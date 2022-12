V Budějovicích chystají v roce 2023 novou plovárnu i stavby za 1,3 miliardy

Budějovičtí zastupitelé rozpočet odhlasovali bez větších rozepří. Na jeho sestavení se podílela současná i bývalá vládnoucí koalice, i proto bylo hlasování jednoznačné, proti nebyl ani jeden z přítomných politiků.

„Mnoho věcí jsme v rozpočtu přebírali po bývalé koalici. Za čistě náš budeme považovat až ten další, který budeme určitě obhajovat obtížněji,“ reagoval náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Schválený rozpočet je podle něj vyrovnaný, ale žádá si určité dofinancování. Odhadované příjmy města jsou 2,9 miliardy korun s tím, že téměř tři čtvrtiny z nich tvoří peníze z daní. Výdaje budou přibližně o 600 milionů vyšší. Schodek má město v plánu dorovnat z prostředků, které se městu podařilo uspořit v minulých letech.

„Co se výdajů týče, zůstává největší položkou kulturní dům Slavie, u kterého ale není dosud jisté, zda se opravdu začne stavět. Zatím totiž není jisté, zda se přihlásí firma, která bude ochotná stavbu provést za částku, kterou jsme vyčlenili,“ sdělil Maroš.

1,3 miliardy korun na stavby

Na projekt Slavie je na rok 2023 vyčleněných 240 milionů korun. Celkem by proměna a dostavba neměly překročit 700 milionů. Mezi dalšími investicemi pro příští rok jsou například náměstí před KD Vltava na stejnojmenném sídlišti, parkovací dům u sportovní haly či rekonstrukce budovy městské policie a parčíku na křižovatce ulic Mánesova a Čechova. Celkem je na nejrůznější stavby připravených 1,3 miliardy korun.

Za zmínku rozhodně stojí výstavba tělocvičen u ZŠ Máj I a Dukelské. Ty využijí studenti i veřejnost a sportovní kluby. A přibude i nová silnice mezi sídlištěm Máj a Švábovým Hrádkem, na kterou je připravených 63 milionů.

Čekání na akvapark či vodní svět chce radnice obyvatelům zkrátit vybudováním letní plovárny. Ta by měla stát na levém břehu Vltavy, poblíž výpadovky na Písek. „Na plovárně by měla být i sportovně-relaxační zóna s volejbalovými kurty a workoutovým hřištěm nebo kavárna s občerstvením,“ přiblížil.

Konečně štědrý je rozpočet i k obyvatelům Kaliště, kteří několik let marně usilují o zavedení vodovodu do své obce. Na řešení tohoto problému je připravených několik desítek milionů korun. Jak ukázalo samotné hlasování, s rozpočtem byli vesměs spokojení i opoziční zastupitelé, jistými obavami se ale přesto netajili. Trápila je například nejistota v souvislosti s příjmy Budějovic.

„Odhad příjmu z daní je velice optimistický, zajímalo by mě, zda máte plán, co dělat, když váš odhad nevyjde,“ ptal se opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO).

Jeho stranický kolega Roman Kubíček městu doporučoval zvážit využití výhodného úvěru, který by s případným výpadkem příjmů mohl pomoci. Vedení radnice se však tato možnost nyní nezamlouvá a raději bude v případě potřeby šetřit na výdajích.

Město hledá úspory

Další zastupitel z klubu ANO Tomáš Kubín pak nadnesl, že vodovod v Kališti není jedinou vodohospodářskou stavbou na území města, o kterou by se zastupitelé měli zajímat.

„České Budějovice dlouhodobě podceňují správu vodních rozvodů a kanalizace. U jednoho se blížíme k poloviční době životnosti, u druhého jsme ji už dávno promeškali,“ řekl s tím, že město by nemělo čekat a peníze z takzvaného pachtovného, které činí přibližně 250 milionů korun, do vodohospodářského majetku investovat co nejdříve.

Řeč se dostala také na úspory, ty vedení hledá zejména mezi provozními náklady příspěvkových organizací. Například divadlo tak místo požadovaných 165 milionů korun získá na příští rok 150. Úspory se dotknou i dopravního podniku, který dostane o zhruba 40 milionů méně, než požadoval, s tím, že cena jízdného i obslužnost zůstane stejná jako letos.

„A přibližně 20 milionů korun chceme ušetřit zeštíhlením úřadu. Zatím ale nebyl čas se o tom pořádně pobavit,“ doplnil Maroš.

Až na drobné výhrady se tak všichni zastupitelé shodli, že rozpočet je pro ně uspokojivý. Stoprocentní souhlas při hlasování pak ocenila i primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS). „Jednohlasné schválení rozpočtu je zelená pro budoucí rozvoj města a nové investiční projekty,“ doplnila.