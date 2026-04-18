Na Českokrumlovsku se srazilo auto se sanitkou. Dvě ženy utrpěly zranění

„Během jízdy se zapnutým výstražným světelným a zvukovým znamením došlo v obci Přísečná ke střetu s osobním automobilem,“ uvedla mluvčí záchranné služby Petra Kafková.
Žena si chtěla zkrátit cestu přes čtyřproudovou silnici. Smetlo ji auto
Obě zraněné ženy utrpěly středně závažná poranění na hlavě a na krku. Po ošetření byly převezeny na chirurgické oddělení nemocnice v Českém Krumlově.
Podle policie se nehoda stala po 18:15. Pravděpodobně řidička škodovky z nezjištěných příčin vjela do protisměru a střetla se se sanitkou. „Sanitka mířila po předchozí nehodě cyklistky u Srnina do českokrumlovské nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.