Muž se zákazem řízení ujížděl policii. Zastavil ho náraz do stromu

K honičce došlo dopoledne v ulicích Českých Budějovic. „Dle zjištěných skutečností pravděpodobně řidič (ročník 1983) osobního vozidla tovární značky Alfa Romeo při jízdě od obce Včelná na České Budějovice nereagoval na výzvu k zastavení a ujížděl do krajského města,“ popsal policejní mluvčí Milan Bajcura.

Řidič mířil po Lidické ulici směrem do centra. Podle svědků jel vysokou rychlostí. Na křižovatce s ulicí L. M. Pařízka ale jeho únik skončil ošklivou nehodou. Muž se nejspíš plně nevěnoval řízení, a tak nejdříve narazil do osobního automobilu a poté do stromu.

Muž měl zákaz řízení

„Vzhledem k tomu, že byl řidič ve vozidle zaklíněn, z vozu se začalo kouřit a dveře se nedaly otevřít, přistoupili zasahující policisté k zákroku rozbití okénka, aby mohli zraněného řidiče včas vyprostit,“ informoval Bajcura.

Poté si zraněného řidiče převzali zdravotníci, kteří ho převezli do nedaleké nemocnice. Kvůli riziku požáru zasahovali na místě i hasiči, kteří vozidlo zajistili. V druhém vozidle značky Volkswagen Golf se nikdo nezranil.

Řidič se v nemocnici podrobil testu na návykové látky s pozitivním výsledkem a následnému odběru biologického materiálu. „Policisté v této souvislosti budou prověřovat i to, že zajištěný muž má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a vozidlo nesplňuje technické náležitosti provozu na pozemních komunikacích,“ dodal Bajcura. Policisté na místě dopravu odklání do okolních ulic, kolony se netvoří.