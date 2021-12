Budějovice přerušily přípravu územního plánu, znovu se bude řešit na jaře

Velké potíže s přípravou nového územního plánu (ÚP) Budějovic pokračují. Práce na jednom z nejdůležitějších dokumentů pro krajské město jsou po pondělním jednání pozastavené.

Stalo se tak po hlasování a předchozí debatě zastupitelů, která trvala několik hodin a byla velmi emotivní. O pokračování zakázky rozhodnou do konce dubna 2022. Důvodem jsou nesrovnalosti v původním zadání plánu a pozdější požadavky na jeho úpravy.

To se týká především územní studie Smart Green City. Ta počítá s velkým rozmachem východní části města, pracovními příležitostmi i novým bydlením pro tisíce obyvatel. Vedení města požaduje jeho zapracování do ÚP. Zpracovatelé upozorňují, že to takto není možné.

Smart Green City je dokument schválený v červenci radou města. Na základě zakázky Teplárny České Budějovice stoprocentně vlastněné městem ho vytvořil ateliér A8000.

Studie je ovšem částečně v rozporu s krajskými zásadami územního rozvoje. Na to upozornil právě zpracovatel ÚP, brněnský Institut regionálních informací (IRI). Odmítl celou studii do plánu zapracovat s odkazem, že nebyla v zadání schváleném před třemi lety zastupiteli.

Na zastavení prací do doby, než město vyřeší tyto rozpory trval náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice). Chce získat čas, aby odborníci zjistili, zda je možné dokument zapracovat. „Nejpozději v dubnu roku 2022 budeme tlumočit názor expertů, zda je studie v souladu se zadáním ÚP,“ sdělil náměstek.

S jeho vystoupením se strhla více než tříhodinová debata. Opozice vyčítala Thomovi a koalici, že jim studii „zeleného města“ nepředložili ke schválení a tlačili ji do ÚP netransparentně. Podle zdrojů MF DNES o ní věděli od začátku roku, a měli tak prostor ji už dříve předložit zastupitelům.

Za nezákonný považuje tento postup bývalý náměstek a nyní řadový zastupitel František Konečný (Nezařazený, dříve ANO). Podle zastupitelky Zuzany Kudláčkové (Piráti) je hlasování o zastavení prací na ÚP zbytečné a radní si dělají alibi, aby se nemuseli zodpovídat ze zdržování zakázky a za procesní chyby. „Nechci být komplicem v tomto podivném postupu,“ dodal Josef Špak (Piráti).

Nad způsobem, jakým do zakázky dodali na poslední chvíli studii Smart Green City se pozastavil i hejtman a zároveň zastupitel Budějovic Martin Kuba (ODS).

Podle něj je v rozporu s nadřazenými krajskými zásadami územního rozvoje. To se týká třeba rozvoje bydlení v koridoru železnice nebo kolem vysílače radiokomunikací v Husově kolonii.

Po vystoupení zástupce zpracovatele zakázky, architekta Michala Hadlače nabyla část zastupitelů dojmu, že opravdu není třeba práce na zakázce zastavovat.

Návrh už navíc předali 26. listopadu na radnici, která se k němu může vyjadřovat, a to až do konce roku. Teprve potom je na řadě veřejné projednávání, řešení připomínek a nakonec konečné odsouhlasení zastupiteli.

Pracujeme dál, ale s roztrpčením

I přesto na okamžitém zastavení prací dál trval náměstek Thoma, politicky zodpovědný za územní plán. Dokument přitom tak jako tak nebude schválený do konce aktuálního volebního období na podzim 2022. ÚP by měl platit nejméně dvacet let a čeká ho ještě složitý proces schvalování.

Koaliční zastupitelé většinou nakonec zastavení územního plánu schválili. Pro bylo 28 zastupitelů, sedm proti, čtyři se zdrželi a jeden nehlasoval. Většina členů ODS se zdržela, Piráti byli úplně proti.

Podle jednatelky IRI Milady Kadlecové je tento postup zbytečný a neodpovídá konání města jako dobrého hospodáře.

„Máme indicie, že někdo z jeho vedení chce zakázku s námi ukončit, což nemůže, bylo by to protizákonné. Pracujeme na ní dál, i když s roztrpčením a podle platného zadání. Pokud ho chce zadavatel změnit, musí to schválit zastupitelé,“ míní Kadlecová.

Poznamenala, že jejich společnost už zpracovávala územní plány stovky měst, ale nikde se nedostala do takových rozporů jako v Českých Budějovicích.