Kolem plánovaného rekreačního areálu s 300 lůžky na místě kasáren pohraniční roty v Českých Žlebech na Prachaticku pokračuje řízení o vlivu na životní prostředí EIA. Soukromý investor se teď podle místních obyvatel snaží ovlivňovat jejich stanoviska a deklaruje, že jeho záměr bude pro lokalitu přínosem.
Okolí osady České Žleby na Šumavě. Poblíž stojí bývalá kasárna, která chce investor proměnit v rekreační areál.

Okolí osady České Žleby na Šumavě. Poblíž stojí bývalá kasárna, která chce investor proměnit v rekreační areál.

Šumavské obci Stožec, na jejímž katastru mají apartmány a hotel stát, nabízí developer výhody. Například spolupráci na revitalizaci špatné obecní kanalizace. Ta je pro stavbu podle odborníků nutná.

„Čeká nás jednání o případné smlouvě s investorem,“ potvrdila starostka Vlasta Finiková. Více prostoru pro jednání s okolím investorovi nakonec doporučil i krajský úřad. A zlepšení komunikace s okolím potvrdil iDNES.cz jednatel firmy Resort České Žleby Ivo Kratěna. Tato pražská společnost vlastní v lokalitě pozemky.

Někteří obyvatelé to ale vnímají jako tlaky na samosprávu. Ačkoliv se zastupitelé k záměru staví převážně negativně, vše se může změnit po podzimních komunálních volbách. Oponenti proto oznámili, že zakládají spolek, který bude mít větší váhu při řízení kolem povolení stavby. Původně jen sepisovali petici.

Proměna bývalé šumavské roty pohraničníků na resort se místním nelíbí, úřad ji stopl

„Chceme mít víc informací o celém řízení. Stavbu nechceme. Je tady jedno z mála klidných a civilizací nedotčených míst v šumavské přírodě. Záměr by tu znečistil spodní vody a navýšil dopravu, na kterou nejsou přizpůsobené místní silnice,“ uvedl obyvatel osady Miroslav Bažata.

Záměr nazvaný Revitalizace kasáren České Žleby má podle investora a majitele pozemku přinést do divočiny pracovní místa, cestovní ruch a zlikvidovat polorozpadlý vojenský areál, který je odstrašujícím pozůstatkem zástavby v národním parku. Vojenské objekty jsou navíc kontaminované azbestem. Místo nich mají vyrůst apartmány i pro trvalé bydlení, hotel, park nebo wellnes služby a velké parkoviště.

V řízení EIA projekt nepodpořily státní instituce, jako jsou odbory životního prostředí kraje, Prachatic nebo Povodí Vltavy. Vadí jim hlavně likvidace odpadních vod. Ty má nejprve vyčistit kořenová čistička a zbytek se vsákne. Na jiné řešení totiž nestačí kanalizace a čistička obce Stožec. Navíc resort bude sousedit s nejvíce chráněnou ptačí zónou parku.

Investor podle kritiků obhajuje záměr jen posudky udělanými uvnitř lokality a nesleduje už dopady na celé okolí. Argumentuje například tím, že když tu desítky let fungovala velká kasárna, mohou je nahradit rekreanti.

České Žleby s 52 stálými obyvateli patří pod Stožec. Záměr jeho zastupitele zneklidnil. Starostka Finiková připustila, že menší projekt s třetinovou kapacitou by snad mohli přijmout. To se ale nelíbí budoucímu spolku.

Bývalá kasárna pohraničníků mají totiž pohnutou historii. V lokalitě operovali po válce jako převáděči bratři Josef a Bohumil Hasilové. Josef je známý jako Král Šumavy, Bohumila zastřelili v roce 1950 pohraničníci. Na na zdi hřbitova v Českých Žlebech má pamětní desku. Dnes k ní chodí i místní lidé, mezi nimiž jsou i někteří bývalí členové pohraniční stráže, kteří v osadě našli po základní vojenské službě trvalé bydlení. Přejí si, aby osada a její okolí zůstala navždy tichým památníkem doby s neporušenou přírodou nepoznamenanou turistickým průmyslem.

Na místě kasáren pohraničníků v srdci Šumavy mají stavět apartmány. Lidé jsou proti

Redakci iDNES.cz se podařilo získat návrh smlouvy o spolupráci s obcí Stožec, který jí předložil investor stavby. Mimo jiné jí nabízí úpravy a údržbu přístupové komunikace k budoucímu resortu, měření intenzity dopravy na ní, uhrazení poplatků za odpad za všechny obyvatele po dobu stavby, finanční příspěvek na infrastrukturu a na navýšení kapacity obecní čistírny odpadních vod, pokud ji bude moci využívat.

Smlouva platí do doby kolaudace záměru. Uzavřít ji mají zastupitelé obce. Další dopis dostali od investora zastupitelé obce. Firma v něm uvádí, že podle její informace má vzniknout občanský spolek, který nemusí objektivně informovat o jejích záměrech.

„Máme za to, že tato iniciativa nevychází výhradně z řad veřejnosti, ale může být ovlivněna také zájmy podnikatelského projektu, působícího v obci, který náš projekt vnímá jako konkurenční…,“ píše se mimo jiné v upozornění.

Návrh smlouvy budou řešit zastupitelé Stožce. Na řízení EIA, ve kterém padlo množství námitek a připomínek, to nic nemění, konečné slovo k revitalizaci kasáren na apartmánový resort bude mít kraj.

