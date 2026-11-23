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OBRAZEM: Pohádkový advent. Prohlédněte si jedny z nejhezčích trhů v Česku
Horký punč mnoha příchutí, klobásy přímo z udírny, sladký trdelník, setkání s přáteli či bruslení přímo okolo barokní Samsonovy kašny. Takové jsou adventní trhy na hlavním českobudějovickém náměstí...
V jižních Čechách o sebe zavadily vlaky. Provoz na trati byl asi 2,5 hodiny zastavený
Ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní o sebe dnes kvůli nepovolené jízdě zavadily vlaky. Nikdo není zraněný, soupravy se nesrazily a hlášeno není ani jejich...
Záhadné nápisy na půdě. Kdo je zanechal v Kendeho vile?
Kendeho vila. To je tajemný dům ukrytý v zarostlé zahradě jen kousek od centra Českých Budějovic. Příběh domu v Otakarově ulici je odrazem turbulentních událostí 20. století v našich zemích. Najdete...
Pád mladého muže ze střechy vlaku přerušil provoz na koridoru
Provoz vlaků na trati mezi Táborem a Českými Budějovicemi zastavil v sobotu večer pád mladého muže ze střechy vlaku, zraněný skončil v péči záchranářů, uvedl za Správu železnic mluvčí pro...
České Budějovice - Sparta 4:6, velkolepý obrat hostů, ve třetí třetině dali pět gólů
V předehrávce 20. kola hokejové extraligy České Budějovice vedly na svém ledě nad Spartou už 4:1. Jenže Pražané předvedli jedinečný obrat. Po pěti gólech ve třetí třetině, z nichž tři padly z...
ONLINE: Kometa hostí Spartu, Třinec vede v Hradci. Vítkovice ztrácejí proti Dynamu
Kompletní 22. kolo hokejové extraligy přináší úterní program. Mezi hlavní taháky patří souboj Komety se Spartou od 18 hodin, ve stejný čas se představuje také Třinec v Hradci Králové a Pardubice čelí...
Parkovací dům nabídne 200 míst, skončí tolerance pro stání mimo vyhrazené plochy
Stavba parkovacího domu na píseckém sídlišti Jih se blíží ke konci. Nyní ho čekají kontroly a vyjádření hasičů, hygieniků i dalších institucí. Pokud nenastanou komplikace, první řidiči by mohli...
Vánoční stromky letos budou dražší. Kvůli suchu jich pěstitelům víc uhynulo
Jedle jsou dál hitem při výběru vánočních stromků. Ale bývají nejdražší. Metrovou zájemci pořídí u menších pěstitelů od 350 korun. Smrk je levnější. Na cenách i vzhledu se může projevit letošní...
Krajinou opět zní středověké zvony. Zrenovované jsou zpátky v Klení
V kostele svatého Vavřince v Klení u Benešova nad Černou na Českokrumlovsku po několika desetiletích opět zazněly zvony. Jsou jedny z nejstarších v regionu, pocházejí z počátku 15. století. Na věž se...
V Budějovicích podepsali koaliční smlouvu. Primátorem zvolili Chovance
V Českých Budějovicích dnes zastupitelé zvolili nové vedení radnice krajského města. Primátorem se stal lídr Občanů pro Budějovice Tomáš Chovanec, který má pět náměstků, stejný počet bude také...
Drahokam, který si musíme pojistit. Český talent Sosna roste v akademii Juventusu
Návrat z hostování ho nakopl. Devatenáctiletý český fotbalový talent Adam Sosna se v akademii slavného Juventusu Turín dostal do pohody, pravidelně nastupuje a na jaře by mohl udělat další významný...
OBRAZEM: Pohádkový advent. Prohlédněte si jedny z nejhezčích trhů v Česku
Horký punč mnoha příchutí, klobásy přímo z udírny, sladký trdelník, setkání s přáteli či bruslení přímo okolo barokní Samsonovy kašny. Takové jsou adventní trhy na hlavním českobudějovickém náměstí...
Olesen řádil, Mařík čaroval. Motor se v Brně restartoval po kolapsu se Spartou
Proti Boleslavi se nadechli, v neděli s Českými Budějovicemi hokejisté brněnské Komety znovu padli. Jihočechy k vítězství 4:2 dotáhl hattrickem Dán Nick Olesen, který si upevnil první příčku mezi...
Pily pro závody posílá brousit až do Austrálie. Jedna stojí kolem 60 tisíc
Dřevorubecká série Stihl Timbersports má v celé republice nižší desítky závodníků. Mezi nimi jsou i Karel Diviš a David Kučera, kteří spolu trénují v Třebkově u Písku. Redaktor iDNES.cz se vyrazil...
Pád mladého muže ze střechy vlaku přerušil provoz na koridoru
Provoz vlaků na trati mezi Táborem a Českými Budějovicemi zastavil v sobotu večer pád mladého muže ze střechy vlaku, zraněný skončil v péči záchranářů, uvedl za Správu železnic mluvčí pro...
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6 450 000 Kč
Dříve strom zabily tisíce brouků, dnes na to stačí stovky, říká entomolog
Kůrovcová kalamita v druhé polovině minulé dekády zdevastovala české lesy. Entomolog Petr Doležal v rozhovoru přibližuje, zda nyní hrozí něco podobného. Mluví i tom, proč trpí borovice třeba v Polabí...
Sociální sítě? Lidé rádi sledují, jak sportovci žijí, myslí si útočník Lantoši
Pomyslná úvodní třetina aktuálního ročníku hokejové extraligy se slovenskému útočníkovi Róbertu Lantošimu povedla náramně. S 20 kanadskými body (3+17) je nejlepším v klubu. Jednatřicetiletý rodák z...