Zámek Červená Lhota se opět odráží ve vodě, hráz ale potřebuje opravit

Ještě nedávno po dně rybníka jezdily buldozery a hrnuly před sebou tuny těžkého bláta. Dnes se nádrž obklopující vodní zámek Červená Lhota nedaleko Kardašovy Řečice opět pomalu plní vodou. Několikaměsíční odbahňování rybníka před více než dvěma týdny skončilo přesně podle plánu.

„Všechno, co jsme chtěli udělat, jsme stihli v nejkratším možném termínu. A to i přesto, že nás zaskočilo větší množství sedimentu, který jsme museli nechat odvézt. Při mapování rybníka se zdálo, že bahna bude okolo dvaceti tisíc kubických metrů, po vypuštění se však ukázalo, že ho bude mnohem více,“ vysvětluje kastelán zámku Červená Lhota Tomáš Horyna.

Nakonec bylo třeba odstranit přibližně 36 tisíc kubíků. Rybník se totiž naposledy odbahňoval v roce 1986, kdy byla použita odlišná metoda.

„Buldozery nejprve bahno rozhrnovaly na deponie, jenže asi metrovou vrstvu bahna při odvozech udusaly tak silně, že jsme si více než třicet let poté při měření mysleli, že se jedná o skutečné dno,“ pokračuje dále kastelán.

Akce vyšla na 20 milionů korun

Těžké stroje se na dno nádrže dostaly až dva měsíce po výlovu z konce loňského září, a to kvůli podmáčenému povrchu dna. Poslední nákladní vozy s vytěženým bahnem odjely z Červené Lhoty na začátku dubna, kdy se z úpravy rybníka plynule přešlo na nutné rekonstrukce a další stavební práce.

„Naplánovali jsme všechno tak, aby to na sebe navazovalo. Hned jsme se pustili do několika oprav týkajících se spodní propusti a stavidel, které si i přes práce zachovaly svůj starobylý ráz. Novou máme lávku právě u stavidel a nechali jsme udělat i výpust. Dohromady všechno stálo dvacet milionů korun,“ říká Horyna. Obnovený v původní podobě je také malý klenutý kamenný most u půjčovny loděk pro návštěvníky.

Opravy se týkaly i starší lávky u ústí rybníka, která má nyní připomínat můstky zámeckých parků z dob romantismu. Ještě nedávno měla pouze jeden pilíř a její části držel nad hladinou nahrnutý rybniční sediment z dřívějších dob, který tentokrát musel pryč. Dnes už je lávka podepřena dvojicí pilířů.

S vypuštěním nádrže se však objevil jeden závažný problém, o kterém do té doby nikdo netušil.

„Při odbahnění jsme zjistili, že je hráz ve špatném stavu a bude nutné ji co nejdříve nechat opravit. Jsou v ní velké díry, do nichž zatéká voda. Předpokládáme, že vznikly kvůli vyhnití kořenů stromů, které dříve hráz tvořily. Dosud nebyla šance trhliny objevit, výlovy jsme dělali velmi narychlo,“ podotýká Horyna.

Hráz se dočká opravy nejspíš příští rok

V havarijním stavu je také most, jenž vede po koruně hráze a překlenuje stavidla. Stejně jsou na tom i opěrné zdi vývaru, který má tlumit padající vodu přes hráz. Všechny tyto věci si podle kastelána žádají v blízké budoucnosti zásah.

„Zatím jsme v režimu zkušebního provozu, při kterém budeme prozkoumávat všechny poškozené části hráze. Podle výsledků budeme dále řešit, co s ní můžeme dělat. Pak bude záležet na ministerstvu kultury, zda nám uvolní na opravy nějaké prostředky,“ říká Horyna s tím, že některé práce by bylo možné udělat ještě letos díky ušetřeným penězům, které byly určené na vyčištění dna rybníka.

Samotná oprava hráze však přijde na řadu nejspíš až příští rok. „Zatím nemáme ani žádný odborný posudek, ani závazné legislativní stanovisko od krajské památkové péče. V ideálním případě by se mohlo začít už teď na podzim, aby se vše stihlo připravit na další sezonu, jenže zatím nemáme od nikoho vůbec žádný příslib financí,“ připouští kastelán.

I když se zámecký rybník začal plnit už před dvěma týdny, návštěvníci si na oblíbenou projížďku na loďce musejí nějakou dobu počkat. Zatím dál platí, že pokračuje napouštění, a tak musí být lidé trpěliví. Aktuální informace najdou na webu zamek-cervenalhota.cz.

Takhle to na Červené Lhotě vypadalo letos v únoru: