Středověká bašta v centru města nabídne virtuální prohlídku Budějovic

Z malých oken jsou odtud vidět lidé, kteří se procházejí okolo řeky. Venku je sice rušno, ale v místnosti, kterou lemuje několik dřevěných trámů, je ticho. „To chceme změnit a přivést sem obyvatele a návštěvníky města,“ líčí Václav Študlar v prostorách polygonální bašty na Piaristickém náměstí v Budějovicích.

Nenápadná věž byla součástí středověkých hradeb. Stojí vedle Solnice, kterou Študlar ze společnosti Salinum CB v posledních letech proměnil v oblíbenou restauraci. Bašta se nachází v rohu náměstí za železnou bránou a z druhé strany ji u slepého ramene zakrývá strom. Je proto poměrně snadné ji přehlédnout.

„Vnímám to tak, že v těchto místech část obyvatel nikdy nebyla. To jsme se rozhodli změnit,“ vysvětluje Študlar a rozhlíží se po ne příliš prostorné místnosti. Kromě dřevěných trámů, několika oken a dřevěných schodů tam toho zatím příliš není. V uplynulých dvaceti letech sloužil objekt ze 14. století jako galerie.

Letos tam budou výstavy

„V polovině června jsme se dozvěděli, že jsme uspěli s nabídkou o pronájem. Času je teď málo, takže budeme trochu improvizovat. Letos tu chceme pořádat různé kulturní akce, jako jsou výstavy, které by se střídaly. Už na tom pracujeme,“ uvádí Študlar.

„Naše Solnice přímo sousedí s touto stavbou, takže se nabízelo, že se o ni pokusíme postarat. Je dokonce o 200 let starší než Solnice. Rádi bychom si dohledali podrobnější informace například o tom, kdo tu žil. To bude poměrně složité, většinou se dají najít jen základní informace,“ popisuje Študlar.

Věž by se měla turistům otevřít už od července. Jak často ji bude možné navštívit, se lidé teprve dozvědí. „Je to hezká historická stavba. Pokud chceme, aby takové domy žily, je ideální do nich umístit nějaký kulturní program. Budeme novému nájemci pomáhat, aby se tak stalo. Zároveň se budeme snažit místo propagovat,“ slibuje náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09).

Od 18. století se ve věži bydlelo

Dům má zvláštní půdorys. Dvě dolní patra mají čtyřboký tvar, zatímco horní část, do které se vchází po dřevěných schodech z Piaristického náměstí, je šestiboká. Původně měla bašta ochranný charakter, od konce 18. století v ní ale obyvatelé města bydleli. Už příští rok tam bude radnice lákat místní i turisty na speciální program. Vytváří totiž systém, který umožní prohlídku historického centra Českých Budějovic ve virtuální realitě za pomoci speciálních brýlí.

„Zájemci si díky tomu projdou nejzajímavější místa ve městě. Připravujeme tam nejrůznější detaily i netradiční pohledy, které se běžně lidem nenaskytnou. Budeme tam některé věci doplňovat. Klášterní kostel na Piaristickém náměstí se teď nedá vyfotit kvůli lešení,“ uvádí náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

Systém by měl být pro začátek v češtině i angličtině. Lidé si novinku budou moci vyzkoušet už letos v informačním centru na náměstí Přemysla Otakara II. a fungovat bude například i přes mobilní telefon. „Chceme vyladit případné nedostatky. Stačí přijít a za nějaký menší poplatek si to vyzkoušet, veškeré vybavení poskytneme. Hosté, kteří budou v Budějovicích ubytováni na dvě a více nocí, by to měli mít zdarma. Chceme to spustit v červenci, ale o přesném termínu budeme informovat,“ dodává Vojtko.

Opravená Solnice, za kterou stojí Václav Študlar, dostala od města do nájmu také další prostor na Piaristickém náměstí. Jde o bývalou pizzerii na rohu Hroznové ulice. Měsíčně bude nájemce platit více než 13 tisíc korun s tím, že má za úkol provozovat i veřejné toalety.