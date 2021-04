Pokoje prodáváme jako letenky. Ceny se mění denně, říká ředitel hotelu

Krize s počátkem v roce 2008 podle něj byla složitější výzvou. Ani tak však Petr Šalda, ředitel hotelu Zvon, nebere koronavirovou pandemii na lehkou váhu. Historická stavba v centru krajského města aktuálně vyhlíží nadcházející letní sezonu, která bude podle jejího šéfa podobná té loňské.

Co se děje v hotelu v době, kdy nemůžete podnikat tak, jak jste byli zvyklí?

Provozujeme ho alespoň v režimu služebních cest. Ubytováváme hosty, kteří k nám přijíždějí za účelem pracovního pobytu. Docela se nám to vyplatilo, protože máme v týdnu zhruba 30 až 40 pokojů obsazených. Provoz je omezený, ale poskytujeme ubytování se snídaní. Snažíme se tak mimo jiné udržet pracovní režim a motivaci našich zaměstnanců. Kromě toho se připravujeme na to, co přijde potom, jelikož věříme, že v květnu budou služby opět aktivní. Musíme být připraveni na situaci, která se výrazně změnila. Děláme vše pro to, abychom se vrátili do dvou až tří let na čísla, na která jsme byli zvyklí.

Jak moc vám teď služební cesty pomáhají?

Ve velké míře. Za státní kompenzace jsme vděční, ale pokrývají jen část nákladů. Díky pracovním cestám jsme schopni pokrývat ten zbytek. Hotel tak alespoň v tomto období není ve ztrátě. Zároveň si myslím, že to je důležité pro zaměstnance, kteří mohou chodit do práce. Velký problém, o kterém se nemluví, je velký odchod personálu z této oblasti. Řada lidí sedí doma, do práce chodit nemůže, přichází o motivaci a pak cestovní ruch opouští, když najdou zaměstnání jinde. Toto odvětví má před sebou velkou výzvu.

V Budějovicích a okolí je poměrně dost zahraničních firem. Jaký podíl hostů, které teď můžete přivítat, tvoří právě cizinci?

Většinou jde o lidi z tuzemska, ale přibližně 10 až 20 procent jsou zahraniční návštěvníci. Firmy teď totiž řadu věcí mohou řešit v online prostoru.

Už jste zmínil pomoc od státu. Jaké jsou vaše zkušenosti s vyřízením a administrativou žádostí? Řada podnikatelů si stěžovala na často dlouhé čekání.

To je dobrá otázka. Předně je dobře, že dotace vůbec jsou. Na jaře byla situace i psychicky náročnější, protože jsme nevěděli, jak se k tomu stát postaví. Dnes systém dotací máme a prostředí je alespoň minimálně předvídatelné. Druhá věc je, že dotace přichází pozdě, o čemž se hodně mluví.

Petr Šalda (39 let) Pochází z Karlových Varů. Vystudoval obor účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze. V českobudějovickém hotelu Zvon působí od roku 2004, jeho ředitelem se stal o čtyři roky později. Zapojuje se do projektů na podporu cestovního ruchu v regionu. V Budějovicích i žije.

Jak to vypadá v praxi?

My jsme dotace za jaro z programu Covid ubytování dostali někdy v říjnu či listopadu. Covid nájemné jsme mohli čerpat až na podzim. Pomoc, která chodí včas a je nejlépe administrovaná, je Antivirus. Ten jde přes úřady práce, my si však na ty peníze nesáhneme, míří přímo k zaměstnancům. Díky tomu můžeme udržet stav. Máme dobrou zkušenost s programy, které administruje ministerstvo průmyslu a obchodu, ty se vyřizují do měsíce. Těžké to je s programem Covid ubytování, což jsou pro nás bohužel ty největší peníze. To má na starosti ministerstvo pro místní rozvoj a zpoždění je běžné. Dotace jsou tedy fajn, ale zpoždění je problematické.

Myslíte si s ohledem na situaci, že bude letošní rok lepší než ten loňský?

Je to opravdu velké věštění, ale myslím si, že lepší skutečně bude. Loni jsme přišli o 25 milionů a díky dotacím to byla nakonec škoda 15 milionů. Letos zaplatíme nájem a budeme asi ekonomicky na nule bez zisku. Hodně sázíme na léto. To loňské nám pomohlo, přijelo hodně Čechů a cestování do ciziny je i teď omezené. Otázkou zůstává podzim. Jsme závislí na otevřených hranicích, protože Češi nás po zbytek roku nepodrží.

I v případě otevření se asi dá očekávat, že první návštěvníci budou hlavně Češi.

Stoprocentně. Letos a možná i příští rok se musíme připravit na to, že to bude o regionální turistice, čímž myslím tu evropskou. Očekávám, že to bude o příjezdech autem a hostech hlavně ze střední Evropy. Velké zájezdy se nevrátí dříve než v roce 2024, možná ani to ne.

Před vaším hotelem byly v minulosti běžně vidět autobusy se zájezdy z Asie. Asi pro vás pandemie byla dvojnásob složitá s ohledem na to, že jste o tuto dominantní klientelu přišli.

To si hodně lidí myslí, ale není to úplně pravda. My jsme na náměstí, a tak jste viděl hlavně autobusy. Ale byli jsme jeden z mála hotelů, který dlouhodobě držel podíl Asiatů pod 40 procenty. A to byl rekordně nízký údaj. Zbytek tvořili evropští individuální turisté. Pracovali jsme na tom od roku 2008, kdy byl tento podíl 70 procent. Tlak Asiatů byl pak obrovský a nabízeli i výrazně přes 100 eur na pokoj, takže jsme trochu ustoupili a snížili to na 40. I díky tomu se s nastalou situací nevypořádáváme tak složitě.

Proč jste se snažili velké zájezdy regulovat, když byla poptávka tak intenzivní?

V první řadě jsme chtěli širší portfolio. Na rovinu byla však motivace i zisková. Byznys z Asie se obchodoval téměř kompletně přes cestovní kanceláře, které tlačily na vyčlenění určitého počtu pokojů, které stály stejně bez ohledu na to, jaký byl den nebo měsíc. Dnes máme sofistikovanější systémy, jak obchodovat v online prostředí. My se tomu věnujeme a možná jsme v tom i takovým průkopníkem.

Co to znamená v praxi?

Ceníme hotel jako letenky, jejichž hodnota se mění denně. Částku stanovujeme každý den zvlášť a neustále se mění podle toho, jak se hotel naplňuje nebo naopak vyprazdňuje. Díky tomu jsme schopni získat zajímavější a lépe platící klientelu. I kvůli tomu jsme část skupinového byznysu odmítli. Asiati k tomu tady neutratili nic navíc, my jsme dostali třeba 70 eur za pokoj a to bylo vše. Individuálnímu klientovi jsme dokázali prodat pokoj za 90 eur, někdy i více než jednou tolik, pokud bylo město plné. Navíc u nás dotyčný nechal peníze i za další služby.

Odkud přichází nejvíce individuálních rezervací?

V Česku a hlavně v regionech dominuje portál Booking.com, který převálcoval konkurenci. My jsme se snažili prodávat část i přes naše stránky, tam to dělalo asi 10 až 12 procent. Snažíme se portfolio mít co nejvíce rozšířené, ale Booking jasně dominuje.

Nezměnil tento stav loňský rok, kdy to bylo hlavně o tuzemské turistice?

Jestli někdo byl a bude vítězem tohoto všeho, tak je to Booking. Rezervace chodily hlavně online kanály a tento jasně dominoval. Někdy to bylo i 70 procent všech rezervací. Jeden trend pro českou klientelu tu však je. Jsou ochotní rezervovat napřímo i přes telefon či e-mail.

Měníte teď své aktivity s blížící se hlavní sezonou?

Podle mě bude letošní hodně podobná té loňské. Udělali jsme však řadu opatření, aby se tady Češi cítili dobře. Snížili jsme parkovné, zvětšili snídaně, vrátili na pokoje župany či pantofle a další věci. Chceme novou klientelu přivítat s parádou, aby měla pocit, že Česko je místo s kvalitními službami.

Chystáte nějaké investice či novinky?

Určitě. Jsou to věci, které by nás měly táhnout v roce 2022 a dál. Jedná se hlavně o investice do wellness o rozloze 300 metrů čtverečních tady v hotelu. Budou tam sauny, vířivky, privátní wellness, relaxační a masážní prostory či fitness. To bude pro veřejnost i hotelové hosty. Chystáme také opravu restaurace, která by měla být útulnějším místem. Věřím, že tak získáme více víkendových pobytů v létě i jiných ročních obdobích. Chceme jednoduše nabízet více služeb a zážitků.

Už jste mluvil o zaměstnancích. Museli jste propouštět?

Ne, nikoho. Pouze jsme se rozloučili se třemi pracovníky, u nichž jsme nebyli spokojeni s výkonem. Tým jsme udrželi a snažíme se i zvyšovat motivaci našich pracovníků, kteří jsou pro nás důležití.

Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek tvrdí, že kraj teď bojuje o udržení kvality služeb v této oblasti, jelikož ji opouští řada lidí. Vnímáte to stejně?

Jednoznačně, to říká pan Polášek správně. Odkazuji v tomto případě na své zkušenosti ze západní Evropy. V letech 2018 a 2019 byly v Rakousku či Německu provozy, kde jsem německy mluvil jen já, jinak byli všude zahraniční pracovníci a to se podepisovalo na kvalitě služeb. Týkalo se to i těch tradičních rodinných podniků. Hodně lidí teď z cestovního ruchu odešlo a až se znovu zapne, tak se uvidí, jaký personál budou podnikatelé mít k ruce. Hodně pracovníků ztratilo důvěru a bojí se, jestli toto nenastane někdy znovu.

Berete poslední měsíce osobně jako největší profesní zkoušku?

Asi možná trochu překvapivě ne. Jako větší výzvu či problém k řešení jsem vnímal situaci v letech 2008 až 2012. Trvalo to déle, extrémně se v té době zvýšila ubytovací kapacita ve městě a museli jsme překonávat větší výzvy. I ekonomický dopad byl větší. Já jsem shodou okolností na pozici ředitele nastoupil právě v roce 2008. Bylo to náročné, přicházeli jsme dlouhé měsíce o byznys, propouštěli jsme, měnili strategii a v podstatě nezůstal kámen na kameni. Všechno pak vypadalo jinak. Byla to šílená životní etapa, ale založila se tak výnosnost tohoto objektu, která trvala dalších šest let.