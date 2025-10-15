Bruslení zdarma kolem Samsona i nejpestřejší nabídka punčů, to jsou vánoční trhy v Budějovicích

Lukáš Marek
  17:34
Začínají už 18. listopadu a potrvají do 6. ledna. To je termín letošního Českobudějovického adventu. Na vánočních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích nebude chybět vyhlídkové kolo a věž, ledové kluziště kolem Samsonovy kašny, dětský kolotoč a Ježíškova dílna, budvarská pivnice, ale také řada novinek. Třeba kovové dobové rozcestníky nebo světelné lampy.
Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu zapadaly České Budějovice sněhem.

Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu zapadaly České Budějovice sněhem. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Adventní trhy na hlavním budějovickém náměstí
Vyhlídkové kolo na adventních trzích
Adventní trhy na hlavním budějovickém náměstí
Chybět samozřejmě nemůže ani tradiční betlém.
21 fotografií

Vánoční trhy v Českých Budějovicích patří bezesporu mezi ty nejoblíbenější v České republice. Každoročně tam přibývá návštěvníků, kteří jezdí ve velkém i z Rakouska či Německa, a tak pořadatelé rozšiřují nabídku. Jaký bude letošní ročník?

Kdy jsou vánoční trhy v Českých Budějovicích

  • 18. listopadu 2025 až 6. ledna 2026.
  • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 29. listopadu v 16.30 hodin a tradičně odstartuje celou sváteční atmosféru na náměstí Přemysla Otakara II. Letošním vánočním stromem bude okrasná jedle. Čtvrt století rostla na zahradě u domu ve Starých Hodějovicích, městu ji věnuje paní Marta Navrátilová
  • Otevírací doba adventního městečka zůstává stejná – stánky s dárkovým sortimentem od 10 do 20 hodin, občerstvení a horké nápoje až do 22 hodin.
  • Ledové kluziště kolem kašny i vyhlídkové atrakce budou v provozu každý den po celou dobu trvání adventu.

Program vánočních trhů v Českých Budějovicích

  • Největší punčové království v Evropě – více než 60 druhů punčů, pravá, horká čokoláda, matcha i Tatra Tea
  • Pestrý sortiment – dárky, rukodělné výrobky a tradiční české dobroty i chutě z celého světa
  • Vyhlídkové kolo a věž – nezapomenutelný pohled na adventní městečko z výšky
  • Ledové kluziště kolem Samsonovy kašny – bruslení zdarma každý den
  • Dětský kolotoč a Ježíškova dílna – radost pro nejmenší
  • Budvarská pivnice – chuť poctivého českého ležáku
  • rybí bistro Třeboňská Šupina, legendární Pikadorie „Jsem z Budějc“, tradiční jihočeské polévky u Horké lžíce, Punčovna ve Věžičce, Horký sad U Sněhurky, Punčovna u Zvoničky, Slovenská koliba, sýrový raclette, trdelníky, churros, kimchi, corn dogy a mnoho dalšího.
  • Další kulturní program, koncerty, divadla a podobné akce budou pořadatelé ještě upřesňovat. Mezi hudebními hvězdami letošního ročníku se představí například Bára Basiková či Leona Machálková.

Novinky vánočních trhů v Českých Budějovicích

      • Kromě nového Adventního průvodce do kapsy, který návštěvníky provede všemi atrakcemi, novinkami i programem, představí pořadatelé i gastronomické překvapení. „Rozšiřujeme také konzumační zónu U Stromečku, která nabídne novou punčovnu s pohodlným zázemím uprostřed dění, přibude i několik nových originálních stánků,“ láká na akci Magdalena Střítecká, marketingová manažerka společnosti Art4promotion, která je pořadatelem Českobudějovického adventu.
      • Mezi novinky budou patřit také na nové dekorace, světelné prvky a tematické doplňky jako například kovové dobové rozcestníky nebo světelné lampy.

Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat

  • Ideální je parkovací dům Stromovka u sportovní haly, kde je 484 míst. Prvních 60 minut zdarma, každá další započatá hodina 20 Kč, maximálně 100 Kč za 24 hodin. Na trhy je to odtud deset minut pěšky.
  • Další vhodné parkoviště je na Dlouhé louce s cca 260 místy, odtud přes Dlouhý most Husovu třídu do centra. Pomůže značení i pro chodce. Cesta trvá přibližně 15 minut.
  • Zaparkovat lze také na Senovážném a Mariánském náměstí, kde je 94 a 180 míst. U zimního stadionu je soukromý parkovací dům s 316 místy. Od stadionu a ze Senovážného náměstí je to na trhy na náměstí Přemysla Otakara II. pěšky dvě až pět minut podle rychlosti chůze.
  • Kdo jede MHD, tak může vystoupit ideálně na zastávce Senovážné náměstí – pošta, nebo na Poliklinice Sever, případně U Metropolu a U soudu. Na všechna tato místa jeden většina linek.
  • Kdo přijede autobusem či vlakem, může jet z nádraží také MHD, ale nejjednodušší je jít z obou nádraží na Lannovu třídu a odtud rovně až na trhy. Trvá to 10 až 15 minut.
