Za hodinu projelo u výstaviště na žlutou či červenou sto řidičů, brzy to bude za pokutu

Pavel Kortus
Lukáš Marek
,
  9:27
Budějovická radnice letos spustí kamerový systém, který umožní trestat řidiče za přestupky na frekventované křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Díky dálnici je tam provoz plynulejší, ale průjezdů na žlutou či červenou neubylo. Kamery mohou postupně přibýt i na dalších místech.

Na semaforu se zelená barva změní na žlutou. Místo brzdy však řidič prudce šlápne na plyn a už očividně na červenou projíždí křižovatku. Šoféři z jiných směrů musejí počkat, přestože by měli mít volno, jinak by došlo ke střetu.

Nebezpečné projíždění křižovatek na červenou je v Českých Budějovicích celkem standardem. „Nedávno jsem byl svědkem, jak takhle řidič ohrozil i sanitku,“ všiml si jeden z obyvatel krajského města Tomáš Morávek.

A podobné zkušenosti mají stovky a stovky řidičů. Jedním z nejrizikovějších míst je frekventované křížení Husovy třídy a Dlouhé louky u výstaviště. Potvrdily to statistiky z průzkumu redaktorů MF DNES v květnu 2024. Situace trvá.

Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).
Křížení Mánesovy a B. Němcové. Z fotografie je patrné, že řidič audi už projíždí na červenou.
Na křížení ulic Mánesovy a Boženy Němcové jsou přestupky také celkem časté. Při pozorování se dokonce stalo, že na červenou projeli tři řidiči za sebou.
Křížení ulice Mánesovy a B. Němcové
5 fotografií

V půlce ledna 2026 se na místo vrátili. Znovu v čase ranní špičky počítali průjezdy vozidel na žlutou a na červenou. Výsledky se částečně pozměnily, ale četnost prohřešků zůstává podobná.

Navíc ještě přibylo velmi nebezpečných situací. Provoz je díky dálničnímu obchvatu Budějovic hlavně na Dlouhé louce nižší než před rokem a půl, na porušení předpisů to však znát není. Tehdy bylo za hodinu 103 prohřešků (84 průjezdů na žlutou, 19 na červenou), letos 99 (63 na žlutou, 36 na červenou).

Výrazně tedy stoupl hlavně průjezd na červenou. Sedmkrát z toho vznikly velmi nebezpečné situace, kdy byla nehoda blízko a slyšet byl i klakson. Výrazná většina prohřešků se stala na Dlouhé louce hlavně ve směru od Českého Krumlova na Písek. Svádí k tomu právě i nižší provoz, kdy řidiči často plynule přijíždějí k semaforu a v rychlosti na poslední chvíli „proletí křižovatku“ s tím, že to ještě stihnou.

Na červenou jako standard, projedou i tři řidiči za sebou. Přibude kamer

Jednotlivé intervaly za sebou následují rychle, a tak vznikají nebezpečné okamžiky. Kromě rizika srážky a finančního postihu si však řidiči tímto manévrem příliš nepomohou. Na další zelenou v tomto místě se čeká většinou jen necelou minutu.

Pomoci má řešení, které českobudějovická radnice chystá už nějaký čas – kamerový systém, který bude tyto prohřešky řidičů pokutovat. Původní záměr byl zprovoznit ho již v minulém roce, což se nepovedlo. Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš potvrdil, že je projekt připravený a letos začnou kamery sledovat průjezdy na červenou.

„Na akci máme prováděcí dokumentaci i vydané stavební povolení. Musíme tedy vysoutěžit dodavatele a po instalaci můžeme vše spustit,“ uvedl Bureš. Zařízení vyjde na několik milionů. Podle dřívějšího odhadu náměstka je třeba pro každý jízdní pruh jedna kamera, která stojí zhruba 1,3 milionu korun bez daně.

Spuštění kamer oznámí veřejnosti

Vedení města si od toho slibuje výrazné zlepšení situace na této vytížené křižovatce. „Spuštění kamer a celého systému nebudeme nijak tajit a předem to veřejnosti oznámíme. Nejde nám o vybírání pokut, ale o to, aby se v místě jezdilo podle předpisů a bezpečněji,“ zdůraznil Bureš.

Situaci na křižovatce dlouhodobě vnímá i policie. „Víme o záměru budějovické radnice na zřízení nového kamerového systému a necháváme to v tuto chvíli na ní. Zaměřujeme se na tuto křižovatku standardně. Více se zajímáme o úseky, kde dochází k tragickým dopravním nehodám. Tento mezi ně nepatří,“ shrnul jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Očekává, že se kamery osvědčí.

Konec testování kamer, za jízdu na červenou už se v Hradci rozdávají pokuty

Velmi dobře trochu podobná věc zafungovala třeba na nedalekém Srubci, kde už skoro dva roky funguje úsekové měření. Řidiči tam jezdili třeba až stovkou, to se nyní prakticky neděje. Meziročně tam podle Bureše klesl počet přestupků o dalších třicet procent.

Pokud by se v Budějovicích sledování křižovatky na Dlouhé louce s následnou možností pokutování osvědčilo, může radnice zavést stejné opatření i jinde. „V takovém případě se pak nabízí křižovatka za viaduktem na Rudolfovské v místě odbočení do Suchého Vrbného, a dále pak například Senovážné náměstí,“ upozornil náměstek.

I podle dřívějšího sledování dopravy v krajském městě jsou průjezdy na červenou běžné také na křížení ulic Boženy Němcové a Mánesovy či na frekventované křižovatce Strakonické a Pražské. Podle zákona je jízda na žlutou a červenou klasifikovaná stejně. Hrozí za to pokuta 4 500 až 6 tisíc korun, k tomu šest trestných bodů.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu

Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Policisté cestou...

