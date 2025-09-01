Bude to zážitek, těšili se lidé v Budějovicích, jak pojedou s Rejpalem dvoustovkou

Autor:
  11:22
Jako zajímavé překvapení brali většinou cestující fakt, že je od dneška po železnici z Českých Budějovic do Prahy vozí i Pendolino, a rovnou až rekordní dvoustovkou. Poprvé v Česku jel vlak touto rychlostí z metropole na jih Čech v neděli večer, v pondělí ráno se souprava vracela zpět. Cesta tímto spojem je oproti dosavadním expresům kratší o několik minut.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nad českobudějovickým nádražím se začne za chvíli rozednívat. Na první nástupiště do přistaveného stříbromodrého vlaku Českých drah IC 591 Pendolino už po půl šesté začínají nastupovat první cestující.

Zmáčknete tlačítko, dveře se před vámi otevřou automaticky a s nimi vám pod nohy vlak „nastaví“ i stupátko. Další dveře uvnitř vlaku jsou také automatizované, posadíte se do pohodlných modrých sedaček a už jen čekáte, až budou hodiny ukazovat 5:59.

Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
11 fotografií

To je přesně ten čas, kdy z Českých Budějovic bude každý den odjíždět do Prahy souprava Pendolino. Do cíle dojede už za 90 minut. Na této trati vyslaly České dráhy tento vysokorychlostní vlak poprvé v neděli večer. To jel z hlavního města na jih. V pondělí ráno se vydal opačným směrem.

„Až teď ráno jsem slyšela v rádiu, že mezi Budějovicemi a Prahou jezdí Pendolino. Vůbec jsem to nevěděla, koukala jsem na něj až tady,“ usmívala se s cestovní taškou v ruce na nástupišti Marie Bíchová.

„Pro mě je to novinka. Do Prahy jezdím jednou týdně, většinou expresem. Takže teď bude cesta zase o něco kratší, za to jsem samozřejmě ráda. Bude to zážitek,“ těšila se obyvatelka krajského města a vzápětí si už hledala své místo ve vlaku, který pojmenovali Rejpal.

Milník pro českou železnici. Pendolino z Prahy do Budějovic pojede dvoustovkou

Zkrácení jízdy o několik minut zvládne Pendolino oproti běžným expresním vlakům díky vyšší rychlosti a také technologii naklápění vozů na dvou úsecích jižního koridoru - mezi Voticemi a Sudoměřicemi a mezi Doubím a Soběslaví.

„Zajímavé na této trase je větší stoupání a klesání a pak samozřejmě ta rychlost. Dvě stě kilometrů za hodinu. Celkově trať z Budějovic do Prahy je hezká - Česká Sibiř, Střezimíř, Votice, pak okolí Sázavy u Čerčan, Senohrab. To všechno jsou krásná místa,“ povídal pár minut před odjezdem strojvedoucí Rejpala Jan Vaněk.

Přesně v 5:59 hodin zapískal průvodčí na píšťalku, zamával dopředu ke kabině strojvedoucího, dveře se zavřely a Pendolino se vydalo při rozbřesku směrem na sever. Ještě pár posledních fotek a videozáběrů od přítomných fanoušků a vlak zmizel z dohledu.

Nasazením vlaku IC 591 Pendolino česká železnice prolomila rychlostní rekord. Doposud se na tratích jezdilo 160 kilometrů v hodině. Vysokorychlostní jednotka na této lince poprvé dosahuje rychlosti až 200 km/h. Cestující se tak dostanou do krajského města v novém rekordním čase 95 minut, v opačném směru bude vlak ještě o pět minut rychlejší.

Vlaky pojedou dvoustovkou. SŽ hledá firmu na stavbu koridoru u Budějovic

Pendolino z Prahy odjíždí denně ve 20.27 hodin, do Budějovic pak podle jízdních řádů dorazí ve 22.03 hodin. Z krajského města vyjíždí v 5.59 hodin a v 7.29 je pak v Praze. Základní jízdenka do Pendolina pro dospělého stojí 249 korun, ostatní expresní spoje o 10 korun méně. Naopak stejné pro oba vlaky je možnost cestování první třídou i nabídka a ceny v jídelních vozech.

Podle ředitele ČD Michala Krapince nový spoj také usnadní cestování z východu na jih Čech, protože se jedná o prodloužení vlaku SC 500 z Bohumína do Prahy. „Fakticky i funkčně tak dochází k prodloužení tohoto spoje a vzniku unikátního přímého spojení Ostrava – Olomouc – Pardubice – Praha – Tábor – České Budějovice,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

Tunel pod železnicí v Budějovicích získal povolení, kritici očekávají problémy

Stavba několikamiliardového podjezdu poblíž vlakového nádraží v Českých Budějovicích má začít příští rok a hotovo bude v roce 2031. Kritici varují před problémy na vjezdech do tunelu. Výjezd k...

