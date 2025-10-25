V Českých Budějovicích srazil rychlík člověka, na dráze je omezení provozu

V Českých Budějovicích v sobotu ráno srazil vlak člověka, který zemřel. Nehoda se stala na železničním přejezdu, uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. České dráhy kvůli nehodě zastavily provoz vlaků mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou, zavedly náhradní autobusovou dopravu.
Nehoda se stala asi v 07:00 v ulici H. Kvapilové. „Projíždějící rychlík České Budějovice - Praha srazil muže, který pravděpodobně úmyslně vstoupil na koleje před jedoucí vlak,“ dodala mluvčí.

České dráhy předpokládají, že provoz obnoví v 09:00.

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici i v pátek. Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil padesátiletého muže. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým nádražím.

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Ve stejném čase způsobila komplikace v železniční dopravě další nehoda, ke které došlo v Pardubickém kraji. Vlak tam srazil člověka, provoz na koridoru stál.

