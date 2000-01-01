Horký punč mnoha příchutí, klobásy přímo z udírny, sladký trdelník, setkání s přáteli či bruslení přímo okolo barokní Samsonovy kašny. Takové jsou adventní trhy na hlavním českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Projděte si s námi trhy, které jsou hodnocené jako jedny z nejhezčích v celém Česku a také jedny z nejnavštěvovanějších.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Takto vypadá budějovické adventní městečko pohledem z Černé věže, která stojí nedaleko náměstí.
Autor: Art4promotion
Tisíce lidí si každý rok nenechají ujít ani slavnostní rozsvícení vánočního stromu. To se letos uskuteční v sobotu 28. listopadu v 17 hodin.
Autor: Turistická oblast Budějovicko
Letošním znakem budějovického adventu jsou červené keramické bucláčky - hrnečky. Ty si můžete koupit na řadě stánků s punči.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Stánků okolo obvodu náměstí najdete řadu. Koupit si v nich můžete buď něco k jídlu, či například dárky k Vánocům.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Adventní městečko se otevřelo už ve středu dopoledne. My jsme s fotoaparátem narazili na první skupinky přátel, kteří ochutnali letošní vánoční punče.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Ani letos nechybí velké vyhlídkové kolo, ze kterého mají nejen děti parádní výhled na celé náměstí a trhy.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nechybí tu samozřejmě ani velice oblíbené ledové kluziště, které obklopuje barokní dominantu náměstí - Samsonovu kašnu. Bruslit se začalo o víkendu. Poprvé se lidé mohli přímo na náměstí sklouznout už v roce 2007.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na řadu přání zákazníků je ve stánku přímo před hlavním pódiem pod radnicí připravený tým sympatických mladých lidí. Tak si u nich něco kupte.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Stánek opravdu nepřehlédnete, je totiž jeden z největších v celém městečku.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
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Autor: Petr Lundák, MF DNES
Adventní trhy ale nekončí uplynutím vánoční svátků. Po Štědrém dnu organizátoři uzavřou jen řemeslnou a dárkovou uličku, ostatní atrakce však pokračují dál. Na programu je navíc několik akcí i právě na povánoční období. „V úterý 29. prosince bude karneval na ledě, 31. prosince celodenní silvestr na ledě až do 22 hodin a na Nový rok krasobruslařské vystoupení a koncert Sáry Milfajtové,“ upozorňuje Lenka Střítecká z týmu pořadatelů.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Podle hodnocení britského deníku The Times se Českobudějovický advent dostal na seznam deseti nejkrásnějších vánočních trhů v Evropě.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Primátorka Dagmar Škodová Parmová přiblížila, že akcí bude za 50 dní adventního programu celkem 506. Jsou mezi nimi koncerty, divadelní představení nebo výstavy a různé dílny. Na náměstí opět zavedou víkendy bez aut. Z obvykle vytíženého prostoru se tak znovu stane pěší zóna. „Máme připravené i nové světelné instalace, které návodně přivádějí návštěvníky přímo na náměstí. Jsou to i instalace, které se týkají nábřeží, slepého ramene a trasy od terminálu u sportovní haly,“ vypočítala s tím, že světelné prvky instalují i do jednotlivých čtvrtí.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V podvečer, těšně po západu slunce, má adventní městečko opravdu kouzelný nádech.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Přínosy adventního městečka ale nejsou jen o navození klidné vánoční atmosféry. Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko si v roce 2023 nechala vypracovat analýzu dopadů. Z té vyplývá, že Českobudějovický advent má významný ekonomický dopad pro město i širší veřejné rozpočty.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Při tehdejší návštěvnosti zhruba 291 tisíc lidí vyčíslili celkový ekonomický efekt na 453 až 501 milionů korun. Z toho plynoucí příjmy pro veřejné rozpočty z pořádání a konání akce byly zhruba 98 až 109 milionů korun. Toto číslo se s rostoucí návštěvností přirozeně zvyšuje. Ta loni přesáhla 500 tisíc lidí. Po letošním ročníku tak chtějí provést aktualizaci analýzy.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Trdelník. Sladký pokrm, který rozhodně na adventních a vánočních trzích nikde nemůže chybět. Ani v Budějovicích. Ceny tu začínají okolo sta korun.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Pohádkový. Takový bude letošní Českobudějovický advent. Organizátoři si pro návštěvníky připravili řadu novinek. Mezi nimi jsou například i nové sochy Petronela a Uriáše z pohádky Anděl Páně, které vznikly z loňského vánočního stromu. Doplní tak loňskou postavu Popelky.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Organizátoři ze společnosti Art4Promotion připravili pro návštěvníky řadu novinek. Jednou z nich je, že se ze Samsonovy kašny stane adventní věnec. Čtyři velké ozdobné vázy v sobě mají v létě květiny, ty nyní nahradí svíce (na snímku vlevo).
