru o sezoně minulé a budoucí

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Českobudějovičtí hokejisté nabídli v uplynulé sezoně skvělé momenty, ale i slabé výkony. Chvilku v úvodu se tým držel dokonce na čele tabulky, postupně se ale musel dívat i za sebe, aby se udržel na...

8. dubna 2026  10:28

Seniorka se vydala na kopřivy do nádivky, upadla na poli a našli ji až v noci

Do pátrání po seniorce se zapojili i policejní psi Nero a Rapp.

Příprava tradiční velikonoční nádivky mohla mít smutný konec. Seniorce z Českobudějovicka chyběly kopřivy, tak se je vydala natrhat. Ale upadla v poli a nemohla se zvednout. Pátrací akce trvala až do...

8. dubna 2026  10:09

Ženu, která zmizela z domova, našli mrtvou v sousedním okrese

Do pátrání po pohřešované ženě se ve čtvrtek zapojily desítky hasičů a...

Policisté pátrali od konce března po ženě ze Strakonicka. Obrátila se na ně její rodina s tím, že mají vážné obavy o její život. Žena podle nich nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho...

26. března 2026  16:21,  aktualizováno  8. 4. 9:34

Rodí se méně dětí. V jihočeských školkách mají místa i pro dvouleté

Děti ve školce Qočna, která patří pod Univerzitu Tomáše Bati, hrají novou...

Začínají zápisy do mateřských škol, ale rodiče tříletých dětí mohou letos zůstat v klidu. V jihočeských školkách je míst dost a jejich ředitelky a ředitelé očekávají, že až na lokální výjimky přijmou...

8. dubna 2026  9:03

Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné...

Na kole šest minut, pěšky dvacet, ovšem autem či MHD 55 minut. Přesně tolik v úterý ráno trvala cesta dlouhá necelého jeden a půl kilometru ze Sadů k výstavišti v Českých Budějovicích. V krajském...

7. dubna 2026  10:37,  aktualizováno  16:08

Bezdůvodně troubil a túroval motor, potom se řidič porsche oháněl demokracií

Řidič Porsche v Budějovicích túroval motor a troubil. Před strážníky své...

Českobudějovičtí strážníci měli o Velikonocích napilno. Například ve čtvrtek večer je zaměstnal svým hlasitým vystoupením řidič Porsche na Pražské třídě. Když ho městští policisté zastavili, vytasil...

7. dubna 2026  14:40

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Fotbalisté Českých Budějovic během přípravy.

Bouřlivý týden má za sebou českobudějovický fotbalový klub a ani v dalších dnech tomu nebude jinak. Ve středu se zástupci města a kraje chystají řešit, co s Dynamem bude dál. Před tím se na klubovém...

7. dubna 2026  10:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rozházené odpadky a obtěžování lidí ve vlaku. Fanoušci Dynama si zase utrhli ostudu

Metro.cz
Fanoušci budějovického Dynama nechali ve vlaku velký nepořádek. Po zemi se...

Fanoušci fotbalového SK Dynamo České Budějovice se zase vyznamenali. Policie prověřuje jejich nedělní řádění ve vlaku, přesněji v jednom z vagónů, kterým se odpoledne vraceli z Prahy, kde jejich tým...

7. dubna 2026  10:32

Rozházené odpadky a obtěžování lidí ve vlaku. Fanoušci Dynama si zase utrhli ostudu

Fanoušci budějovického Dynama nechali ve vlaku velký nepořádek. Po zemi se...

Fanoušci fotbalového SK Dynamo České Budějovice se zase vyznamenali. Policie prověřuje jejich nedělní řádění ve vlaku, přesněji v jednom z vagónů, kterým se odpoledne vraceli z Prahy, kde jejich tým...

7. dubna 2026  10:21

