Budějovické náměstí by mohlo být bez aut častěji, myslí si zastupitelé

Bylo to prolomení jednoho velkého tabu. Vedení Českých Budějovic v prosinci vytlačilo z náměstí Přemysla Otakara II. o adventních nedělích motorová vozidla. A je téměř jisté, že se k podobnému kroku letos přikloní znovu.

Zástupci radnice navíc dlouhodobě debatují o zklidnění provozu v historickém jádru Budějovic. Teď mají i zpětnou vazbu, že to může fungovat. Náměstí totiž dlouhodobě funguje také jako zkratka centrem a kruhová křižovatka.

MF DNES oslovila formou ankety všech 45 zastupitelů, jak se jim prosincové opatření líbilo. Drtivá většina, 95 procent, ho hodnotila vyloženě pozitivně. Z odpovědí politiků pak vyplývá, že nemusí zůstat jen u adventních nedělí. Podobný režim by mohl fungovat třeba i o Velikonocích, státních svátcích nebo jiných výjimečných událostech, kdy se centrum plní lidmi, kteří tam vyrážejí za kulturou a na společenské akce.

Auta by někteří vyhnali častěji

„Myslím si, že se to osvědčilo. Sám jsem se byl dvakrát podívat na situaci na náměstí a velká pěší zóna byla ku prospěchu atmosféry předvánočního času,“ potvrdil náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička (ANO).

Anketa Má město pokračovat v adventních nedělích bez aut na náměstí i letos? a) ano, chci, aby to tak bylo i v letošním roce: 22 hlasů b) ano a rozšířil(a) bych opatření „náměstí bez aut“ i na státní svátky a další významné dny: 11 hlasů c) ano, náměstí by mohlo být bez aut každou neděli: 5 hlasů d) jsem pro jiný model zklidnění dopravy: 11 hlasů Pozn. red.: Do ankety MF DNES se zapojilo 23 z 45 zastupitelů města České Budějovice. Mohli hlasovat i pro více než jednu možnost.

Kromě něj reagovalo ještě dalších 22 zastupitelů, kteří novinku hodnotili vyloženě kladně až na primátora Jiřího Svobodu (ANO). Ten podle svých slov neměl od veřejnosti žádné pozitivní reakce. Pro zklidnění centra ovšem je, musí k tomu ale být podmínky. „Pokud budou prostory pro odstavení aut, například parkovací dům u Sportovní haly a podobně, pak nejsem proti,“ uvedl Svoboda.

Další oslovení by neváhali přistoupit k nedělím bez aut na náměstí častěji. „Adventní neděle by měly zůstat bez aut i letos a přidal bych k nim i Štědrý den. Myšlenka rozšíření dnů bez aut na náměstí ve dnech státního svátku vůbec není špatná,“ podotkl zastupitel Jan Kubeš (Občané pro Budějovice – OPB).

Jedenáct zastupitelů se v odpovědích přiklonilo k variantě, že by zvolili jiný model omezení provozu. „Část náměstí by mohla zůstat průjezdná, část jen pro zásobování, jako tomu je na Lannově třídě. Minimálně by to tak mohlo být celý advent,“ dodal mimo jiné Šimon Heller (KDU-ČSL). On i další politici chtějí řešit aktuální problematiku v souvislosti s celkovým zklidněním dopravy v centru.

Budou k tomu mít velmi brzy možnost. K dispozici navíc dostanou nové odborné podklady. „V lednu bychom měly mít odevzdané dva ideové přístupy k celkovému řešení dopravy v centru města plus oponenturu. Pak může fakticky vypuknout debata nad úpravami provozu,“ upozornil náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Sto vozidel za deset minut

MF DNES před nedávnem počítala, kolik aut přes náměstí projede. Ověřila si, že s ohledem na tento historický prostor je situace naprosto nedůstojná. Za deset minut náměstí obkrouží 100 až 120 vozidel. Za hodinu jich je přes 600, za den jich tu projedou tisíce. Problémem je navíc časté nedovolené parkování aut podél chodníků.

Dlouhodobě se zklidnění dopravy a proměny centra Budějovic věnuje zastupitel za OPB a podnikatel Martin Pražák. Už dříve představil, jak by mohl provoz v centru fungovat. „Jsem pro trvalé omezení tranzitu přes náměstí. Jeho dvě strany by se pro motorová vozidla uzavřely kromě dopravní obslužnosti a zásobování,“ konstatoval Pražák.

O adventních víkendech by byl vjezd omezený vždy už od pátku se zákazem od pátku od 12 do neděle do 20 hodin. Ráno od 6 do 10 pak povolit vjezd pro zásobování a dopravní obslužnost. Obdobné by to mohlo být i na Štědrý den, Silvestr či přílet anděla. Tomu je nakloněná i opozice.

Konec zkratek přes centrum

„Jsem pro systematické a trvalé řešení. Hlavní náměstí je v současné době obklopené bariérou jezdících a parkujících aut. Tak dominantní prostor by měl naopak se svým okolím organicky srůstat,“ zdůraznil Lukáš Mareš (Piráti).

Hodně reakcí v anketě bylo ve smyslu, že je nutné především zamezit tomu, aby řidiči náměstí využívali jako zkratku přes centrum. V nedávné minulosti se to už podařilo. Jenže opatření, které zásadně ztížilo průjezd historickým jádrem, vydrželo jen několik měsíců. Po kritice několika obyvatel se vše vrátilo do původního stavu.

Alespoň částečnému zklidnění je přitom nakloněna také většina z obyvatel, které MF DNES přímo v centru oslovila. „Myslím, že není možné vytlačit auta úplně. Ale při různých akcích na náměstí si to o zákaz vjezdu vyloženě říká. Někdy už to tak funguje a přijde mi, že je pak ještě lepší atmosféra a člověk má více prostoru pro zábavu. Na místě některých parkovacích míst si dovedu představit i letní posezení u kávy či vína,“ zmínila jedna z dotázaných, Ivana Řeháková z Českých Budějovic.