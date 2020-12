Firma chce díky novému centru udržet na jihu Čech odborníky z IT oboru

Společně tak nadšenci vytvoří nové komunitní IT centrum. „Uvědomili jsme si, že na jihu Čech nic podobného neexistuje a jihočeští informatici raději odcházejí do Prahy, kde mají větší možnosti. Společně s nimi tu chceme udržet investory nebo je sem nalákat odjinud. Přinesou návrhy na projekty a my je s naším týmem pomůžeme rozjet,“ vysvětluje technologický ředitel Brilo Teamu Tomáš Kocifaj.

Momentálně zde pracuje osmnáct odborníků, ale přibývat mají další. Příští rok chce společnost rozšířit svůj tým o patnáct expertů.



„Zájemců je poměrně dost. Máme pro ně práci prakticky ihned, a pokud se mezi nimi objeví nadaní jedinci, vrcholoví manažeři v IT službách se o nich určitě dozvědí. Mohli by tak přilákat další investory,“ podotýká marketingový ředitel společnosti Jakub Hladký.

Řešit budou třeba cestovní ruch

Formující se skupinu specialistů ale čeká také spolupráce s budějovickým magistrátem, a to díky takzvaným hackathonům. Jde o akce, při nichž se skupina snaží na jednom místě vyřešit konkrétní zadání za pár dnů. Konkrétně si budou muset poradit třeba s úkoly spojenými s cestovním ruchem.

„Zaměříme se také na četnost a smysluplnost investic do určitých míst. Město totiž nemá systém, jak posoudit, kolik projektů podobného zaměření je v lokalitě v přepočtu na počet obyvatel. Chybí také schopnost rychle reagovat na skutečný stav obsazenosti v sociálních službách,“ jmenuje Kocifaj.



V nejbližší době je čeká analýza největších problémů ve městě a na několik výzev, které se dají vyřešit pomocí informačních technologií, by se mohli v budoucnu zaměřit.

Pomoci by v tom měl komunitní charakter pracovního týmu. Vedení společnosti chce dbát na to, aby celá skupina fungovala jako jeden organismus, který si bude všechny postupy a procesy řídit částečně sám.

„Stojí to na myšlence, že vývojáři jsou často schovaní v kancelářích a nemají prostor, kde by spolu mohli své pracovní úkoly probírat. Ale nemělo by to být jen centrum, kde budou řešit pouze práci, takže tomu bude odpovídat i zázemí. S kolegy plánujeme také celou řadu aktivit mimo kancelář,“ přibližuje Hladký.

Nakupovat se bude s 3D brýlemi

Společnost se také zabývá vývojem pokročilého nakupování v internetových obchodech. Jejich rostoucí potenciál podtrhuje i epidemie covidu-19, kdy velká část zákazníků nemá jinou možnost nákupů.

„Všímáme si, že se v poslední době zvýšila internetová gramotnost, protože lidé museli odbourat blok z tohoto způsobu nakupování. Pro nás je to příležitost, ale český zákazník je v mnoha případech stále velmi konzervativní. Musíme proto hledat průsečíky mezi reálným a online obchodováním,“ poukazuje Hladký na zajímavý trend.

Zároveň má společně s Kocifajem v plánu zapojit do internetového nakupování virtuální realitu. Za pomoci brýlí by si zákazníci vybírali a zkoušeli třeba i boty nebo trička. I když není virtuální realita ještě běžně rozšířená, zcela vážně se na takovou možnost připravují. Momentálně se svým týmem zpracovávají trojrozměrné modely oblečení.

„Speciální brýle dnes stojí okolo deseti tisíc a je jen otázkou času, kdy budou rozšířené stejně jako televize nebo mobilní obchody. Nesmí se pak stát, že v době, kdy se trend objeví, teprve začneme na řešení pracovat. Pokud vím, nikdo jiný na světě se touto cestou zatím nezabývá,“ zdůrazňuje Kocifaj.