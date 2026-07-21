První stížnost v souvislosti s velmi vážnou situací v Domě pro seniory Hvízdal dorazila na budějovický magistrát 25. května. Následně přistála v elektronické poště další a stejně tak i na krajském úřadu.
Zaměstnanci pěti ze šesti oddělení potvrzovali, že je atmosféra v zařízení dlouhodobě neúnosná. V pondělí 20. července vše vyvrcholilo okamžitým odvoláním ředitele Miroslava Bíny. Ten vedl zařízení čtvrtým rokem, ale situace ve Hvízdalovi s 280 lůžky pro klienty se podle některých ohlasů začala vyhrocovat zhruba letos v lednu.
Za nejzávažnější zkušenosti považuji opakované sexuální narážky, zastrašování zaměstnankyň, které z toho měly strach.