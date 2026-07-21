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Šikana i sexuální obtěžování. Ředitele domova pro seniory vyhodili na hodinu

Lukáš Marek
  17:03
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Domov důchodců u Hvízdala v Českých Budějovicích. | foto: MAFRA

Zaměstnanci českobudějovického Domova pro seniory Hvízdal upozornili na sexuální obtěžování pracovnic od jednoho z kolegů a šikanu i další problémy. Město neúnosnou situaci vyřešilo, ředitele Miroslava Bínu odvolalo a dosadilo krizovou manažerku.

První stížnost v souvislosti s velmi vážnou situací v Domě pro seniory Hvízdal dorazila na budějovický magistrát 25. května. Následně přistála v elektronické poště další a stejně tak i na krajském úřadu.

Zaměstnanci pěti ze šesti oddělení potvrzovali, že je atmosféra v zařízení dlouhodobě neúnosná. V pondělí 20. července vše vyvrcholilo okamžitým odvoláním ředitele Miroslava Bíny. Ten vedl zařízení čtvrtým rokem, ale situace ve Hvízdalovi s 280 lůžky pro klienty se podle některých ohlasů začala vyhrocovat zhruba letos v lednu.

Za nejzávažnější zkušenosti považuji opakované sexuální narážky, zastrašování zaměstnankyň, které z toho měly strach.

Zdeňka Dolanovápracovnice zařízení

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Šikana i sexuální obtěžování. Ředitele domova pro seniory vyhodili na hodinu

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Domov důchodců u Hvízdala v Českých Budějovicích.

Zaměstnanci českobudějovického Domova pro seniory Hvízdal upozornili na sexuální obtěžování pracovnic od jednoho z kolegů a šikanu i další problémy. Město neúnosnou situaci vyřešilo, ředitele...

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