Sběratelka zrenovovala kočárek, v němž se uhnízdily myši. Původní majitel ho nepoznal

Chtěla pro své děti kočárky jako ze zámku. Tak si je Markéta Kubová nechala udělat. Staly se základem sbírky, která dnes čítá 40 retro kousků. Nejstarší dostal jméno Mozart. Sbírá však i další věci,...

Semafor u křižovatky utichl, aby mohli lidé spát. Ale nevidomí se teď bojí přejít

Premium

Lidé bydlící v Písku u křižovatky ulic Kollárova a Jeronýmova si stěžovali na klapavý zvuk semaforů na křižovatce. V noci je rušil, tak ho radnice vypnula. To ale komplikuje chůzi slepcům, jak...

Bude to zážitek, těšili se lidé v Budějovicích, jak pojedou s Rejpalem dvoustovkou

Jako zajímavé překvapení brali většinou cestující fakt, že je od dneška po železnici z Českých Budějovic do Prahy vozí i Pendolino, a rovnou až rekordní dvoustovkou. Poprvé v Česku jel vlak touto...

1. září 2025  11:22

Milník pro českou železnici. Pendolino z Prahy do Budějovic pojede dvoustovkou

České dráhy (ČD) v neděli poprvé na koleje z Prahy do Českých Budějovic vyslaly soupravu Pendolino, která na dvou úsecích trasy pojede svou maximální rychlostí 200 kilometrů v hodině. Tím prolomí...

31. srpna 2025  21:07,  aktualizováno  22:42

Sběratelka zrenovovala kočárek, v němž se uhnízdily myši. Původní majitel ho nepoznal

Chtěla pro své děti kočárky jako ze zámku. Tak si je Markéta Kubová nechala udělat. Staly se základem sbírky, která dnes čítá 40 retro kousků. Nejstarší dostal jméno Mozart. Sbírá však i další věci,...

31. srpna 2025  11:15

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

31. srpna 2025  9:19

Propůjčila hlas hře Mafia. Teď mě čeká Beverly Hills 90210, říká herečka Heinzlová

Premium

Nikola Heinzlová, rodačka z jihočeského Husince, počítačovým hrám nepropadla, ale dabuje postavy ve světových hitech. Zároveň propůjčuje hlas protagonistům ve filmech nebo seriálech. Nyní s kolegy...

30. srpna 2025

Řidič BMW na Písecku jel zřejmě rychle, vůz skončil na střeše. Spolujezdec zemřel

U obce Chyšky na Písecku zemřel v noci na sobotu spolujezdec v havarovaném osobním autě, řidič se vážně zranil, uvedl mluvčí policie Jiří Matzner. Nehoda se stala bez svědků, auto s nouzovým tísňovým...

30. srpna 2025  11:03

Z kukuřičného pole u Hluboké vytvořili bludiště, jsou v něm dva kilometry cest

Rodiny mezi Hosínem a Hlubokou bloudí kukuřicí. Vyrostlo zde bludiště, kde je možné trénovat orientační smysl po stezkách dlouhých dva kilometry. Děti si hledání cest užívají a zatím se v kukuřičném...

30. srpna 2025  8:49

Půlka dálnice D3 u hranic s Rakouskem je hotová, zatím se tam jezdí osmdesátkou

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v pátek po poledni v omezeném režimu první polovinu dálnice D3 v úseku Nažidla – Dolní Dvořiště u hranic s Rakouskem. Kompletně hotovo tady bude nejpozději...

29. srpna 2025  14:02

Semafor u křižovatky utichl, aby mohli lidé spát. Ale nevidomí se teď bojí přejít

Premium

Lidé bydlící v Písku u křižovatky ulic Kollárova a Jeronýmova si stěžovali na klapavý zvuk semaforů na křižovatce. V noci je rušil, tak ho radnice vypnula. To ale komplikuje chůzi slepcům, jak...

29. srpna 2025

V Písku a ve Vimperku začnou opravy autobusových nádraží, zastávky se přesunou

Dopravce ČSAD autobusy České Budějovice zahájí v pondělí 1. září rekonstrukce autobusových nádraží v Písku a ve Vimperku. Opravy mají trvat do konce roku. Lidé budou nastupovat a vystupovat na...

29. srpna 2025  11:20

Starý železniční most u Červené nad Vltavou už opět není památkou. Půjde k zemi?

Vše zase od začátku. Tak by se dala jednoduše shrnout situace okolo původního železničního mostu u Červené nad Vltavou, který se klene přes vodní dílo Orlík. Vlaky po něm mezi Pískem a Táborem...

29. srpna 2025  9:06

Z chátrajícího domu bude stacionář. Dětskou psychiatrickou nemocnici čeká změna

V Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech na Táborsku představili projekt denního stacionáře, který vznikne přestavbou bývalého opatského domu. Výstavba bude stát 37 milionů korun. Stacionář se...

28. srpna 2025  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.