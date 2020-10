Krumlov po letech koupil za 210 milionů čističku od firem v konkurzu

Rozlehlá čistírna odpadních vod bude patřit městu Český Krumlov. Starosta města a insolvenční správce podepsali smlouvu o její koupi.

Radnice za čističku a obchvatný kanál, jímž tečou odpadní vody i z Větřní, zaplatí celkem 210 milionů korun. Nákup schválilo před prázdninami zastupitelstvo města.

O vlastnictví areálu i kanálu Krumlov usiloval několik let, protože společnosti, kterým patřily, jsou v současnosti v konkurzu. To byl pro město rizikový stav z hlediska budoucího bezproblémového zajištění odvádění a čištění odpadních vod i kvůli vývoji cen stočného pro místní obyvatele a podnikatele.

„Získání čistírny a obchvatného kanálu do majetku města bylo prakticky jedinou možností, jak trvale zajistit kontrolu majetkových a provozních vztahů, jež jsou pro naplnění potřeb města nezbytnou podmínkou,“ uvedl krumlovský starosta Dalibor Carda.

Smlouvu s insolvenčním správcem čistírny Lukášem Vlašaným podepsal předminulou středu. „Nyní si město ještě opětovně prověří stav čistírny odpadních vod a následně dojde ke společnému podpisu prohlášení, které bude podkladem pro banku pro uvolnění finančních prostředků,“ sdělil Vlašaný.

Na koupi čistírny a odpadního kanálu za 210 milionů korun si město vzalo úvěr. „Brzy dojde k převodu peněz na insolvenční správce tak, aby byla transakce vyrovnána finančně a dojde k předání čističky a zároveň obchvatného kanálu,“ vysvětlil minulý týden starosta Carda.

Problematikou čistírny, kterou postavily před čtyřiceti lety Jihočeské papírny Větřní kvůli stavbě Jaderné elektrárny Temelín, se zastupitelstvo intenzivně zabývalo poslední dva roky.

Nabídku z loňského roku odkoupit čistírnu za 180 milionů korun nakonec město v důsledku finančních ztrát po koronaviru snížilo na 160 milionů korun, nabídka 50 milionů za obchvatný kanál zůstala stejná.

Změnu majitele uvítal i starosta Větřní Antonín Krák. „Jsem rád, že čistírna a štola mají vlastníka, s nímž můžeme komunikovat napřímo. Pro nás je příjemnější mít partnera, kterého známe z jednání o řadě dalších společných záměrů,“ konstatoval.

Nákladnou transakci posoudila poradenská společnost Deloitte Legal, jejímž úkolem bylo zhodnotit výhodnost celého obchodu pro město a posoudit potenciální rizika. Výsledky studie upřednostnily koupi současné čističky namísto vybudování nové. To by trvalo řadu let, výrazně by to zkomplikovalo dopravu ve městě a obtížné by bylo i případné budoucí zvyšování kapacity.

„Koupí čistírny město nepřevezme žádné její dosavadní dluhy, současní zaměstnanci přejdou pod město, respektive pod společnost Čevak, která v současnosti provozuje městu vodovody a kanalizace,“ dodal Carda.

Čevak bude čistírnu i s kanálem spravovat do doby výběru vítěze vzešlého z připravovaného koncesního řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací včetně ČOV a kanálu.

Podraží vodné a stočné

Současná čistírna splňuje předepsané požadavky na čistotu vypouštěných odpadních vod a z minulosti je ověřené, že si umí poradit i v případě, že by do ní nepřitékaly průmyslové odpadní vody ze závodu JIP Papírny Větřní.

Čistírna byla postavena s kapacitou, která by vystačila pro celé Brno. Její plná kapacita se nevyužívá a nebude využívat ani v budoucnu, proto nebude potřeba ji obnovovat v plném rozsahu.

„Má však díky tomu velkou rezervu pro zadržování přívalových přítoků a chrání tak životní prostředí. V areálu čistírny je také dostatečné množství volného území pro řešení nových legislativních požadavků na čištění odpadních vod,“ popsala mluvčí krumlovské radnice Petra Nestávalová.

Nutné investice do modernizace čističky a obchvatného kanálu se pohybují v řádu pěti až šesti milionů korun. Na jejich koupi si město vzalo úvěr, který plně pokryje příjmy z nájemného za pronájem čističky a kanálu. Nájemné navíc během patnácti let splácení úvěru vytvoří i peníze na obnovu čistírny.

Pro odběratele se zvýší vodné a stočné o zhruba 10 korun za kubík, nyní je v Krumlově cena 78,86 koruny. Po tomto zdražení se cena dostane na republikový průměr, který je 91,68 koruny za kubík.

V jižních Čechách je z okresních měst voda nejdražší v Táboře, a to 101,88 korun, nejlevnější v Jindřichově Hradci – 73,24 koruny za kubík.