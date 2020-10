U největšího sídliště v Budějovicích plánuje firma bytové domy

Dlouho tam bylo jen pole. Teď je ale výstavba na pozemcích vedle českobudějovického sídliště Máj o něco blíž. Zastupitelé na říjnovém jednání schválili návrh na změnu územního plánu, která by německému investorovi umožnila budování bytových domů u Branišovské ulice.

Firma Ruhl Immo je chystá vedle plánované propojky ulic Milady Horákové a Na Sádkách. „V úvodní části by měla právě u této silnice vzniknout multifunkční budova. V přízemí bude prostor pro podnikání a nad ním tři věže se sedmi patry. Využívání bude různě nakombinované, počítáme se službami i byty. Střecha zakrývající prostor mezi věžemi bude zelená. V další části záměru by měly stát bytové domy se dvěma podzemními a pěti nadzemními patry,“ nastínil zástupce německého investora Radek Hloušek, který je zároveň krajským zastupitelem za hnutí ANO.

Návrh na změnu územního plánu řešili radní i zastupitelé už v první půlce roku. Tehdy ji nepodpořili. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky (ANO) ale došlo k několika změnám. Nově firma požaduje, aby se území označilo za zastavitelné, kde bude převažovat kolektivní bydlení v takzvaném příměstí.

„Musíme jít do výšky“

„Developer za námi přišel a domluvili jsme se na kompromisu. Stáhli procenta zastavěné plochy, doplnila se zeleň a řešili jsme kromě jiného i zelenou střechu na hlavním objektu či chodníky a cyklostezky. Navíc se areál napojí na horkovod teplárny. Z těchto i dalších důvodů jsme to přehodnotili a udělaly to i odbory, které k tomu dávaly své stanovisko,“ uvedl Lavička.

„Jestliže máme obyvatelům nabídnout zajímavé bydlení, musíme se spolehnout na soukromé developerské projekty. Pokud chceme rozšířit počet obyvatel, musíme jít do výšky,“ uvedl Lavička.

Výhrady ke změně územního plánu měli při jednání zastupitelů paradoxně členové vedení budějovické radnice.



„Já mám vážné pochybnosti o tom, zda tento typ využití území do této plochy patří. Všechno to začalo před mnoha lety, kdy vznikl podnikatelský záměr tam vystavět určitý typ bydlení. Na to se připravila infrastruktura, ale uplynul nějaký čas, a jak to někdy bývá, investor se rozhodl, že udělá ten byznys větší,“ komentoval náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice – OPB).

Ten také řekl, že se náhle změnila některá vyjádření odborů, jež se k návrhu na změnu územního plánu vyjadřovaly, ze zamítavých na kladná.

Podle Radka Hlouška, který v Česku zastupuje německého investora, ale došlo k jednání, při kterém se nesrovnalosti s odbory vysvětlily. „Řešily se obavy z toho, jestli současná základní technická vybavenost dokáže energeticky zásobit a odvodnit lokalitu i po této změně. My jsme ale dokázali, že je tam dostatečný zdroj vody i tepla. Vše potřebné je tedy připraveno,“ reagoval na dotaz MF DNES.

Auta budou parkovat v podzemí

Hloušek si myslí, že je Branišovská ulice místem, kde by měly stát městské domy. „V okolí je vysoká zástavba, kterou ale my nepřekročíme. České Budějovice mají omezený katastr. Pokud se chtějí rozvíjet, měly by růst do výšky. My chceme to území udělat atraktivním a zároveň není naším plánem ho masovou zástavbou znehodnotit. I proto počítáme mimo jiné s tím, že tam bude park pro setkávání lidí,“ vysvětlil Hloušek. Ten současně potvrdil, že se počítá s výstavbou autobusové zastávky či parkováním aut pod jednotlivými objekty.

Investor i zástupci radnice oznámili, že město od firmy koupí pozemek, který je potřeba k výstavbě plánované kruhové křižovatky. Ta vznikne jako součást propojky ulic Milady Horákové a Na Sádkách.

Při hlasování na zastupitelstvu se zdrželi téměř všichni členové OPB, k nimž se přidali tři zastupitelé za KDU-ČSL a TOP 09. Ostatních 33 přítomných hlasovalo pro.

„Byl bych rád, kdyby se respektovala požadovaná zastavěnost 40 procent. To je pro mě klíčové a za těchto podmínek jsem ochoten změnu územního plánu podpořit. Jestli se to při finálním hlasování překročí, tak ji nepodpořím,“ vzkázal opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch (Piráti). O definitivní změně územního plánu budou zastupitelé teprve rozhodovat.