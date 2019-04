Rodiče žádají odvolání ředitelky školky, radnice chystá kontroly

„Všechny aktivity utichly, děti nejsou spokojené a stejně je na tom personál. Chcete, aby vaše dítě ve školce poznávalo svět. Nepřejete si, aby vám domu chodila troska,“ líčí jeden z otců, který si nepřál uvést jméno.

I proto se on a další rozhodli petici za odvolání ředitelky podepsat. Materiálem se na začátku dubna zabývali českobudějovičtí radní a MF DNES ho má k dispozici.

„Poukazujeme zejména na její soustavné hrubé porušování pracovní kázně a neplnění přímé pedagogické práce u dětí, které má za následek neustále rozdělování a přesuny dětí po různých třídách, což s sebou nese dělení kolektivu a u některých emotivnějších dětí jistě i velký stres,“ stojí v dokumentu.

Podle rodičů, s nimiž MF DNES mluvila, má ředitelka povinnost trávit s dětmi určitý počet hodin, což ale nedodržuje. Místo toho děti rozděluje do různých tříd.

Děti chodí do školky, aby to tam odseděly, tvrdí rodič

Ivana Klomfarová do vedení školky nastoupila zhruba před dvěma roky. Od té doby se situace podle rodičů zhoršovala.

„Když jsme sem přišli, děti byly pořád venku. Mile mě překvapilo, co všechno s nimi učitelky dělají. Vánoční trhy, plavání a tak dále. Pak jsme ale začali pozorovat, že aktivity utichají a děti chodí do školky, aby to tam odseděly a šly domů,“ líčí další z rodičů.

V petici také stojí, že podepsaní nesouhlasí s chováním ředitelky vůči pedagožkám, na které prý před dětmi zvyšuje hlas.

„Paní ředitelka se vyhýbá diskusím s rodiči, nehledě na to, že v její řádné pracovní době (mimo třídu) je jen stěží k zastižení,“ píše se v závěru.

Právě stížnosti zaměstnanců školky byly podle některých jedním z hlavních důvodů, proč se začala situace řešit.

„Když je to jeden člověk, můžete to ignorovat. Když to jde ze všech stran, zpozorníte. Začali jsme se zajímat a dozvěděli se různé věci. Je skutečně otázkou, jestli paní ředitelka zvládá svou roli správně,“ přemítá další rodič.

Radnice plánuje setkání rodičů a pedagogů

Petici nakonec podepsalo bezmála 70 lidí. Dětí má přitom školka zhruba stovku. Ne všechny podpisy ale patří rodičům. Přidali se totiž také například prarodiče.

Ivana Klomfarová na dotaz MF DNES nejdříve uvedla, že si svou reakci nechá projít hlavou. O pár dní později oznámila, že věc nechce komentovat a nebude se k ní vyjadřovat.

Zdroje MF DNES potvrdily, že některé učitelky uvažují o tom, že by školku opustily. Radnice by teď měla na žádost rodičů reagovat.

„Pro objektivní posouzení stavu jsme se shodli, že bude nutné věc prošetřit. Odbor školství tak podnikne několik kroků. Provede pravidelné kontroly a uskutečnit by se měly také schůzky s rodiči a pedagogy, abychom si vyjasnili, jak situace vypadá. O součinnost při kontrolách požádáme Českou školní inspekci. Poté k věci dáme finální stanovisko,“ poznamenává náměstek primátora pro školství Viktor Vojtko.