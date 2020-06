Hráz rybníka protéká. Letos si zámek Červená Lhota z lodiček neužijete

Loňské léto byl rybník kolem zámku Červená Lhota prázdný a bagry z něj těžily bahno. Letos se na jeho hladinu měly znovu vrátit oblíbené lodičky. Než však stačila voda opět natéct, zase ho vypouštějí. Hráz totiž protéká.

Památkáři netěsnosti zjistili už minulý rok při odbahňování, ale do vypuštění rybníka a na opravy se chtěli vrhnout až na podzim, aby si turisté užili pohledy na zámek obklopený vodou. Povolili jim to i odborníci. Teď museli správci památky plány změnit.

Přitom letos měly být projížďky zvlášť atraktivní, protože na plné hladině se dá jet lodí až k ústí potoka do rybníka a podplout tam nově vybudovanou lávku, která spojuje oba břehy. „Nikdy bychom normálně nevypouštěli rybník před létem – kvůli suchu, stromům v parku, zeleni v okolí. Je nešťastné, že to přišlo před letní sezonou. Lodičky pro turisty nebudou a atraktivita místa s vodou bude pro většinu návštěvníků trošku poškozená,“ říká kastelán Tomáš Horyna.

Už při odbahnění památkáři věděli, že hráz je ve špatném stavu a jsou v ní velké díry, do nichž zatéká voda. V havarijním stavu je i most, jenž překlenuje stavidla. Stejně jsou na tom i opěrné zdi takzvaného vývaru, který má tlumit padající vodu přes hráz.

„My bychom to rádi opravili, ale přišlo se na to až při odbahnění a upozornila nás na to firma, která práce dělala. A jelikož na odbahnění jsme měli dotace od ministerstva kultury, nemohli jsme tyto peníze použít na opravu hráze,“ popisuje kastelán.

Kdyby byl soukromým vlastníkem zámeckého rybníka, mohl by říct, aby dělníci opravili i hráz a další problémová místa. Ale v pozici správce státní památky musí mít v ruce nejdřív odborný posudek, pak vypracovaný projekt, najít zhotovitele ve veřejné soutěži a sehnat dotace na investici.

„Bylo jasné, že to nemůžeme stihnout najednou s odbahňováním. Proto jsme naplánovali opravu hráze na letošní podzim. Jenže to nevyšlo. Tak vypouštíme rybník, už jsme skoro na dně a žádné poškození hráze nevidíme. Zdá se, že to prosakuje v místě historické výpusti,“ vysvětluje Horyna.

Kastelán počítá s nezbytnou opravou celého výpustního zařízení, opevněné části pod stavidly, která je v havarijním stavu. Jeho příčinou je, že drží těžký most s asfaltem nahoře, který nemůže podloží na ručně skládaných opěrných zdech, jež nesly původně dřevěnou lávku, unést. Předimenzovaný most je také v havarijním stavu a v tomto místě je hráz nejvíc poškozená.

Auta už po hrázi neprojedou

Pracovníci technicko-bezpečnostního dozoru, kteří situaci na místě posoudili, vydali pokyn i k uzavření dopravního provozu na hrázi. Hrozí totiž propadnutím. Starosta obce Pluhův Žďár Petr Nohava se včera s policií a pracovníky odboru dopravy na jindřichohradecké radnici domluvil na úplném zákazu jízdy po hrázi zámeckého rybníka.

„Ačkoli tam byla značka zákazu vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy, spousta motoristů to nerespektovala. Teď začíná platit úplný zákaz vjezdu. Značky osadíme okamžitě a kromě toho tam bude zátaras, který pustí jen pěší a cyklisty,“ informuje starosta.

Rybník už je téměř vypuštěný, a jakmile památkáři uvidí na dno, pozvou odborníky. Ti rozhodnou o tom, zda budou stačit dílčí opravy, nebo je třeba udělat kompletně novou hráz.

„V pondělí jsme byli na Červené Lhotě na kontrole. Vypadá to, že do konce týdne bude rybník bez vody. Na první pohled se zdá, že bude stačit lokální oprava. Hrázi neprospívá především komunikace v současné podobě,“ říká Josef Masaryk, stavební technik českobudějovického Národního památkového ústavu.

Spolu s vypouštěním rybníka už specialisté připravují další kroky k opravě hráze. „Do prázdnin chceme mít hotový projekt a na podzim začít s pracemi tak, abychom s prvním jarním táním mohli začít s napouštěním,“ popisuje Masaryk.

Rybník památkáři odbahňovali od podzimu 2018, loni ho začali napouštět koncem července. Náklady se vyšplhaly na 20 milionů korun. Odhadovaná cena za opravu hráze se pohybuje okolo 10 milionů.

„Pokud budeme hráz opravovat lokálně, bude to levnější a nepřijdeme o stromy, které by se musely při stavbě té nové vykácet. Časově vyjde nastejno, zda firmy nasypou s využitím techniky novou hráz, nebo budou dělat drobnou opravu s ručním skládáním a sanováním zdiva. Obojí trvá zhruba tři měsíce,“ srovnává kastelán Horyna.

Nerad by se loučil s pozoruhodným technickým vodním dílem předků. Upřednostňuje však, aby bylo funkční a bezpečné.