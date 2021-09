Cestující čekali v Českých Budějovicích na MHD marně, chyběli řidiči

Část spojů autobusů a trolejbusů přestala na některých linkách jezdit zničehonic minulý týden. Na jízdní řády se tak nedalo spolehnout a ty elektronické teď navíc mají odstávku.

„Čekala jsem na pětku, ale nepřijela. Myslela jsem, že to je zpožděním a kolonami, ale další den se to opakovalo znovu. Nevím, co se děje,“ popsala Martina Zemánková z Rožnova.

Dopravní podnik města České Budějovice (DP) výpadky přiznává. „Bylo to několik pořadí na linkách 3, 4, 5, 9, 14. V každém dni byla situace odlišná, snažili jsme se vynechat spoje jen na linkách, kde jsou krátké intervaly nebo nějaké vhodné alternativy,“ potvrdila mluvčí DP Barbora Smudková.

Nestalo se, že by byl nějaký úsek zcela bez provozu, ale mezi spoji byly delší intervaly. Každé pořadí znamená hned několik spojů. Za celý den jich tak k zastávkám nepřijely desítky.

DP náhlý výpadek na začátku září vysvětluje nedostatkem řidičů. „Situace byla v minulém týdnu komplikovaná, zejména z důvodu náhlého nárůstu pracovních neschopností a dalších nepřítomností řidičů. V řadě případů se stalo, že jsme se o absenci dozvěděli až krátce před plánovaným nástupem na směnu,“ vysvětlila dále mluvčí podniku, který stoprocentně vlastní město.

Najít okamžitou náhradu za více zaměstnanců je složité. „Pro podobné případy máme k dispozici několik desítek brigádníků, ale i jejich kapacity byly vyčerpané,“ pokračovala Smudková s tím, že se dopravní podnik cestujícím omlouvá.

Cestující nikdo neupozornil

Přestože však problémy přetrvávaly prakticky celý minulý pracovní týden, cestující o tom nedostali jedinou informaci. „Myslím, že to mohli třeba hlásit ve vozidlech. Nebo stačilo něco vylepit na zastávky. Aby s tím člověk alespoň počítal,“ řekla další cestující Jindřiška Vlčková.

„Situace se vyvíjela velmi dynamicky, jednotlivé směny jsme obsazovali opravdu na poslední chvíli, a proto nebylo možné mít až do posledního okamžiku ucelenou informaci, kterou by bylo možné podat cestujícím,“ reagovala mluvčí.

Venku z problémů není dopravní podnik dodnes. Řidičů nemá málo jen on, ale drtivá většina dopravců. U budějovického DP momentálně chybí 18 řidičů, což je přibližně sedm procent z celkového potřebného počtu.

Pomáhají tak brigádníci a přesčasy stávajících zaměstnanců. V autoškole se navíc zaučuje devět nových zaměstnanců, kteří by mohli být brzy v provozu.

DP také do řidičských směn zapojil i kolegy z jiných pozic, kteří mohou za volant. Podnik také zintenzivnil kampaň a poskytuje náborové příspěvky až 60 tisíc korun. „A od 1. října budeme navrhovat zvýšení mezd,“ zdůraznila Smudková.

Krajním opatřením ovšem může být i dočasná redukce na některých linkách. O tom už DP jedná s městem. Nelze ji ovšem provést ze dne na den, vyžaduje úředně schválené změny jízdních řádů. Letos se tak v tomto ohledu patrně ještě nic zásadního neodehraje.

„Ale opravdu o tom debatujeme. Je namístě se tím zabývat i s ohledem, že po omezeních kvůli covidu se vrátilo zhruba 80 procent cestujících a některé spoje nejsou tak vytížené,“ zmínil primátor Jiří Svoboda.

Zdůraznil, že podobné komplikace nejsou ničím novým a opakují se, dokonce je to vyřešené i smluvně mezi městem a dopravním podnikem. Právě s ohledem na mimořádné situace je možné, aby nevyrazilo až pět procent ze všech spojů.