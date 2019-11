Rudé právo i chemlon. U krumlovského zámku vyrostl socialistický byt

Na chodbě před otevřenými dveřmi hlasitě vyhrává hit Holky z naší školky. Za nimi se ocitnete v kuchyni s rozkládacím šicím strojem Veritas, umakartovou kuchyňskou linkou se starou remoskou i žehličkou. Na stole jsou talíře s hašlerkami, bon pari a esíčka v sousedství sady hliníkových příborů.

V kuchyni jsou dobové vepřové konzervy, sušenky i legendární prášek na výrobu limonád Vitacit. „Jako děti jsme si ho sypaly do dlaní a kyselý prášek lízaly,“ vzpomíná nostalgicky padesátiletá Petra Kutíková z Plzeňska, která si socialistický byt v Českém Krumlově prochází spolu se svým pětačtyřicetiletým manželem Jiřím.

V sousedním podobně malém obýváku nechybí mimo jiné knihovna se slabikářem i Rudým právem, koženková sedačka, několik nízkých čalouněných křesel, radiomagnetofon, psací stroj a také hrací koutek s dětským kočárkem s panenkami, plyšáky a počítadlem.

„Přišli jsme se podívat, v čem jsme vyrůstali. My jsme v tom žili, dětství mi tu připomíná všechno. Lednička, remoska i kočárek. Tady je červený s bílým pruhem, můj byl šedý s bílým pruhem,“ zasní se Petra Kutíková. Její muž přikyvuje, sám si hrával v dětství s modrým lepenkovým kufříkem, v němž sedí na výstavě plyšoví medvědi.

Expozice nabízí stovky drobností z dobové domácnosti. Ručně vyšívané nástěnné kuchařky, obrázek vyrobený z chemlonu, plakáty, bankovky i masivní popelník plný nedopalků.

Za vzhledem bytu stojí studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České. „Měli jsme obavy, jestli vůbec dokážeme vytvořit dobovou atmosféru. Studenty bavilo vyskládat byt a dát všechny předměty do souvislostí. Je tu třeba japonské rádio Sharp. To bylo k mání jen v Tuzexu, proto jsou vedle tuzexové poukázky. Člověk si tu může najít detaily a může o tom popřemýšlet,“ líčí ředitel školy Martin Busta.

Zážitkem je pro návštěvníka už jen samotný prostor, který je běžně nepřístupný. Vystoupáte historické dřevěné schody z klášterů do spojovací chodby na zámek a najednou se ocitnete v tak nečekaném kontrastu.

Přitom v těchto prostorách dvacet let nic nebylo a zatékalo tam. Proto bylo třeba zretušovat původní výmalby a nepoškodit válečky na zdech, které se za socialismu používaly. „Naposledy se tu vydávaly pasy, ve spodní části byly služebny státní policie,“ líčí vedoucí provozu klášterů Kateřina Slavíková.

„Mezi prvními návštěvníky přišla paní, která tu v dětství s rodiči bydlela a pak je kvůli nové pasovce vystěhovali do Kostelní. Ale zjistila to až poté, když do těchto prostor vešla, protože spojovací chodba byla tehdy nepřístupná a do bytu chodili jen ze strany od zámku,“ popisuje českokrumlovský místostarosta Ivo Janoušek, který novou expozici zahajoval.

Socialistický byt můžete v Českém Krumlově navštívit ještě o nadcházejícím víkendu, a to od 10 do 16 hodin.