Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění

  10:38
Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po vyhodnocení kamerových záběrů se ukázalo, že peníze v příruční taštičce mohl omylem sbalit personál společně s použitým ložním prádlem či odpadky. Což se nakonec potvrdilo.
foto: Profimedia.cz

Kuriózní pátrací akci s dobrým koncem mají za sebou policisté, které v neděli okolo půl dvanácté dopoledne přivolali do jednoho z hotelů v Českém Krumlově. Měli vyřešit údajnou krádež finanční hotovosti ve výši 8 305 eur (více než 200 tisíc korun). Majitel, jímž byl turista z Asie, ji měl uloženou v hotelovém pokoji v příruční taštičce.

Po příjezdu policisté mimo jiné vyhodnotili kamerové záznamy z hotelu, čímž zjistili, že do pokoje kromě majitele finanční hotovosti a oprávněného personálu hotelu nikdo jiný nevstoupil. Pokoj byl v době příjezdu hlídky již uklizený a připravený pro nově ubytované hosty.

„Policisté na základě zjištěných informací pojali podezření, že ze strany personálu hotelu mohlo dojít k nechtěnému úklidu taštičky společně s použitým ložním prádlem, případně s odpadky. Rozběhla se tak pátrací akce, na jejímž konci finanční hotovost policisté skutečně nalezli v odpadkovém koši určeném k úklidu odpadků z hotelových pokojů,“ popsal českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Finanční hotovost převzala manažerka hotelu, která ji vložila do hotelového trezoru. Turista, který byl ještě ve městě, si pak peníze vyzvedl.