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Postupně každou neděli v 19 hodin děláme takovou poetickou světelnou hudební show a společně vždy rozsvítíme jednu adventní svíci. A k tomu odvyprávíme nějaký příběh související s tou svící,“ popsala Lenka Střítecká z pořadatelské agentury.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Kromě ekonomického přínosu, který má pozitivní dopad i pro místní obyvatele, sledujeme také marketingový potenciál akce. Advent pomáhá budovat image města i celého regionu a vytváří zásadní mediální dosahy,“ řekl Tomáš Polanský, ředitel Turistické oblasti Budějovicko. Řada návštěvníků sem přijede za adventem vůbec poprvé a zjišťuje, co může oblast nabídnout.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Toto je spíše dětský koutek. Velké vyhlídkové kolo a kolotoč pro ty nejmenší.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Pohádkový. Takový bude letošní Českobudějovický advent. Organizátoři si pro návštěvníky připravili řadu novinek. Mezi nimi jsou například i nové sochy Petronela a Uriáše z pohádky Anděl Páně, které vznikly z loňského vánočního stromu. Doplní tak loňskou postavu Popelky.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Čas strávený s rodinou, přáteli či známými. To jsou nejčastější důvody návštěv Českobudějovického adventu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Postava letícího andělíčka je symbolem adventních trhů. Všechny stánky se po setmění rozsvítí stovkami světýlek, které tak dotvářejí atmosféru městečka a za kterou do Budějovic jezdí tisíce turistů.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na trzích si můžete dát punč do bílých plecháčků nebo do letošní novinky. Tou je červený keramický bucláček s vánočními motivy.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Českobudějovický advent končí 6. ledna v roce 2027. V sobotu 5. prosince ale například náměstí zaplní tisíce lidí, protože sledují přílet anděla z Černé věže. Začíná se v 17:45.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Organizátoři zveřejnili i jména účinkujících. Dorazit mají například Heidi Janků, Felix Slováček, Světlana Nálepková, Bořek Slezáček, Tereza Mátlová nebo folková skupina Nezmaři.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
My jsme při procházce mezi stánky narazili i na tuto dobrotu. Na domácím pečivu se zapéká třeba špek. Doporučujeme.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Při návštěvnosti v roce 2023 zhruba 291 tisíc lidí vyčíslili celkový ekonomický efekt na 453 až 501 milionů korun. Z toho plynoucí příjmy pro veřejné rozpočty z pořádání a konání akce byly zhruba 98 až 109 milionů korun. Toto číslo se s rostoucí návštěvností přirozeně zvyšuje. Ta loni přesáhla 500 tisíc lidí. Po letošním ročníku tak chtějí provést aktualizaci analýzy.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Pokud se chystáte do Českých Budějovic například autem, pak můžete zaparkovat v několika parkovacích domech poblíž samotného centra. Třeba v parkovacím domě Stromovka v ulici Na Dlouhé louce či v parkhausu u Budvar arény v ulici F. A. Gerstnera.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Českobudějovický advent není čistě jen o náměstí Přemysla Otakara II. „Jsou to i kulturní programy, jako je vánoční koncert či Staročeské Vánoce na Piaristickém náměstí a v Panské nebo různé programy připravené divadlem a divadelními společnostmi, které se nám vystřídají na náměstí i nádvoří radnice,“ dodala primátorka Škodová Parmová.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Vyhlídková věž, to je jedna z dominant městečka. Stojí v rohu náměstí naproti ulici Dr. Stejskala. Je z ní pěkně vidět na celé trhy či kluziště.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
A když v zimě opravdu pořádně zasněží, Vánoce v adventním městečku dostanou zase úplně jiný nádech.
Autor: Petr Lundák, MF DNES