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Z vody je zachraňovali...

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Strčila ji do igelitky, mlátila a bodala. TikTokerka z jihu Čech řekla, proč utýrala kočku

Premium
Dívka brutálně týrala kočku. Pochlubila se tím na sociální síti

Jihočeští policisté se zabývají otřesným případem týrání kočky, kdy mladá žena v bytě nacpala zvíře do igelitové tašky, házela s ní o zem, mlátila do ní botou či píchala násadou. Trýznivé počínání,...

Budvar opraví legendární Masné krámy. Pivo z nových píp poteče na Velikonoce

Masné krámy dostanou nový výčep, bar a interiérové tanky.

Patří mezi nejznámější restaurace v Českých Budějovicích. Masné krámy v Krajinské ulici nyní čekají úpravy interiéru, které je od poslední lednové neděle na více než dva měsíce uzavřou. Do Velikonoc...

Za hodinu projelo u výstaviště na žlutou či červenou sto řidičů, brzy to bude za pokutu

Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).

Budějovická radnice letos spustí kamerový systém, který umožní trestat řidiče za přestupky na frekventované křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Díky dálnici je tam provoz plynulejší, ale...

25. ledna 2026  9:27

Vrak Jaguara posuneme do stavu zcela nového vozu, potrvá to rok, říká renovátor

Premium
František Fošum vlastní firmu na renovaci klasických a historických aut značek...

František Fošum vlastní firmu na renovaci klasických a historických aut značek Jaguar a Mercedes. Zálibu v autech a později v podnikání zdědil po otci. „Věnoval se Mercedesům, což bylo hodně...

24. ledna 2026

Kormoráni každý den uloví ryby za 1,5 milionu eur, odehnat je mají fáborky

Kormorán velký

Rybáři je nemají dvakrát v lásce, jsou to velcí predátoři na rybnících. Kormoráni. Rostoucí populace představuje dokonce vážnou hrozbu pro původní druhy ryb v řekách. Vědci z Biologického centra...

24. ledna 2026  9:49

Pomoc při návratu z mise. V Táboře otevřeli komunitní centrum pro válečné veterány

Ministr obrany Jaromír Zůna navštívil táborská kasárna Prokopa Holého. (23....

Návrat z několikaměsíčních misí v zahraničí bývá pro vojáky často složitý. Nesnáze, které s ním souvisejí, pomáhají řešit komunitní centra pro válečné veterány. Ta nabízejí pomoc se zdravotními,...

23. ledna 2026  17:30

Dálnice přivedla na Kozí pláně více lyžařů, na Lipně si zabruslíte při svíčkách

Na Kozích pláních využívají nové dělo a rolbu (23. ledna 2026).

Stovky lyžařů si pravidelně užívají sjezdovku na Kozích pláních na Českokrumlovsku. Podmínky mají v těchto dnech velmi dobré. To platí i pro ostatní areály na jihu Čech. Další sníh by však uvítaly....

23. ledna 2026  12:34

Odborné pozice firmy obsazují i řadu měsíců, Jihostroj hledá také na Slovensku

Johnson Controls na českém trhu působí od roku 1992. Má dohromady deset závodů...

Na administrativní pozice stojí uchazeči fronty, sehnat odborníka například v technickém oboru může trvat i měsíce. Vyplývá to z dat personální agentury Grafton Recruitment. Nezaměstnanost v...

23. ledna 2026  8:57

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

22. ledna 2026  17:08

Borovanští odmítají těžbu živce. Bojí se o přírodu, vadí jim i doprava

V Borovanech se konalo veřejné projednávání kvůli možné těžbě živce. (22. ledna...

Plánovaná těžba živce jitří emoce v Borovanech na Českobudějovicku. Bylo tak dopředu jasné, že projednání jejího vlivu na životní prostředí přiláká do kulturního domu mnoho místních. Debata, která se...

22. ledna 2026  15:41

Policie dopadla muže, který se zbraní přepadl trafiku. Pomohla výzva v médiích

ilustrační snímek

Zhruba tři týdny pátrali kriminalisté po maskovaném lupiči s blíže neurčenou zbraní, který přepadl provozovnu v Rudolfově na Českobudějovicku. Po zveřejnění kamerového záznamu se přihlásili lidé a...

19. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  22. 1. 13:38

Kraj povolil rozšířit těžbu štěrkopísků s vltavíny u Ločenic, místní jsou dál proti

Vltavíny

Zlomové rozhodnutí k těžbě dostala v těchto dnech soukromá společnost Mawe CK podnikající v dobývání štěrkopísků a vltavínů. Po několika letech jednání jí souhlas udělil odbor životního prostředí...

22. ledna 2026  12:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pomáhal plačícím dětem i řídil dopravu, pochválil po nehodě cestující řidiče MHD

Nehoda autobusu MHD a osobního vozu se stala 9. ledna za silného sněžení v...

Nejdříve díky rychlému manévru zabránil vážnější srážce na zasněžené a kluzké silnici. Pak neváhal a začal se starat, zda není někdo zraněný, uklidňoval plačící děti a pomáhal dalším cestujícím,...

22. ledna 2026  9:09

Písek se chce pustit do stavby parkovacího domu pro 200 aut, další tři plánuje

V Písku plánují na sídlišti Jih vystavět nové etážové parkoviště s 200 místy....

Město Písek má plány na čtyři parkovací domy - na sídlištích Jih a Portyč, u pošty a na výstavišti. První začnou stavět na sídlišti Jih už letos. Bude stát 70 milionů korun a nabídne 200 míst. Naopak...

21. ledna 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.