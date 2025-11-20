Na Českobudějovicku se srazily dva vlaky. Provoz stojí, na místě jsou zranění

Nehoda byla nahlášena ráno po 6:15. Na místě zasahují všechny složky IZS. „Předběžně více než 10 zraněných osob,“ informovala tisková mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. Více informací poskytne na místě.
„Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události. Probíhá zajišťování náhradní autobusové dopravy,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
„Podle informací z místa je hlášeno asi deset lehkých zranění,“ potvrdil informaci policie Kavka. „Cestující z obou vlaků jsou evakuováni ve spolupráci se záchranáři,“ doplnil.
Podrobnosti doplňujeme...