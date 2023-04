V Milevsku pošta přiznala chybu a zruší jinou pobočku než plánovala

Pobočka České pošty na budějovickém sídlišti Šumava v ulici K. Šafáře je jedním z vytipovaných míst, která chce vedení podniku zrušit. Lidem na dvou okolních sídlištích by pak zůstala jen jedna pošta, a to ta v ulici A. Barcala. A to se místním příliš nelíbí. | foto: Petr Lundák, MF DNES