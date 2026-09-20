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Budějovické městské byty jsou blízko. Ale zároveň daleko. Radnici chybí peníze

Lukáš Marek
  9:48
Pozemky, kde dříve stávala kasárna, v českobudějovických Čtyřech Dvorech, by...

Pozemky, kde dříve stávala kasárna, v českobudějovických Čtyřech Dvorech, by měla radnice využít na zastavení městskými byty. (28. ledna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Budějovická radnice chystá výstavbu více než 300 městských bytů. (červen 2024)
Pozemky, kde dříve stávala kasárna v českobudějovických Čtyřech Dvorech, by...
V domech budou byty o velikosti od 1+kk po 3+kk. (červen 2024)
Byty budou v šestipatrových domech. (červen 2024)
9 fotografií
Bydlení v Českých Budějovicích je velké téma blížících se voleb. V ideálním stavu by se už teď rok stavěly městské bytové domy ve Čtyřech Dvorech. Ve výsledku by v nich bylo celkem 323 bytů. Jenže plány vedení radnice vzaly za své. Na projekt za 1,6 miliardy korun není dost peněz.

Vybudování dostupného bydlení je pro politiky před volbami ve většině případů jasnou prioritou. Vyplývá to z rozhovorů MF DNES s lídry kandidátek či jejich dalších vyjádření. Jen Motoristé se jednoznačně vyhranili a své výhrady měla také ODS.

„Myslíme si, že radnice nemá být developerem, měla by pouze vytvořit podmínky pro opravdové developery, aby měli motivaci začít stavět. Rozhodně nesouhlasíme s projekty nějakých městských a státních bytů,“ nechal se slyšet kandidát Motoristů na primátora Václav Srogončík.

Projekt ve Čtyřech Dvorech už má i stavební povolení. Před dvěma lety vedení města informovalo, že si vezme velmi výhodný úvěr. Z Národní rozvojové banky to mělo být 900 milionů. Plán byl takový, že se půjčka následně bude mořit z nájmů po nastěhování obyvatel.

Nakonec byly podle radnice podmínky příliš svazující. A tak se od té doby hledají nové cesty. Zatím marně. I proto si většina politiků vzala jako prioritu právě řešení městského bydlení do svých programů před komunálními volbami. Dalších sedm oslovených politiků z uskupení, která jsou na radnici nebo ve vládě, mají všichni zájem pomoci s dostupným bydlením.

Budějovické městské byty? Je to drahé, hledáme investora, říká radnice

„Městské byty jsou velmi podstatné. Můžeme s nimi nabídnout nejen sociální bydlení, ale také byty úředníkům, učitelům, lékařům či ošetřovatelům. Hledáme formu financování takzvanou municipální hypotékou. Jednáme o tom s bankami,“ uvedla Dagmar Škodová Parmová, primátorka a jednička Našeho Česka.

Viktor Lavička, lídr hnutí ANO, chce zvolit jiný postup. „Města by spíš měla investovat do společných projektů, například formou PPP (zapojení peněz soukromého sektoru, pozn. red.),“ sdělil. Další možnost vidí tak, že město připraví pozemek ke stavbě, kterou následně zajistí developer, a radnice získá určitou část bytového fondu pro sebe.

Můžeme kupovat i činžáky

Podobně se vyjádřil i Tomáš Chovanec, který vede do voleb Občany pro Budějovice a STAN. „Město má rozhodně tuto problematiku řešit, a to ze dvou úhlů pohledu,“ přidal. Podle něj se má město aktivně podílet na výstavbě i finančně, a to vlastními prostředky nebo takzvanou kontribucí, kdy pak v projektu s developery díky tomu získá například pět, sedm bytů. Chovanec tvrdí, že je nutné se rozhodnout, zda tyto prostory vyhradit pro sociálně slabé, nebo třeba pro učitele a další profese.

Pozemky, kde dříve stávala kasárna, v českobudějovických Čtyřech Dvorech, by měla radnice využít na zastavení městskými byty. (28. ledna 2026)
Budějovická radnice chystá výstavbu více než 300 městských bytů. (červen 2024)
Pozemky, kde dříve stávala kasárna v českobudějovických Čtyřech Dvorech, by měla radnice využít na zastavení městskými byty. (28. ledna 2026)
V domech budou byty o velikosti od 1+kk po 3+kk. (červen 2024)
9 fotografií

Pro dotažení projektu ve Čtyřech Dvorech jsou jednoznačně i Piráti, ale nabízejí ještě další možnost, jak rozšířit městský bytový fond. Na setkání s občany to popsala jejich kandidátka do zastupitelstva Adéla Kolářová. „Můžeme to zkusit cestou výkupu některých menších domů s více byty, činžáků. Město by je zrekonstruovalo a poté nabídlo do nájmu,“ upřesnila.

Vstupní náklady by přitom podle ní nemusely být pro město takovou finanční zátěží. Piráti pak také určitě chtějí nastavit jasné podmínky pro developery tak, aby i v jejich projektech vznikaly městské byty.

Podobně mluvil i lídr ODS Jan Teplý. „Za nás je cesta spolupráce se soukromým sektorem a držet nastavená pravidla. A mít jasně určené, pro koho byty budou a proč. Musíme si také uvědomit, že když developera do něčeho příliš nutíme, tak zde nemusí chtít investovat,“ uvedl Teplý. Dodal, že by ale město nemělo fungovat jako developer.

Nákupní centrum na budějovickém sídlišti zmizí. Nahradí ho byty

Odlišný pohled má kandidát na primátora Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice) „Myslím si, že město by mělo tuto problematiku řešit. A projekt Čtyři Dvory bychom měli posunout. Vláda by mohla zasuplovat finance města. Koneckonců minulá vláda slíbila dotační program, který měl právě padnout i na bytové domy ve Čtyřech Dvorech,“ upozornil.

Jan Kadlec, jednička SPD je určitě pro další bytovou výstavbu, která bude dostupná, a zmínil v tomto smyslu družstevní bydlení, na které by se podle něj mohlo navázat i dnes. „Také je třeba změnit proces stavebního řízení, které je složité. Za druhé je třeba mít pozemky a za třetí pro občany udělat takovou finanční pomoc, aby dosáhli na případnou hypotéku,“ dodal.

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