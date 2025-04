Tunelu pod nádražím chybí jen stavební povolení, projekt se táhne a cena stoupá

Je to poslední kus silnice dobře známé jako zanádražní, a dokonce měla už pět let sloužit řidičům. Jenže v minulosti příprava úplně stála, nebo se měnila podoba, až si nakonec celý projekt převzal od města Jihočeský kraj. Teď má tunel pod seřaďovacím nádražím v Českých Budějovicích hotovou projektovou dokumentaci. Když nenastane další zdržení, začne se stavět v roce 2026 a hotovo bude o pět let později.

Na jarním jednání zastupitelé města také schválili důležité změny územního plánu. Chybí tak ještě stavební povolení. „Když se ho letos povede získat, příští rok budeme soutěžit zhotovitele a začnou i samotné práce,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Jak v minulosti projekt stál, tak bude nyní taky stavba podstatně dražší. Zatímco ještě před deseti lety byly odhady kolem jedné miliardy, teď to má být obrovské 4,5 miliardy korun.

Někteří řidiči či obyvatelé tak zpochybňují, zda bude mít tak drahá stavba natolik pozitivní dopady na dopravu v Budějovicích, že se vyplatí. Na druhé straně je projekt v plánech už minimálně 15 let a dopravní modely ho v minulosti vyhodnocovaly jako velmi důležitý.

Také hejtman je o tom přesvědčený a opakovaně zdůraznil, že to zásadně ulehčí dopravě kolem viaduktu v Rudolfovské a také v Novohradské. Tam provoz zásadně vzrostl po otevření dálničního obchvatu a silnice teď funguje jako sjezd do centra Budějovic. Ve chvíli, kdy bude stát tunel, pojedou řidiči do centra po zanádražní a právě tunelem.

Třeba řada obyvatel Suchého Vrbného a hlavně části Pětidomí, kde tunel ústí, zmiňuje, že oni se do něj však vůbec nedostanou. „Z Dobré Vody nebo od nás se tak bude do centra dál jezdit k viaduktu. A najedeme i na část zanádražky, která je v těchto místech plná,“ poznamenal jeden z místních Tomáš Maleček. MF DNES v Pětidomí mluvila s několika obyvateli a pohledy na stavbu se rozcházejí, polovina dotázaných vnímá projekt pozitivně, druhá negativně.

Pravdou je, že ve směru od Dobré Vody cesta do tunelu skutečně nepovede. Na této straně bude v podzemí křižovatka a z ní se bude vyjíždět dvěma rampami na zanádražní – směrem k Rudolfovské, nebo k dálnici D3. Na opačné straně bude dokonce v ústí tunelu jen jedna rampa, a to směrem do Mánesovy ulice. Směr do Nádražní zůstane připravený do budoucna, ale zatím zaslepený.

Po zprovoznění tak bude zajímavé sledovat, zda někteří řidiči nepojedou z centra na dálnici dál raději po Novohradské. Pro celé město bude každopádně stavba jednou z nejsložitějších za poslední dekády.

Nám tunel nepomůže, říká obyvatelka z Pětidomí

Projekt celé roky podrobně a aktivně sleduje také Monika Lavičková. Byla i předsedkyní sdružení Za Pětidomí, které proti stavbě vystupovalo.

„Celou dobu tvrdím, že stavba v hustě obydlené oblasti je nesmyslná. Posudky o podloží hovoří o možných rizicích i teď. Projekt byl změněný na stávající variantu, ke které se nyní bude žádat o vydání stavebního povolení. My v Pětidomí jsme byli proti všem variantám. Obyvatelé Suchého Vrbného ze vzdálenějších míst jásali, jak rychle se tunelem dostanou na druhou stranu nádraží. To nyní ochabuje, protože se začalo ukazovat, jakou podobu bude stavba mít a že je přínos pro Vrbné prakticky nulový,“ konstatovala Lavičková.

Upozorňuje na to, jak dlouho bude samotná stavba trvat a že to bude obrovský zásah do celé oblasti. „Odpor vzbudilo i samotné bourání lávky a poté chybějící spojení pro pěší a cyklisty minimálně na rok,“ upozornila.

Tunel tak podle ní bude ve výsledku jen přivaděč z dálnice, z místních tudy nebude jezdit prakticky nikdo, protože možnosti vjezdu do tunelu budou značně omezené.

„Osobně se i obávám dopadu na mou nemovitost, protože změnou hydrogeologických podmínek budou ohrožené domy v širším okolí. Máme si provést pasportizaci stavby. To mě osobně neuklidnilo,“ dodala.

Postaví parkovací dům pro 300 aut

Celou stavbu je každopádně nutné koordinovat také se Správou železnic (SŽ), jen výluky vyjdou na desítky až pár stovek milionů. I proto je celá akce tak nákladná. Pro upřesnění, tunel bude dlouhý 397 metrů a maximální výška pro průjezd vozidel bude 4,2 metru.

Stavaři odstraní současnou oblíbenou lávku, protože ta je v kolizi s novým projektem. Místo ní vyroste nová přes celé kolejiště, zmizí tak podchod, místo toho však vzniknou dlouhé nájezdové rampy.

Brzy nato, co se chce kraj pustit do tunelu, zahájí nedaleko svoje akce také SŽ. Pod vlakovým nádražím vznikne podchod z výpravní budovy až do Dobrovodské ulice, kde se bude stavět parkovací dům pro více než 300 aut.

„Samotné zahájení prací plánujeme v polovině roku 2027 a potrvá dva roky,“ upřesnila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. Správa odhaduje, že za tyto dvě akce zaplatí 1,1 miliardy. Změní se tím i část, kudy cestující procházejí z odjezdové haly k vlakům.

„Nový průchod bude široký až 15 metrů. Povede pod celým kolejištěm k novému parkovacímu domu, bezbariérový přístup k vlakům zajistí výtahy,“ dodala Friebová.