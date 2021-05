Pustí se Budějovice do sporu o lukrativní pozemky? Rozhodnou zastupitelé

„Zastupitelé věc vezmou na vědomí a zároveň mohou uložit radě, aby podala určovací žalobu,“ upozorňuje před jednáním náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09), který věc za město řeší.

Ten také popsal nové posouzení, které si vedení radnice nechalo zpracovat od svého právního oddělení. Materiál se věnuje historickému vývoji z 20. století a především pak událostem spojeným s restitucemi v 90. letech.

Podle Bouzka je důležitý hlavně zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Cílem bylo restituovat majetek, o který jeho vlastníci přišli kvůli minulému režimu, v tomto případě měl přejít ze státu na obce.

„Na začátku 90. let zákonodárce předpokládal, že si obce budou schopné připsat daný majetek za jeden rok. Ukázalo se, že to není reálné, a tak došlo k novelizaci. Ta říká, že pokud obce nezapíšou majetek, na který mají podle zákona právo do 31. března 2013, tak to právo přechází na stát,“ vysvětluje Bouzek.

Dva odlišné posudky

To přináší nový pohled na celou kauzu, která se vleče již několik let. Na začátku letošního dubna MF DNES informovala o dvou odlišných posudcích.



První, jehož autorem je Marek Starý z katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, se odvolává na dohodu mezi městem a místním farářem ze 16. století a mimo jiné tvrdí, že nemá charakter kupní smlouvy, a tak má radnice na území právo.

Pak vznikla studie trojice odborníků z Fakulty právnické na Západočeské univerzitě v Plzni. Ti popisují, že na základě historického vývoje město nemá příliš velkou šanci na úspěch. Autoři mimo jiné tvrdí, že není možné uplatnit ani právo zpětné koupě, jelikož ho nelze opřít o žádný tehdejší ani stávající právní předpis.



Líčí několik argumentů a odvolávají se mimo jiné na právní a historické události z 20. století. Připomínají také rozhodnutí krajského a Vrchního soudu. Posudky jsou k nahlédnutí na webu Pirátů, kteří letos téma znovu otevřeli.

Lokalitě se říká Děkanská pole. Původní dvůr město koupilo v polovině 16. století od soukromého majitele. Poté se hospodaření na této ploše ujal místní farář a po složitém vývoji získala pole v roce 2018 římskokatolická církev od státu, o čemž rozhodl soud.

Jaké jsou šance na úspěch?

Podle Bouzka není možné rozhodnutí stavět na smlouvě z 16. století a nevnímat 400 let dlouhý vývoj událostí. „Restituční předpisy nikdy nevrací všechna práva, ale vyjmenují a určí nový stav, aby se spravily nejhorší křivdy,“ nastiňuje náměstek a původní profesí advokát.

„I kdyby se na základě té dohody z 16. století prokázalo, že majetek není církve, tak mělo město uplatnit své právo do března 2013. To se nestalo, a tak by mělo být území církve, vše tomu nasvědčuje. Méně pravděpodobné podle mě je, že to připadne státu,“ hodnotí Bouzek.

Zatím se zdá, že ve vedení radnice převládá názor nedomáhat se majetku kvůli slabé vidině na úspěch. „Rozhodnou zastupitelé. Studoval jsem to a podle mě to smysl nemá kvůli tomu, že by majetek připadl státu,“ reagoval náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Téma otevřeli na jednání zastupitelů opoziční Piráti, za které se mu věnuje Josef Špak. Ti i nadále trvají na tom, že by o věci měl rozhodnout soud.



„Vlastnictví je nepromlčitelné. Lze důvodně pochybovat o tom, komu vlastnické právo náleží. Zastupitelé by měli schválit návrh na podání žaloby. Tím umožníme, aby se touto otázkou mohl zabývat nezávislý soud a definitivně ji rozhodnout. Preferoval bych smírné řešení, ale zatím k němu není vůle,“ oznámil Špak před jednáním.

Piráti k věci připravili podrobnou dokumentaci a zveřejnili ji na svých webových stránkách. „Biskupství českobudějovické nemá žádnou pochybnost, že pozemky byly v historickém vlastnictví církevní právnické osoby a byly navrácené v souladu s restitučním zákonem,“ uvedl již v dubnu mluvčí biskupství Petr Samec.



Na celou problematiku upozornil realitní makléř a restituent František Hakl, který podle serveru Seznam Zprávy objevil k celé věci historické listiny.