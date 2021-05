Tunel u Budějovic? Největší technický problém na vznikající síti dálnic

Rok 1995 – trasy: Kromě od města vzdálenější varianty se objevují návrhy spojit plánovanou dálnici se zamýšleným východním obchvatem.

Rok 1998 – dálniční obchvat: Návrhy odklonit dálnici dál od města a vést ji po Lišovském prahu radní i ŘSD odmítají. Zastánci varianty argumentují, že by stála méně a byla stavebně jednodušší a rychlejší.

Rok 2000 – estakády: Trasa z Úsilného do Hodějovic dlouhá 7,2 kilometru má podle projektu společnosti Pragoprojekt vést ve střední části sypanými zářezy a po estakádách s krátkým tunelem.

Rok 2003 – sliby: Premiér Vladimír Špidla slibuje, že dálnice z Prahy do Budějovic se otevře do roku 2010.

Rok 2005 – změny: Budějovičtí radní navrhují změnu projektu. Zadávají oponentní studii firmě IKP Consulting Engineers (v roce 2015 zkrachovala), která estakády nahrazuje delším tunelem. Povede od Dobrovodské po Ledenickou ulici a nakonec i pod Dobrovodským potokem. Autoři původní dopravní studie z firmy ZESA před změnami varují.

Rok 2007 – pokyn: Budějovice přesvědčují dotčené obce k podepsání memoranda o úpravách projektu. Kromě tunelu prosazují na tomto úseku pět přivaděčů. Pragoprojekt dostává pokyn přepracovat projekt dle návrhu IKP Consulting Egineers. ŘSD změny akceptuje a plánuje začít stavět v roce 2008 až 2009.

Rok 2011 – příprava: Stavba má konečně schválené územní rozhodnutí. Vykupují se pozemky.

Rok 2013 – skluz: Obchvat je ve skluzu kvůli financím. Budějovická radnice i ministerstvo dopravy odmítají návrhy vrátit se k variantě trasy dálnice po Lišovském prahu.

Rok 2014 – šetřit: Ministerstvo dopravy apeluje na zjednodušení projektu a snížení ceny investice. Tunel Pohůrka má stát dle odhadů jako polovina obchvatu. Asi tři miliardy.

Rok 2015 – chyby: V projektu se objevují chyby. Například normy dovolují místo původně pěti přivaděčů postavit na trase jen tři.

Rok 2017 – tunel: ŘSD souhlasí se znovu upraveným projektem, mimo jiné celková délka tunelu bude 999,5 metru, stavět se má pomocí takzvaných milánských stěn.

Rok 2019 – stavba: Začíná stavba obchvatu, u tunelu se objevují potíže. Agresivní spodní vody nutí ke změně technologie, a tím k novému přepracování projektu.

Rok 2021 – tubusy: Investor má jasno. V místě průsaků spodní vody bude tunel tvořený pevným tělesem vloženým do zářezu. Obchvat chce ŘSD zprovoznit v letech 2024 až 2025.